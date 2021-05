FC Bayern: Robert Lewandowski bricht Training ab - FCB gibt Entwarnung

Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hat am Donnerstag das Training abbrechen müssen. Er habe "aufgrund von Belastungssteuerung ein wenig kürzer als der Rest der Mannschaft trainiert", teilten die Bayern bei Twitter mit, nachdem für den 32-Jährigen bei der ersten Einheit im Quarantäne-Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Grassau am Chiemsee schon nach 40 Minuten Schluss gewesen war.

Lewandowski verließ den Trainingsplatz mit Mannschaftsarzt Jochen Hahne und Physiotherapeut Gianni Bianchi. Zunächst war spekuliert worden, dass sich der Weltfußballer verletzt habe.

Ein Einsatz gegen den SC Freiburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr) sei zudem nicht in Gefahr.

Der Ausfall wäre für den Weltfußballer zur Unzeit gekommen. Lewandowski steht kurz davor, den "ewigen" Torrekord von Gerd Müller (40 Treffer) aus der Saison 1971/72 zu brechen.

In den Spielen gegen Freiburg und eine Woche später gegen Augsburg benötigt er nur noch einen Treffer, um die legendäre Marke einzustellen.

Lewandowski hatte wegen einer Bänderverletzung im Knie bereits im April fast vier Wochen gefehlt und in dieser Phase unter anderem vier Ligaspiele verpasst. In bislang 27 Einsätzen gelangen ihm 39 Treffer.