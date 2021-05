Am 34. Spieltag der Bundesliga kommt es unter anderem zum Duell zwischen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach. Hier könnt Ihr das Aufeinandertreffen im Liveticker verfolgen.

Direkter Bundesliga-Abstieg, Relegation oder Klassenerhalt: Für Werder Bremen geht es am letzten Spieltag der Saison um eine Menge, um das Überleben im Oberhaus. Aber auch für Kontrahent Borussia Mönchengladbach steht noch etwas auf dem Spiel: die Teilnahme an der neu geschaffenen europäischen Conference League. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts von den 90 Minuten im Weserstadion.

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Erschwerend kommt für die Bremer heute hinzu, dass es auch für Borussia Mönchengladbach noch um etwas geht. Die Fohlen möchten sich die Teilnahme an der neu geschaffenen Conference League, ein weiterer europäischer Wettbewerb, sichern. Stand jetzt wäre Union Berlin als Tabellensiebter dafür qualifiziert. Die Hauptstädter, die Zuhause gegen Vizemeister RB Leipzig ran müssen, haben derzeit 47 Punkte, die Gladbacher 46. Auch Stuttgart (45) und der SC Freiburg (45) mischen noch mit.

Vor Beginn: Für die Rettung sorgen soll ein Altbekannter aus den glanzvolleren Tagen der Vereinsgeschichte: Thomas Schaaf. Der Double-Trainer von 2004 folgte am vergangenen Wochenende auf den entlassenen Florian Kohfeldt, nachdem Werder beim Kellerduell mit dem FC Augsburg 0:2 verloren hatte.

Vor Beginn: Letzter Spieltag in der Bundesliga - und wie schon 2020 geht es für Werder Bremen an diesem um das nackte Überleben. Vergangenes Jahr hatten sich die Hanseaten mit einem furiosen 6:1 gegen den 1. FC Köln am 34. Spieltag den direkten Abstieg in die 2. Bundesliga verhindern und sich schließlich über die Relegation retten können. Das ist auch jetzt wieder möglich. Werder liegt auf dem 16. Rang, hat einen Punkt Rückstand auf Arminia Bielefeld, das parallel beim VfB Stuttgart antritt. Aber: Köln liegt wiederum nur einen Zähler hinter den Bremern und kämpfen ebenfalls noch um den Klassenerhalt. Der FC empfängt den FC Schalke 04, der bisher als einziger Absteiger feststeht. Nicht ausgeschlossen, dass der SVW im Falle einer Niederlage also direkt absteigt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen im Liveticker zum Duell zwischen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach! Anstoß im Bremer Wohninvest Weserstadion ist heute um 15.30 Uhr.

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Friedl, Augustinsson - Möhwald - M. Eggestein, Bittencourt - Sargent - Selke, Rashica

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Werder und Gladbach ist heute live und in voller Länge bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender strahlt die Partie im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 aus, dazu gibt es sie natürlich auch in der Sky-Konferenz zusammen mit allen anderen Spielen.

Verfolgen lässt sich das Aufeinandertreffen auch per Livestream. Sky bietet hierfür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket an. Kommentator ist Martin Groß.

