BVB, News und Gerüchte: Dortmund startet ohne Erling Haaland in Vorbereitung

Der BVB muss zum Start der Vorbereitung ohne Erling Haaland auskommen. Der Berater eines möglichen Sancho-Nachfolgers besuchte das Dortmunder Training. Die Schwarzgelben bekommen heute ihren ersten Pokalgegner zugelost. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

Hier findet Ihr weiter Neuigkeiten zur Borussia.

BVB, News: Dortmund startet ohne Haaland in Vorbereitung

Borussia Dortmund ist ohne seine EM-Teilnehmer und Sturmjuwel Erling Haaland unter dem neuen Trainer Marco Rose in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Haaland erhielt aufgrund von Länderspielabstellungen ebenso noch ein paar zusätzliche freie Tage wie Giovanni Reyna und Reinier.

Der Norweger Haaland wird in der kommenden Woche in Dortmund erwartet. Die Nationalspieler sollen nach und nach im Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz (23. bis 31. Juli) zur Mannschaft stoßen.

"Wir werden einen Spagat bei den Nationalspielern haben", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl angesichts der Belastungssteuerung. Die Zielsetzung beim BVB ist dennoch groß. "Wir wollen in dieser Saison richtig was bewegen", sagte Kehl am Rande des ersten Trainings am Sonntag.

Nach der zweitägigen Leistungsdiagnostik stand Rose erstmals mit seinen Spielern auf dem Platz. Youssoufa Moukoko (16) nahm nach überstandener Verletzung noch nicht am Teamtraining teil.

Rose beobachtete die Einheit genau und gab bei den Passübungen immer wieder Anweisungen. "Ich weiß, was wir für einen tollen Typen bekommen", lobte Kehl den Nachfolger von Erfolgstrainer Edin Terzic, der künftig den Posten des Technischen Direktors ausübt.

In der Schweiz will sich der BVB traditionell den Feinschliff für die neue Spielzeit holen. Dabei stehen Testspiele gegen Athletic Bilbao und den FC Bologna auf dem Programm. Die Borussia startet am 14. August mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in die Saison.

© getty Noni Madueke gilt als Wunschspieler des BVB.

BVB, Gerücht: Malen-Teamkollege offenbar weiter Thema

Auf der Suche nach einem Nachfolger von Jadon Sancho ist PSV-Youngster Noni Madueke offenbar weiter einer der Top-Kandidaten. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, seien die Parteien zwar noch nicht in konkrete Verhandlungen eingestiegen, dies könne sich jedoch jederzeit ändern. Der 19-jährige Engländer könne sich in diesem Sommer oder auch erst in den kommenden Jahren der Borussia anschließen.

Maduekes Vater und Berater besuchte in der zurückliegenden Woche das Dortmunder Trainingszentrum Hohenbuschei, die Ruhr Nachrichten bezeichnen den Offensivspieler als "Kandidat aus den Top fünf " für den BVB. In der vergangenen Saison kam er für die PSV Eindhoven auf 17 Scorerpunkte.

Der neue BVB-Trainer Rose kündigte bereits an, dass "kreative Lösungen" notwendig seien, um die Qualität von Sancho zu ersetzen und stellte klar: "Wir werden keinen Jadon Sancho bekommen." Als Wunschspieler gilt weiterhin Madueke-Teamkollege Donyell Malen, mit dessen Management stehe die Borussia regelmäßig in Kontakt und rechne sich gute Chancen auf eine Verpflichtung aus. Hierzu wären bis zu 30 Millionen Euro fällig.

Durch den Verkauf von Sancho kalkuliert der BVB einen "positiven Effekt auf die Ergebniskennzahlen von rund 56 Millionen Euro". Hinzu kommen Einnahmen für den Verzicht auf die Transferrechte von Alexander Isak (fünf Millionen) sowie die Verkaufe von Leonardo Balerdi (elf) und Sergio Gomez (2,25). Verpflichtet wurde Keeper Gregor Kobel vom VfB Stuttgart (15), außerdem muss das durch Corona massive Jahresminus von 75 Millionen Euro ausgeglichen werden.

Netzreaktionen zu Sancho: Haalands Vater flucht © getty / Twitter 1/13 Der Wechsel ist fast durch, es sind nur noch die Formalitäten zu klären: Jadon Sancho wird ab der kommenden Saison für Manchester United spielen. Unter anderem Haalands Vater ist davon nicht begeistert. Die Netzreaktionen. © Twitter 2/13 © Twitter 3/13 © Twitter 4/13 © Twitter 5/13 "Jadon Sanchos Heatmap bei der EM bisher, ich weiß nicht, warum die Fans von Manchester United schreien, als hätten sie Kai Havertz oder Mason Mount unter Vertrag genommen." © Twitter 6/13 "Der eine hat den Verein und die Fans verlassen, der andere hat nur den Verein verlassen. Danke für alles, Sancho." © Twitter 7/13 © Twitter 8/13 Gary Lineker (ehem. Englischer Nationalspieler): "Es scheint also, als ob Sancho bei United unterschreiben würde. Sie sind sich einig. Ihr bekommt einen Wahnsinnsspieler. Er ist viel besser, als ihr wahrscheinlich denkt." © Twitter 9/13 © Twitter 10/13 Rio Ferdinand (United-Legende): "Ein weiteres Südlondoner Talent betritt Old Trafford!" © Twitter 11/13 Musa Okwonga (Journalist und Buchautor): "Sancho wird neben Greenwood, Rashford, Cavani und Martial im Angriff spielen und wird von Fernandes und Pogba versorgt. Wenn ein United-Fan jetzt nicht sabbert, ist möglicherweise dehydriert." © Twitter 12/13 Rants (Broadcaster): "Ein Mann wie Jeymar! Heute Abend FEIERN wir!" © Twitter 13/13 Alf-Inge Haaland (Erlings Vater): "F*ck. Aber alles Gute, Sancho. Du wirst uns fehlen!"

BVB, News: Erster Pokalgegner steht heute Abend fest

Heute Abend wird im Rahmen der ARD-Sportschau um 18.30 Uhr die 1. Runde des DFB-Pokals 2021/22 ausgelost. Dann steht auch fest, gegen wen Titelverteidiger Dortmund in den Wettbewerb startet.

Ausgetragen wird die erste Runde vom 6. bis 9. August, wie gewohnt steht für die Borussia zunächst ein Auswärtsspiel bei einer klassenniedrigeren Team an. Im ersten Lostopf befinden sich neben den Bundesligamannschaften auch die 14 besten Zweitligisten, im zweiten Lostopf alle weitere Mannschaften.

BVB: Mögliche Pokalgegner in der 1. Runde

2. Bundesliga

SV Sandhausen, Dynamo Dresden, Hansa Rostock, FC Ingolstadt

3. Liga

VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig, Würzburger Kickers, 1860 München

Landespokalsieger und Teams aus NRW, Bayern und Niedersachsen