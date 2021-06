FC Bayern München, News und Gerüchte: Nübel-Leihe zu teuer für Lille?

Der OSC Lille kann die Forderungen des FC Bayern bei einer Leihe von Alexander Nübel offenbar nicht erfüllen. Jann-Fiete Arp kann den FCB wohl verlassen. Alle News und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister im Überblick.

Die News zum FC Bayern vom vergangenen Freitag findet Ihr hier.

FC Bayern: Lille kann Nübel-Leihe wohl nicht bezahlen

Der OSC Lille muss sich womöglich aus dem Poker um Torhüter Alexander Nübel verabschieden. Wie die Bild berichtet, stellen die Forderungen des FC Bayern München bei einem Leihgeschäft des 24-Jährigen wohl ein finanzielles Problem für den französischen Meister dar.

Demnach fordere der Rekordmeister für die angestrebte zweijährige Leihe eine Gebühr und darüber hinaus die Übernahme des fünf Millionen Euro hohen Jahresgehalts. Dies könne der von der Coronakrise gebeutelte Verein aktuell nicht stemmen.

Beim Klub von Ex-Spieler Renato Sanches ist auf der Position des Keepers frisch ein Platz frei geworden. Stammtorwart Mike Maignan wechselt als Ersatz für Gianluigi Donnarumma (PSG) zur neuen Saison für 13 Millionen Euro zur AC Milan.

Neben Lille soll auch die AS Monaco, trainiert vom ehemaligen FCB-Coach Niko Kovac, an einer Nübel-Leihe interessiert sein.

Nübel war als Nummer zwei hinter Manuel Neuer in der vergangenen Saison kaum auf Spielminuten gekommen, weshalb Berater Stefan Backs bereits im April ein Leihgeschäft angekündigt hatte. "Wir verfolgen weiterhin das Thema, dass Alex ausgeliehen wird", sagte er dem kicker: "Alex braucht regelmäßige Spielpraxis, ein paar Einsätze reichen da nicht."

Nach Bekanntgabe des Wechsels von Nübel an die Isar hatten Sport Bild und Sport1 übereinstimmend berichtet, dass dem Ex-Schalker eine gewisse Anzahl an Einsätzen schriftlich zugesichert worden sei. Neuer wollte hingegen keine Spiele abgeben.

FC Bayern: Arp darf nach Abstieg wohl gehen

Nach dem Abstieg der zweiten Mannschaft des FC Bayern München in die Regionalliga darf Jann-Fiete Arp den Verein wohl verlassen. Das berichtet die Bild.

Demnach bemühe sich der Berater des 21-Jährigen, Jürgen Milewski, bereits um einen neuen Arbeitgeber für den Stürmer. Die vierthöchste Spielklasse sei für Arp keine Option, eine Rückkehr in die erste Mannschaft sei ob der durchwachsenen Leistungen ausgeschlossen.

Das Gehalt des ehemaligen Hamburgers könnte jedoch zum Problem werden. Arp, der 2019 für drei Millionen Euro vom HSV nach München gewechselt war, soll jährlich bis zu fünf Millionen Euro verdienen. Bei einem Wechsel müsste er ehebliche Einbußen in Kauf nehmen.

Ein Leihgeschäft sei ebenfalls möglich, wenn Arps neuer Verein große Teile des Gehalts übernehmen würde.

In zwei Jahren an der Isar kam das einstige Mega-Talent nicht auf einen Bundesliga-Einsatz für die Bayern, was auch den vielen Verletzungen von Arp geschuldet war.

© getty Fiete Arp spielt in der abgelaufenen Saison nur für die zweite Mannschaft des FC Bayern.

FC Bayern: Zu-und Abgänge zur Saison 2021/22