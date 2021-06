BVB, News und Gerüchte: Real Sociedad will neuen Isak-Deal

Real Sociedad möchte Alexander Isak mit einem neuen Vertrag ausstatten, um den Schweden selbst im Falle eines Interesses von Borussia Dortmund halten zu können. Drei Ex-Dortmunder heuern in Ungarn an. Und: Das Trainingslager in Bad Ragaz ist terminiert. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Real Sociedad will neuen Isak-Deal

Real Sociedad will alles dafür tun, damit Borussia Dortmund nicht von seiner bis zum Sommer 2023 gültigen Rückkaufoption für Alexander Isak Gebrauch macht. "Wir arbeiten daran, dass die Borussia keine Gefahr darstellt", sagte Real-Sportdirektor Roberto Olabe der Marca.

Demnach will der spanische Erstligist den bis 2024 laufenden Vertrag mit dem 21-jährigen Stürmer vorzeitig und zu verbesserten Bezügen verlängern. "Die Stimme des Spielers hat immer Gewicht. Er entscheidet, wo er unterschreibt. Die Borussia hat eine Rückkaufoption, aber es ist er, der sie akzeptieren muss. Wir sind entspannt", so Olabe.

Isak wechselte 2017 für 8,6 Millionen Euro vom schwedischen Klub AIK Solna nach Dortmund und wurde nach einem Tor in 13 Spielen für die BVB-Profis, sowie einer zwischenzeitlichen Leihe an den niederländischen Verein Willem II, 2019 für 6,5 Millionen Euro an Real Sociedad verkauft.

Seither überzeugte der Schwede mit 38 Torbeteiligungen, sein Marktwert soll mittlerweile bei rund 40 Millionen Euro liegen. Die Rückkaufoption des BVB liegt angeblich bei 30 Millionen Euro.

© getty Alexander Isak spielt bei Real Sociedad groß auf.

BVB, News: Drei Ex-Dortmunder heuern in Ungarn an

Der frühere BVB-Trainer Peter Stöger hat einen neuen Job. Der 55-jährige Österreicher wird zur kommenden Saison Coach des ungarischen Erstligisten Ferencvaros. "Es ist die perfekte Gelegenheit", sagte Stöger, der zuletzt bei Austria Wien gearbeitet hatte.

In Budapest wird Stöger, der in der Saison 2017/2018 in Dortmund war, von Torwarttrainer Alexander Bade unterstützt. Der 50-Jährige stand 2008 einmal im BVB-Kasten und war 2018 Co-Trainer der Schwarz-Gelben.

Bei Ferencvaros bekommen es Stöger und Bade mit einem weiteren Ex-Dortmunder zu tun. Tamas Hajnal, der von 2008 bis 2010 das BVB-Trikot trug, ist Sportdirektor bei den Ungarn.

BVB, News: Hummels ist zurück im DFB-Training

Mats Hummels hat nach seinen Patellasehnenproblemen am Samstag wieder mit der deutschen Nationalmannschaft im Trainingslager in Tirol trainiert. Hier geht es zur ausführlichen News.

© getty

BVB, News: Termin für Trainingslager steht

Der BVB hat sein Sommer-Trainingslager in Bad Ragaz terminiert. Die Dortmund-Profis werden sich vom 23. bis 31. Juli in der Schweiz für die neue Saison rüsten.

Gegen welche Vereine die Borussia Testspiele bestreiten wird, ist derweil noch nicht final geklärt. Es könnte allerdings ein Spiel in Polen gegen Wisla Krakau stattfinden, wo Jakub Blaszczykowski unter Vertrag steht.

"Er möchte, dass wir bei Wisla Krakau antreten. In Polen lässt die Infektionslage schon heute Spiele vor Zuschauern zu. Stand heute ist aber jede Idee noch ungewiss", erklärte Geschäftsführer Carsten Cramer im BVB-Mitgliedermagazin.

