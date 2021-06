BVB, News und Gerüchte: Leonardo Balerdi will bei Olympique Marseille bleiben - Kaufoption wohl zu teuer

Bei einem vom verliehenen Leonardo Balerdi angestrebten Verbleib bei Olympique Marseille muss der BVB offenbar Abstriche machen. Erling Haaland schießt Norwegen zum Sieg und steht wohl bei Manchester City auf dem Zettel. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB muss wohl Abstriche bei Balerdi machen

Leonardo Balerdi will offenbar nicht zu Borussia Dortmund zurückkehren und bei Olympique Marseille bleiben. Wie La Provence berichtet, soll OM-Präsident Pablo Longoria einen Verbleib des vom BVB ausgeliehenen Innenverteidigers "zur Priorität" gemacht haben.

Demnach soll es bereits Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen über eine Weiterbeschäftigung des Argentiniers geben. Balerdi war im vergangenen Sommer nach anderthalb wenig erfolgreichen Jahren in Dortmund an den Ligue-1-Klub verliehen worden und mauserte sich unter Coach Jorge Sampaoli zuletzt zum Leistungsträger.

Demnach soll neben einer weiteren Leihe auch ein fester Transfer im Raum stehen. Dem Bericht zufolge könne Marseille allerdings nicht die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 14 Millionen Euro zahlen.

Balerdi selbst soll sich bereits klar für einen Verbleib in der Provence ausgesprochen haben. Beim BVB war der 22-Jährige nach seinem Wechsel im Januar 2019 von den Boca Juniors nur achtmal bei den Profis zum Einsatz gekommen. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

BVB: Haaland schießt Norwegen zum Sieg

Dank Stürmer Erling Haaland hat Norwegens Nationalmannschaft am vergangenen Mittwoch im Testspiel mit 1:0 gegen Luxemburg gewonnen.

Der 20-Jährige BVB-Angreifer erzielte den Treffer des Tages erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit und beendete somit seine Torflaute. Seit Oktober hatte Haaland nicht mehr für die Skandinavier getroffen.

Für Dortmunds Torjäger war es das siebte Tor im elften Länderspiel. Weil sich Norwegen aber nicht für die anstehende Europameisterschaft qualifizieren konnte, werden vorerst keine Turniertore hinzukommen.

BVB-Gerücht: Haaland wohl als Agüero-Ersatz im Gespräch

Wie die englische Sports Mail berichtet, will Khaldoon Al Mubarak, Vorstandsvorsitzender von Manchester City, nach dem Abgang von Sergio Agüero (ablösefreier Wechsel zum FC Barcelona) einen hochkarätigen Stürmer verpflichten.

Auf dem Wunschzettel des Unternehmers aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen demnach Harry Kane von Tottenham Hotspur und BVB-Knipser Erling Haaland stehen. "Wir verlieren mit Sergio eine Legende. Das sind große Fußstapfen. Aber ich bin mir sicher, dass wir einen guten Nachfolger für ihn finden", sagte Al Mubarak zuletzt.

Trotz der englischen Meisterschaft und dem Einzug in das Champions-League-Finale (0:1 gegen Chelsea) wolle er sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen und erneut viel Geld für neue Spieler ausgeben.

"Wir werden auf ein paar Schlüsselpositionen Qualität in den Kader bringen. Eines der Dinge, die ich über die Jahre gelernt habe, ist, dass man ständig neue Talente in die Mannschaft bringen muss. Auffrischen. Besonders, wenn man auf einem hohen Niveau ist, wenn man an der Spitze steht", zitierte die britische Zeitung Al Mubarak.

Trotzdem gilt es als unwahrscheinlich, dass Haaland den BVB in diesem Sommer verlässt. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte zuletzt betont, dass Dortmund in der kommenden Saison fest mit dem Norweger plane.

Haaland selbst nahm Gerüchten über einen Abgang jüngst Wind aus den Segeln. "Ich habe einen Vertrag über einige Jahre, ich respektiere meinen Vertrag", erklärte er.

Deutlich realistischer erscheint ein Transfer von Harry Kane, der den Spurs Gerüchten zufolge bereits seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben soll. Zudem soll Eintracht Frankfurts Torgarant Andre Silva auf der Liste der Skyblues stehen. Das berichtet die Sport Bild.

