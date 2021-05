BVB: Einsatz von Erling Haaland gegen RB Leipzig weiter fraglich - Reyna muss pausieren

Nach seinem Fehlen im Pokalviertelfinale gegen Holstein Kiel am vergangenen Wochenende ist ein Einsatz von BVB-Stürmer Erling Haaland auch gegen RB Leipzig am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker) weiter fraglich.

Nach kicker-Angaben konnte der Norweger auch am Mittwoch nicht mit der Mannschaft trainieren. Die Ruhr Nachrichten hatten zuvor noch vermeldet, dass eigentlich geplant sei, dass Haaland an diesem Tag wieder auf den Trainingsplatz zurückkehrt.

Haaland musste jüngst aufgrund eines Pferdekusses am Oberschenkel aussetzen, den er sich im Spiel gegen den VfL Wolfsburg zugezogen hatte. Dieser stellte sich als deutlich hartnäckiger heraus als zunächst angenommen. Weiterhin bestünde jedoch die Chance auf ein Comeback im Spitzenspiel, bis dahin stehen noch zwei Trainingseinheiten an.

Im Rahmen des Spiels gegen Kiel hatte Sportdirektor Michael Zorc bereits seine Hoffnung auf eine schnelle Haaland-Genesung zum Ausdruck gebracht: "Wir hoffen, dass er uns nächste Woche wieder zur Verfügung steht." Gegen Kiel füllte Thorgan Hazard die Rolle in vorderster Reihe aus.

Neben Haaland konnte auch Giovanni Reyna mit muskulären Problemen in dieser Woche noch nicht am Training teilnehmen. Der US-Amerikaner traf gegen Kiel doppelt, ist in den vergangenen Wochen in bestechender Form, musste aber schon im Pokal in der Pause den Platz verlassen. Sein Einsatz entscheidet sich ebenfalls kurzfristig.