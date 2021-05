BVB: Haaland fehlt auch im Abschlusstraining - Ausfall gegen Leipzig wahrscheinlich

Erling Haaland droht dem BVB im wichtigen Bundesligaspiel gegen Pokalfinal-Gegner RB Leipzig am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) zu fehlen.

Wie Sky berichtet, fehlte der Norweger am Freitag beim Dortmunder Abschlusstraining. Haaland kämpft mit muskulären Problemen, nachdem er beim Spiel in Wolfsburg einen Schlag abbekommen hatte. Auch im Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel am vergangenen Samstag konnte der 20-Jährige nicht auflaufen.

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag hatte BVB-Trainer Edin Terzic einen Einsatz seines Torjägers noch als möglich bezeichnet: "Wir hoffen, dass er schmerzfrei ist und eine Option für das Spiel am Samstag darstellt."

Der Tabellenfünfte braucht im Kampf um einen Champions-League-Platz unbedingt Punkte, um Eintracht Frankfurt oder den VfL Wolfsburg noch zu überholen.