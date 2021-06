Schalke 04, News und Gerüchte: 1. FC Köln bestätigt Einigung mit Uth - Details noch zu klären

Mark Uth und der 1. FC Köln sind sich bereits einig. Simon Terodde erklärt, warum er sich für einen Wechsel zum FC Schalke 04 entschieden hat. Königsblau hat das Training wieder aufgenommen. Alle News und Gerüchte zu S04 im Überblick.

Weitere News und Gerüchte zu Schalke 04 findet Ihr hier.

Schalke 04: Köln bestätigt Einigung mit Uth

Die Rückkehr von Mark Uth zum 1. FC Köln ist nahezu perfekt. Wie der Bundesligist am vergangenen Donnerstag auf der digitalen Mitgliederversammlung bestätigte, gebe es bereits eine Einigung mit dem Stürmer. Es fehle nur noch eine finanzielle Übereinkunft mit Schalke 04.

"Es besteht Einigkeit zwischen dem FC, Mark Uth und dessen Management", sagte Sportchef Jörg Jakobs und fügte an: "Mit dem abgebenden Verein Schalke gibt es noch einige Dinge zu klären."

Uths Vertrag auf Schalke ist noch bis 2022 datiert, weshalb eigentlich eine Ablöse fällig wäre. Wie der Express zuletzt berichtete, seien die Knappen bereit, den 29-Jährigen ablösefrei ziehen zu lassen.

Dieser fordere dem Bericht zufolge aber eine Abfindung in Höhe von 500.000 Euro, um den gültigen Vertrag mit den Schalkern vorzeitig aufzulösen. Für S04-Sportdirektor Rouven Schröder sei dies allerdings keine Option.

Zudem müsste Uth in Köln Gehaltsabstriche machen. Laut Express würde sich das neue Arbeitspapier auf 1,8 Millionen Euro Gehalt "zuzüglich Punkteinsatzprämien" und nicht mehr auf 3 Millionen Euro (ohne Prämien) pro Jahr wie bei Schalke belaufen.

Dass der Transfer noch scheitert, ist angesichts der bestätigten Einigung zwischen Uth und dem FC dennoch unwahrscheinlich.

Uth ist in der Domstadt geboren und erlangte im FC-Trikot Profistatus. Zudem spielte er in der Rückrunde 2019/20 erfolgreich als Schalker Leihspieler in seiner Heimatstadt.

© getty Steht vor einer Rückkehr nach Köln: Mark Uth.

Schalke 04: Terodde erklärt Wechsel

Simon Terodde hat in der MOPO seinen Wechsel vom Hamburger SV zu Absteiger und Ligakonkurrent Schalke 04 erklärt. "Ich bin im Kreis Borken aufgewachsen. Wenn ein Verein wie Schalke anfragt, kann man schlecht Nein sagen. Das möchte ich mir in zehn Jahren nicht anhören, sondern jetzt die Chance ergreifen und in einer schweren Phase dem Verein helfen", sagte der 33-Jährige.

Die Verantwortlichen auf Schalke hätten sich sehr um seine Dienste bemüht, führte Terodde aus: "Ich habe einfach die Wertschätzung hier gespürt, dass der ganze Verein Lust auf mich hat. Es war eine einfache Entscheidung für mich."

Terodde kommt ablösefrei vom HSV zu den Knappen und unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Laut einem Bericht der Sport Bild verlängert sich das Arbeitspapier automatisch um ein Jahr, wenn der direkte Wiederaufstieg gelingt.

Schalke 04: 500 Zuschauer beim Trainingsstart

Bereits am 17. Juni hat der FC Schalke 04 mit der Mission Wiederaufstieg begonnen und offiziell mit dem Training gestartet. Rund 500 Fans hatten sich den Auftakt in die neue Saison unter entsprechenden Corona-Beschränkungen angeschaut.

Die Zuschauer bekamen jedoch nicht nur die Überreste der Abstiegsmannschaft zu Gesicht. Die sechs Neuzugänge Victor Palsson, Danny Latza, Marcin Kaminski, Thomas Ouwejan, Simon Terodde und Reinhold Ranftl standen ebenfalls auf dem Platz. Markus Schubert (Erkältung) und Amine Harit (muskuläre Probleme) fehlten hingegen.

Neben Uth soll der Kader aber noch verkleinert werden, sagte Sportdirektor Rouven Schröder: "Wir wollen und müssen auch weitere Spieler abgeben" - vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Mit den Zugängen sei man derzeit zwar "zufrieden", doch man habe noch "einige Ideen" in puncto Zuwachs.

© getty Schalke hat das Training wieder aufgenommen.

FC Schalke 04: Die Abschluss-Tabelle der Bundesliga