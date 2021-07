BVB: Marco Reus "sehr, sehr traurig" über Abgang von Jadon Sancho

BVB-Kapitän Marco Reus ist traurig über den Abgang von Jadon Sancho. An seinen Nachfolger hat er klare Erwartungen. Sollte es wie erwartet Donyell Malen werden, könnte Reus damit sehr gut leben.

"Am Ende hat der Nachfolger hoffentlich die gleichen Qualitäten wie Jadon, was vermutlich schwierig sein wird. Ich habe ihn (Malen, Anm. d. Red.) noch nicht gesehen. Aber wenn er es sein soll, dann freuen wir uns auf ihn", sagte Reus in einer Medienrunde über den Niederländer, der bereits im Trainingslager der Dortmunder in Bad Ragaz zum Medizincheck eingetroffen ist.

Malen habe zuletzt "unheimlich viele Torbeteiligungen geschafft, das sehen wir natürlich gerne. Aber wir müssen ihn dann kennenlernen, wenn es soweit ist. Am besten helfen Tore und Assists, dazu aber auch ein guter Charakter."

Trotzdem blickte Reus auf den Abschied von Sancho in Richtung Manchester United "sehr, sehr traurig" und ergänzte: "Mit Jadon hat uns ein Spieler verlassen, der uns unheimlich viel gegeben hat - nicht nur mit seinen Torbeteiligungen, sondern auch mit seiner Art und Weise." Dieser habe sich mit dem Wechsel allerdings "seinen Kindheitstraum" erfüllen können, weshalb Reus vollstes Verständnis habe.

Reus: "Kader, um Deutscher Meister zu werden"

Weiterhin sprach der 32-Jährige über den Kleidungsstil von Teamkollege Erling Haaland, den er als "gewagt" bezeichnete. "Das muss man mal ansprechen, glaube ich. Aber irgendwie passt's auch zu ihm. Er ist einfach ein guter Typ. Wenn er die Leistung weiter so bringt, kann er von mir aus anziehen, was er will - oder auch gar nichts anziehen."

In sportlicher Hinsicht sagte er: "Wir haben den Kader, um Deutscher Meister zu werden, den Pokal zu gewinnen und in der Champions League weiterzukommen." Aber: "Am Ende führt kein Weg an Bayern vorbei." Für den maximalen Erfolg müsse "viel zusammenkommen, aber das Potenzial ist da. Wir müssen es über eine Saison hinweg zeigen. Du brauchst auch Glück in gewissen Spielen, das erarbeitest du dir mit Leidenschaft, mit Herz - das, was die Fans sehen wollen."

Von den Qualitäten des neuen Trainers Marco Rose ist Reus überzeugt: "Es macht großen Spaß mit ihm und seinem Team. Wir hoffen, dass wir die Sachen, die er uns beibringt, auch bald auf dem Platz zeigen können." Noch würden wichtige Spieler im Training fehlen, auch sei klar, dass "nicht alles von heute auf morgen klappen" könne. "Aber wir sind auf einem guten Weg, weil die Trainingseinheiten sehr gut sind. So soll eine Vorbereitung sein."