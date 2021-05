Am letzten Bundesliga-Spieltag stehen sich der 1. FC Köln und der FC Schalke 04 gegenüber. Mit dem SPOX-Liveticker entgeht Euch nichts von dem Duell zwischen den beiden Letztplatzierten.

Der Vorletzte empfängt den Letzten: Der 1. FC Köln trifft am 34. Spieltag der Bundesliga auf den bereits feststehenden Absteiger FC Schalke 04. Die Rheinländer können sich noch den direkten Klassenerhalt sichern oder wenigstens die Relegation erreichen. Gelingt das? Hier im Liveticker entgeht Euch nichts.

1. FC Köln vs. Schalke 04: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nachdem es im April zum Ende hin noch zwei Achtungserfolge gegen RB Leipzig (2:1) und den FC Augsburg (3:2) gegeben hatte, konnte der FC zuletzt zweimal nicht gewinnen: 1:4 gegen den SC Freiburg, 0:0 gegen Hertha BSC. S04 gelang derweil ein 4:3-Erfolg gegen Ex-Champions-League-Aspirant Eintracht Frankfurt. In de zwei Spielen zuvor hatten die Königsblauen gegen Hoffenheim und Hertha jeweils geführt, letztlich aber verloren.

Vor Beginn: Ein vorerst letztes Mal Bundesliga. Für Schalke 04 steht längst fest, dass es ab der kommenden Saison in der 2. Liga weitergeht. Die Gelsenkirchener sind vor dem letzten Spieltag auch erst der einzig feststehende Absteiger. Köln befindet sich auf Platz 17, hat aber 14 Punkte mehr auf dem Konto (30) und will sich im Fernduell mit Werder Bremen (31, gegen Borussia Mönchengladbach) und Arminia Bielefeld (32, gegen VfB Stuttgart) bestenfalls noch den direkten Klassenerhalt sichern. Diese Entscheidungen stehen dieses Wochenende an.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker zum 34. Spieltag zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04. Los geht es um 15.30 Uhr, gespielt wird im Kölner Rhein-Energie-Stadion.

1. FC Köln vs. Schalke 04: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, J. Horn - Rexhbecaj, Hector - Thielmann, Duda, Kainz - Andersson

Schalke 04: Fährmann - Becker, Sane, Mustafi - Aydin, Kolasinac - Flick - Idrizi, Harit - Hoppe, Paciencia

1. FC Köln vs. Schalke 04: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live im TV zu sehen gibt es Köln gegen Schalke heute bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt die 90 Minuten auf Sky Sport Bundesliga 4. Wolf Fuss kommentiert. Verfolgen lässt sich die Begegnung über Sky Go und Sky Ticket auch per Livestream. Sky bietet das Spiel zudem als Bestandteil der Konferenz an.

