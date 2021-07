BVB, News und Gerüchte: Marco Reus urteilt über Kleidungsstil von Erling Haaland

BVB-Kapitän Marco Reus hat über die Kleidung von Erling Haaland geurteilt und eine Meisteransage an den FC Bayern ausgesprochen. Derweil will sich die Borussia mit einem türkischen Verteidiger verstärken. News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

BVB, News: Reus scherzt über Haaland-Outfit

BVB-Kapitän Marco Reus hat über die Kleidung von Erling Haaland geurteilt und sie als "gewagt" bezeichnet. "Das muss man mal ansprechen, glaube ich. Aber irgendwie passt's auch zu ihm. Er ist einfach ein guter Typ. Wenn er die Leistung weiter so bringt, kann er von mir aus anziehen, was er will - oder auch gar nichts anziehen. Das ist mir auch egal", sagte Reus bei einer Medienrunde am Sonntag.

Haaland hatte in den vergangenen Monaten mit ausgefallenen Outfits auf sich aufmerksam gemacht, ob im farbenfrohen Louis-Vuitton-Style im Urlaub auf Mykonos oder im rot-weißen Jogginganzug im Privatjet.

BVB, News: Reus mit Kampfansage an Bayern

Reus hat mit dem BVB hohe Ziele und will sich auch vor dem FC Bayern nicht verstecken: "Wir haben den Kader, um Deutscher Meister zu werden, den Pokal zu gewinnen und in der Champions League weiterzukommen." Aber: "Am Ende führt kein Weg an Bayern vorbei."

Für den maximalen Erfolg müsse "viel zusammenkommen, aber das Potenzial ist da. Wir müssen es über eine Saison hinweg zeigen. Du brauchst auch Glück in gewissen Spielen, das erarbeitest du dir mit Leidenschaft, mit Herz - das, was die Fans sehen wollen." Im Vergleich zur Vorsaison stehe "Konstanz" an erster Stelle: "Es gab Phasen, in denen wir sehr gut waren, dann hatten wir Phasen, in denen wir nicht stabil waren. Das gilt es, in dieser Saison besser zu machen und die Punkte einzufahren, auch wenn wir schlecht spielen."

Am Ende der vergangenen Saison, als nach einer Aufholjagd der Sprung auf die Champions-League-Plätze gelang, habe man die gewünschte Leistung gesehen. "Das ist ein Maßstab, da haben wir die Gegner dominiert, sind geduldig geblieben und haben unsere Tore gemacht."

In persönlicher Hinsicht sei seine Gesundheit das A und O: "Ich will konstanter werden in meinen Leistungen. Ich fühle mich gut, bin deshalb guten Mutes." In der vergangenen Saison blieb der 32-Jährige im Vergleich zu den Vorjahren von Verletzungen verschont, in 49 Partien steuerte er 25 Scorerpunkte bei.

BVB-Heimtrikots des 21. Jahrhunderts: Schwarzgelb ist nicht Schwarzgelb © getty 1/24 Das ganz neue Heimtrikot des BVB kommt weniger spektakulär daher als mancher seiner Vorgänger. Wir haben einen Blick auf alle schwarzgelben Heimjerseys seit der Saison 1999/2000 geworfen und zeigen den Wandel im Design. © getty 2/24 Saison 1999/2000 - Platzierung: 11., Punkte: 40, DFB Pokal: 3. Runde, Europa (UEFA Cup): 3. Runde. © getty 3/24 Saison 2000/01 - Platzierung: 3., Punkte: 58, DFB Pokal 2. Runde, Europa: nicht qualifiziert. © getty 4/24 Saison 2001/02 - Platzierung: Meister, Punkte: 70, DFB Pokal: 2. Runde, Europa (UEFA Cup): Finale. © getty 5/24 Saison 2002/03 - Platzierung: 3., Punkte: 58, DFB Pokal: 2. Runde, Europa (Champions League): 2. Runde. © getty 6/24 Saison 2003/04 - Platzierung: 6., Punkte: 55, DFB Pokal: 2. Runde, Europa (UEFA Cup): 2. Runde. © getty 7/24 Saison 2004/05 - Platzierung: 7., Punkte: 55, DFB Pokal: 3. Runde, Europa: nicht qualifiziert. © getty 8/24 Saison 2005/06 - Platzierung: 7., Punkte: 46, DFB Pokal: 1. Runde, Europa: nicht qualifiziert. © getty 9/24 Saison 2006/07 - Platzierung: 9., Punkte: 44, DFB Pokal: 2. Runde, Europa: nicht qualifiziert. © getty 10/24 Saison 2007/08 - Platzierung: 13., Punkte: 40, DFB Pokal: Finale, Europa: nicht qualifiziert. © getty 11/24 Saison 2008/09 - Platzierung: 6., Punkte: 59, DFB Pokal: Achtelfinale, Europa (UEFA Cup): 1. Runde. © getty 12/24 Saison 2009/10 - Platzierung: 5., Punkte: 57, DFB Pokal: 3. Runde, Europa: nicht qualifiziert. © getty 13/24 Saison 2010/11 - Platzierung: Meister, Punkte: 75, DFB Pokal: 2. Runde, Europa (Europa League): Vorrunde. © getty 14/24 Saison 2011/12 - Platzierung: Meister, Punkte: 81, DFB Pokal: Sieger, Europa (Champions League): Vorrunde. © getty 15/24 Saison 2012/13 - Platzierung: 2., Punkte: 66, DFB Pokal: Viertelfinale, Europa (Champions League): Finale. © getty 16/24 Saison 2013/14 - Platzierung: 2., Punkte: 71, DFB Pokal: Finale, Europa (Champions League): Viertelfinale. © getty 17/24 Saison 2014/15 - Platzierung: 7., Punkte: 46, DFB Pokal: Finale, Europa (Champions League): Achtelfinale. © getty 18/24 Saison 2015/16 - Platzierung: 2., Punkte: 78, DFB Pokal: Finale, Europa (Champions League): Viertelfinale. © getty 19/24 Saison 2016/17 - Platzierung: 3., Punkte: 64, DFB Pokal: Sieger, Europa (Champions League): Viertelfinale. © getty 20/24 Saison 2017/18 - Platzierung: 4., Punkte: 55, DFB Pokal: Achtelfinale, Europa (Champions League, Europa League): Vorrunden-3., Achtelfinale. © getty 21/24 Saison 2018/19 - Platzierung: 2., Punkte: 76, DFB Pokal: Achtelfinale, Europa (Champions League): Achtelfinale. © getty 22/24 Saison 2019/20 - Platzierung: 2., Punkte: 69, DFB Pokal: Achtelfinale, Europa (Champions League): Achtelfinale. © getty 23/24 Saison 2020/21 - Platzierung: 3., Punkte: 64, DFB Pokal: Sieger, Europa (Champions League): Viertelfinale. © BVB 24/24 So soll das Heimtrikot der neuesten Machart aussehen. Sehr schlicht, wenn man von den feinen Streifen an den Ärmeln absieht. Wie wird der BVB darin wohl in der Saison 2021/2022 abschneiden?

BVB, News: Reus hat großen Spaß" mit Rose

Von den Qualitäten des neuen Trainers Marco Rose ist Reus überzeugt: "Es macht großen Spaß mit ihm und seinem Team. Wir hoffen, dass wir die Sachen, die er uns beibringt, auch bald auf dem Platz zeigen können."

Noch würden wichtige Spieler im Training fehlen, auch sei klar, dass "nicht alles von heute auf morgen klappen" könne. "Aber wir sind auf einem guten Weg, weil die Trainingseinheiten sehr gut sind. So soll eine Vorbereitung sein: sehr anstrengend, wir lernen viele neue Dinge dazu. Wir sind dabei, das Stück für Stück mit ins Training und ins Spiel zu nehmen."

Rose setze häufig auf Videoanalysen vom Training oder von Spielen. Er versuche "uns beizubringen, dass er hohes und energisches Pressing spielen möchte sowie eine hohe Verteidigung, sodass wir schneller am gegnerischen Tor sind. Man muss gut auf den Beinen sein und versuchen, immer schnell in die Tiefe zu spielen, um Tore zu schießen."

© getty Könnte in der kommenden Saison für den BVB auflaufen: Juventus-Verteidiger Merih Demiral.

BVB, News: Dortmund hat Demiral auf dem Zettel

Borussia Dortmund könnte sich noch im laufenden Transfersommer prominent in der Abwehr verstärken. Nach Informationen von SPOX und Goal steht der BVB in Kontakt mit dem Berater von Merih Demiral.

Der türkische Innenverteidiger von Juventus Turin steht auf dem Wunschzettel der Dortmunder, noch allerdings hat es keine Gespräche zwischen beiden Klubs gegeben.

Juve geht allerdings davon aus, dass der BVB in den kommenden Tagen ein offizielles Angebot für den 23 Jahre alten EM-Fahrer abgeben wird. Die Ablöseforderungen der Alten Dame belaufen sich auf 40 Millionen Euro.

Am Sonntag sagte Sportdirektor Michael Zorc der Bild zur Abwehr-Situation beim BVB: "Natürlich haben wir aktuell nicht gerade zu viele Innenverteidiger. Wir werden die Situation weiterhin genau beobachten. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass wir in Panik geraten."

Manuel Akanji weilt nach der EM noch im Urlaub, Mats Hummels sowie Dan-Axel Zagadou fehlen verletzt.

