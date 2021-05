In der Bundesliga spielt Meister FC Bayern München heute beim SC Freiburg. Die Partie des 33. Spieltags könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Bayern kann ganz entspannt in das Spiel gehen. Seit vergangenem Samstag steht die neunte Meisterschaft in Serie bereits fest. Der SC Freiburg kann mit einem Sieg im Kampf um Platz 7, der zur Teilnahme an den Playoffs des neuen, dritten Europapokal-Wettbewerbs, der Europa Conference League, berechtigt, wichtige Punkte holen. Borussia Mönchengladbach und Union Berlin liegen nur zwei Punkte vor dem Team von Trainer Christian Streich.

Vor Beginn: Das Spiel wird heute um 15.30 Uhr im Schwarzwald-Stadion angepfiffen. Anders als geplant wird es heute wohl nicht das letzte Heimspiel des SC Freiburg in diesem Stadion sein. Die neue noch im Bau befindliche Arena wird wohl bis zum Beginn der Saison 2021/22 noch nicht ganz fertiggestellt sein.

Vor Beginn: Hallo und willkommen zum Liveticker der Partie SC Freiburg gegen den FC Bayern München.

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

SC Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, Gulde, Günter - Keitel, Höfler - Sallai, Grifo - Petersen, Demirovic

FC Bayern: Nübel - Pavard, J. Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV und Livestream

SC Freiburg gegen Bayern München könnt Ihr bei Sky live und in voller Länge sehen. Auf Sky Sport Bundesliga 5 HD wird Euch Roland Evers als Kommentator durch die Partie führen. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD läuft außerdem die Samstags-Konferenz.

Ebenso könnt Ihr das Spiel auch im Livestream bei Sky verfolgen. Um diesen freischalten zu können, habt ihr zwei Möglichkeiten - ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

