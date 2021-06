BVB: Sancho-Wechsel zu Manchester United offenbar fix - Verkündung bereits am Donnerstag?

Der Wechsel des englischen Nationalspielers Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United steht laut Medienberichten unmittelbar bevor. Die Klubs haben sich demnach auf eine Ablösesumme von 85 Millionen Euro geeinigt, das meldeten am Mittwoch übereinstimmend Sky, kicker und die Bild-Zeitung aus Deutschland sowie das Portal The Athletic und die BBC. Unterschrieben ist der Deal aber noch nicht.

Die Ablöse könnte laut Bild inklusive Bonuszahlungen, die nach kicker-Angaben an niedrigen Bedingungen gekoppelt sind, auf bis zu 95 Millionen Euro steigen. Die fixe Ablöse soll laut The Athletic nicht auf Raten, sondern als Einmalzahlung gelten.

Der BVB ist als börsennotiertes Unternehmen dazu verpflichtet, bei Transfers in dieser Größenordnung eine Ad-hoc-Mitteilung zu veröffentlichen. Diese könnte bereits am Donnerstag folgen. An dem Transfer wird offenbar auch Manchester City mitverdienen. Sancho hatte die Skyblues 2017 Richtung Dortmund verlassen. Bei dem Transfer wurde laut kicker-Angaben eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent vereinbart - das entspricht rund 18 Millionen Euro.

Sancho erhält in Manchester wohl einen Fünfjahresvertrag. Der Transfer des 21-Jährige ist einer der teuersten in der Bundesliga-Geschichte und nach Ousmane Dembele der zweitteuerste BVB-Transfer aller Zeiten. Dembele wechselte 2017 für 105 Millionen Euro (plus Boni bis 42 Millionen) vom BVB zum FC Barcelona.

BVB und Sancho treffen "Gentlemen's Agreement"

Bereits im vergangenen Sommer waren die Red Devills wegen Sancho beim BVB vorstellig geworden, kamen jedoch nicht der Ablöseforderung aus Dortmund nach.

Wie BVB-Sportdirektor Michael Zorc im Mai preisgab, hatte das "Gentlemen's Agreement" aus dem vergangenen Sommer zwischen den Schwarzgelben und Sancho, wonach der Klub dem Engländer keine Steine in den Weg legen werde, sollte ein passendes Angebot für ihn eintrudeln, nach wie vor Bestand.

Bei der EM-Endrunde kam Sancho bislang allerdings nur wenige Minuten zum Einsatz, auch den Sieg gegen Deutschland im Achtelfinale (2:0) errang England ohne Sanchos Hilfe.

Beim BVB war Sancho zumeist absoluter Leistungsträger. In 137 Pflichtspielen kommt er auf 114 Torbeteiligungen (50 Tore, 64 Torovorlagen)