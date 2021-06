Schalke 04, News und Gerüchte: Doch kein Stammplatz für Fährmann - Angebot für Kovacevic?

Ralf Fährmann hat wohl seinen Stammplatz im Schalker Tor nicht sicher. Zudem gibt es offenbar einen weiteren Interessenten für Matija Nastasic. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04 im Überblick.

Schalke 04, Gerücht: Droht Ralf Fährmann die Bank?

Eigentlich hatte alles danach ausgesehen, dass Ralf Fährmann auch in der kommenden Saison Stammkeeper des FC Schalke 04 ist. Einem Bericht der WAZ zufolge, könnte sich das Blatt aber gewendet haben.

Demnach sei die Verpflichtung von Torwarttrainer Wil Coort der Auslöser für die internen Diskussionen. Dieser habe "bei seiner Bestandsaufnahme auch andere Lösungen ins Gespräch gebracht", heißt es in dem Bericht.

Passend dazu berichtete zuletzt die bosnische Tageszeitung Avaz, dass Schalke ein Angebot für Bosniens U21-Nationalkeeper Vladan Kovacevic von FK Sarajevo abgeben wolle. Der 23-Jährige stünde dem Bericht zufolge kurz vor einem Wechsel ins Ausland. Das Angebot des Zweitligisten betrage mehr als die Mindestforderung von gut 250.000 Euro.

Als eine weitere Möglichkeit für die neue Nummer eins bringt die WAZ Markus Schubert ins Spiel. Der zuletzt an Eintracht Frankfurt ausgeliehene 23-Jährige könne vom Torwarttrainerwechsel profitieren.

Klar ist hingegen nur, dass Frederik Rönnow zur SGE zurückkehren wird.

© getty Steht offenbar bei Schalke auf dem Zettel: Vladan Kovacevic.

Schalke 04, Gerücht: Auch Milan an Nastasic dran?

Schalke 04 will Verteidiger Matija Nastasic, der mit einem jährlichen Gehalt von drei Millionen Euro zu den Topverdienern gehören soll, nach dem Abstieg in die 2. Liga unbedingt loswerden.

Nachdem bereits der FC Valencia mit einer Verpflichtung des Serben in Verbindung gebracht wurde, steigt offenbar ein weiterer Verein in die Verhandlungen ein. Laut der italienischen Tageszeitung Il Messaggero soll es sich dabei um Lazio Rom handeln.

Der neue Lazio-Trainer Maurizio Sarri soll einen neuen Innenverteidiger gefordert haben und ein Fan des 28-Jährigen sein. Trotzdem sei Nastasic nach Nikola Maksimovic (SSC Neapel) nur eine B-Lösung.

Neben Valencia und Lazio soll Nastasic in der Vergangenheit auch mehrfach auf der Liste der AC Milan gestanden haben, zuletzt im vergangenen Herbst.

Schalke 04: Rudy bestreikt Trainingsauftakt

Sebastian Rudy hat zum Trainingsauftakt des FC Schalke 04 unabgesprochen gefehlt.

"Wir haben Sebastian - wie alle anderen Spieler und Mitarbeiter auch - für heute zum Corona-Test geladen. Er ist nicht gekommen, was uns mit Blick auf eine mögliche Zukunft bei Schalke 04 nachdenklich stimmt", reagierte Sportdirektor Rouven Schröder auf das Fehlen des Ex-Nationalspielers.

Rudy, der in der vergangenen Saison an die TSG Hoffenheim ausgeliehen war, will die Königsblauen unbedingt verlassen.

Rudys Vertrag bei den Sinsheimern läuft zwar noch bis zum 30. Juni, normalerweise gilt es aber als üblich, dass ein Spieler vorzeitig zu seinem Stammverein zurückkehrt. Dieses Gentlemen's Agreement hatten auch Hoffenheim und Schalke.

Anders sieht die Sachlage bei Mark Uth, der ebenfalls nicht anwesend war, aus. Schröder hat den Stürmer für Verhandlungen mit dem 1. FC Köln freigestellt.

