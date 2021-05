Der FC Bayern muss am 33. Spieltag der Bundesliga beim SC Freiburg ran. Vorab steht Trainer Hansi Flick den Reportern auf der Pressekonferenz Rede und Antwort. Hier könnt Ihr den Pressetalk im Liveticker verfolgen.

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Hansi Flick vor SC Freiburg heute im Liveticker - Vor Beginn

Für den scheidenden Bayern-Trainer ist es das letzte Auswärtsspiel mit den Münchnern. Dabei tritt der FCB in Freiburg an. Anstoß ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Angesetzt ist der Pressetalk am heutigen Freitag um 14.30 Uhr. Auf dem Podium wird Hansi Flick Platz nehmen.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Pressekonferenz des FC Bayern.

© getty Hansi Flick wurde am vergangenen Spieltag mit dem FC Bayern Meister.

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Hansi Flick vor SC Freiburg heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt schaltet sich Sky Sport News HD pünktlich zum Beginn des Pressetalk zu. Den Sender könnt Ihr im Free-TV empfangen.

Außerdem bietet der FC Bayern einen Livestream an. Diesen könnt Ihr kostenlos hier abrufen.

