BVB, News und Gerüchte: Chelsea und Leipzig wohl heiß auf Dortmunder Wunschspieler

18/26

Platz 8: Tammo Harder (27 Tore in 100 Spielen). Bereits von 2002 bis 2006 in der BVB-Jugend, dann über Schalke ab 2013 zurück in Dortmund. Kickte dort in Liga 3 und stand auch mal im Profikader. Heute in der Kreisliga bei Heimatklub Fortuna Seppenrade.