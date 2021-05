Relegation, Übertragung: So seht Ihr die Hin- und Rückspiele live im Free-TV und kostenlosen Live-Stream

Wer steigt auf und wer hält über den Umweg Relegation die Klasse? Die Duelle nach um den Aufstieg in die Bundesliga sowie in die 2. Liga versprechen jedes Jahr Spannung. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Spiele live im Free-TV und kostenlosen Live-Stream sehen könnt.

Obwohl die Rechte für die Übertragung der Bundesliga- und 2.-Liga-Spiele zum Großteil bei Sky im Pay-TV lagen, können die Relegationsspiele kostenlos angeschaut werden. Wir erklären Euch, wer stattdessen die Begegnungen zeigt und überträgt.

Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr die Hin- und Rückspiele live im Free-TV und kostenlosen Live-Stream verfolgen könnt.

Relegation zur Bundesliga, Übertragung: So seht Ihr die Hin- und Rückspiele live im Free-TV und kostenlosen Live-Stream

Zunächst geben wir Euch einen Überblick zur Übertragung der Partien zwischen dem Bundesliga-16. und dem Dritten der 2. Liga. Hierfür gibt es nur eine Möglichkeit.

Relegation zur Bundesliga, Übertragung: So seht Ihr die Hin- und Rückspiele live im Free-TV

DAZN hält nämlich die Rechte an den Spielen der Relegation. Der Streamingdienst zeigt das Hin- sowie das Rückspiel live und in voller Länge. Über den TV könnt Ihr DAZN empfangen, sofern Ihr einen Smart-TV zu Hause habt oder über einen Fire-TV-Stick verfügt.

Dabei müsst Ihr die DAZN-App herunterladen und ein Konto erstellen. Für alle Neukunden sind die ersten 30 Tage gratis, alle Relegationsspiele könntet Ihr also kostenlos sehen.

Relegation zur Bundesliga, Übertragung: So seht Ihr die Hin- und Rückspiele live im Live-Stream

Selbstverständlich zeigt der DAZN die Spiele wie gewohnt auch im Live-Stream. Diesen könnt Ihr über Euren Browser abrufen. Beispielsweise könnt Ihr zudem Euren Laptop und Euren Fernseher per HDMI-Kabel verbinden, um die Relegation auf einem größeren Bildschirm zu genießen.

Darüber hinaus stehen die Live-Streams natürlich auch in den Apps für Konsolen (PS4, PS5, Xbox etc.) sowie für mobile Endgeräte (Handys, Tablets etc.) zur Verfügung. Mit DAZN bekommt Ihr das volle Fußballpaket in Euer Wohnzimmer.

Neben den Relegationsspielen hat DAZN nämlich auch die Entscheidungen in den großen europäischen Ligen (Primera Division, Serie A und Ligue 1) im Programm. Außerdem könnt Ihr auf der Plattform das Finale der Champions League (29. Mai) sowie der Europa League (26. Mai) live und in voller Länge sehen.

Diese würden zudem in den Probemonat fallen, wenn Ihr Euch diesen jetzt sichert. Ihr könnt das Abo im Anschluss jederzeit kostenfrei kündigen. Sollte Euch das "Netflix des Sports", das neben Fußball noch viel mehr hochklassige Sport-Übertragungen zu bieten hat, zusagen, habt Ihr die Wahl zwischen zwei Abonnements: entweder monatlich 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro.

Relegation zur Bundesliga, Übertragung: So seht Ihr die Hin- und Rückspiele live im Free-TV und kostenlosen Live-Stream - Zeitplan

Das Hinspiel ist für Mittwoch, den 26. Mai, angesetzt. Dabei genießt zunächst der 16. der abgelaufenen Bundesliga-Saison Heimrecht.

Die Entscheidung fällt dann drei Tage später am Samstag. Dann wird beim Dritten der 2. Liga gespielt.

Datum Uhrzeit Heim Gast 26.5.2021 18.30 Uhr 16. Bundesliga Dritter 2. Bundesliga 29.5.2021 18.00 Uhr Dritter 2. Bundesliga 16. Bundesliga

© getty Die Relegationsspiele zur Bundesliga sowie zur 2. Liga finden traditionell in der Woche nach dem letzten Spieltag statt.

Relegation zur 2. Liga, Übertragung: So seht Ihr die Hin- und Rückspiele live im Free-TV und kostenlosen Live-Stream

Die Relegation zur 2. Liga wird ebenfalls im Free-TV und kostenlosen Live-Stream zu sehen sein. Während über die 3.-Liga-Saison hinweg MagentaSport alle Partien gezeigt hat, zeichnet der Streamingdienst für keine Übertragung verantwortlich.

Relegation zur 2. Liga, Übertragung: So seht Ihr die Hin- und Rückspiele live im Free-TV

Stattdessen haben sowohl das ZDF als auch DAZN die beiden Partien live im Programm. Sowohl der öffentlich-rechtliche Sender als auch der Streamingdienst gehen kurz vor Anpfiff auf Sendung.

Relegation zur 2. Liga, Übertragung: So seht Ihr die Hin- und Rückspiele live im kostenlosen Live-Stream

Wie Ihr den Streamingdienst DAZN abrufen könnt, haben wir Euch bereits oben erklärt. Hier geht es zum Live-Stream.

Beim ZDF ist der Live-Stream wie gewohnt kostenlos. Diesen könnt Ihr über zdf.de/sport abrufen.

Relegation zur 2. Liga, Übertragung: So seht Ihr die Hin- und Rückspiele live im Free-TV und kostenlosen Live-Stream - Zeitplan

Im Gegensatz zur Relegation zur Bundesliga sind die Ansetzungen bei der Relegation zur 2. Liga ein wenig anders. Das Hinspiel richtet der Dritte der 3. Liga aus, ehe das Rückspiel im Stadion des 16. der 2. Liga stattfindet.

Die Relegationen finden auch nicht am selben Tag statt. Um den Aufstieg in die 2. Liga bzw. gegen den Abstieg in die 3. Liga wird am Donnerstag, 27. Mai, und am Sonntag, 30. Mai, gespielt.

Datum Uhrzeit Heim Gast 27.5.2021 18.15 Uhr Dritter 3. Liga 16. 2. Bundesliga 30.5.2021 13.30 Uhr 16. 2. Bundesliga Dritter 3. Liga

Relegation, Übertragung: So seht Ihr die Hin- und Rückspiele live im Free-TV und kostenlosen Live-Stream - Relegationsspiele im Liveticker

Neben der Übertragung im TV und Live-Stream gibt es eine Alternative die Spiele zu verfolgen. SPOX bietet einen ausführlichen Liveticker zu allen vier Partien an.

Diese findet Ihr in unserer Liveticker-Übersicht. Hier entlang.

