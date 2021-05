RB Leipzig - News und Gerüchte: Emil Forsberg offenbar vor Vertragsverlängerung

Emil Forsberg steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einer Vertragsverlängerung bei RB Leipzig. Die Roten Bullen können schon am 32. Spieltag gegen den BVB den eigenen Punkterekord in der Bundesliga egalisieren. Ein Sieg würde außerdem den Weg zu einem Geldregen ebnen. Hier gibt es die wichtigsten News zu den Leipzigern im Überblick.

Hier gibt es weitere News und Gerüchte zu RB Leipzig in den vergangenen Tagen.

RB Leipzig - News: Forsberg vor Vertragsverlängerung bei RB

Emil Forsberg steht offenbar kurz vor einer Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrags bei RB Leipzig. Das berichten die Bild und der Sportbuzzer am Samstag übereinstimmend.

Demnach sei die Unterschrift unter einem neuen Vertrag nur noch Formsache beim Schweden. Damit würde RB nach Peter Gulacsi den nächsten Leistungsträger langfristig an sich binden.

Der Torhüter der Leipziger hatte am Freitag sein Arbeitspapier bis 2025 verlängert und dabei auf die zuvor verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 13 Millionen Euro verzichtet. Diese hatte den Ungarn, der zuvor ein klares Bekenntnis zu RB vermieden hatte, in Verbindung mit einem möglichen Wechsel zum BVB gebracht.

Forsberg kam 2015 von Malmö FF zu RB und stieg mit den Roten Bullen anschließend in die Bundesliga auf. In bis dato 210 Pflichtspielen für die Sachsen kommt Forsberg auf 47 Tore und 55 Vorlagen. Zuletzt war Forsberg mit seinem Last-Minute-Treffer in der Verlängerung gegen Werder Bremen der Garant für den erneuten Finaleinzug der Leipziger im DFB-Pokal. Dort trifft Leipzig am 13. Mai auf Borussia Dortmund.

© getty Garant fürs Pokalfinale: Emil Forsberg traf gegen Werder Bremen kurz vor Ende der Verlängerung zum 2:1.

RB Leipzig winkt Punkterekord und CL-Quali gegen den BVB

RB Leipzig kann mit einem Sieg gegen den BVB am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) nicht nur die Champions-League-Qualifikation unter Dach und Fach bringen, sondern auch den eigenen Punkterekord in der Bundesliga bereits am 32. Spieltag egalisieren.

Mit 67 Punkten hatte RB zuletzt die erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte 2016/17 abgeschlossen. Damals wurden die Leipziger unter Trainer Ralph Hasenhüttl als Liganeuling überraschend Vizemeister.

Anders als für den Punkterekord genügt RB für die sichere CL-Qualifikation bereits ein Remis gegen den BVB. Das Spiel in der Hinrunde hatten die Sachsen jedoch mit 1:3 verloren. "Wir wollen ein besseres Spiel machen als in der Hinrunde", sagte der scheidende Trainer Julian Nagelsmann, der nach der Saison zum FC Bayern München wechseln wird.

RB Leipzig - News: RB kann im TV-Gelder-Ranking aufsteigen

Für RB Leipzig geht es im Duell gegen den BVB nicht nur um die Champions-League-Qualifikation, einen eigenen Punkterekord und Prestige vor dem anstehenden Pokalfinale gegen die Schwarzgelben (13. Mai). Sollten die Leipziger Vizemeister werden und Borussia Dortmund es nicht mehr schaffen, sich für die Champions League zu qualifizieren (Platz 4 oder besser), würden die Sachsen im für die TV-Gelder-Verteilung maßgeblichen Ranking am BVB vorbeiziehen und somit 1,3 Millionen Euro mehr kassieren.

Bundesliga, TV-Gelder 2020/21: BVB droht Millionenverlust in Schicksalsspiel gegen RB Leipzig © getty 1/21 Für RB Leipzig steht am Samstag gegen den BVB (15.30 Uhr im LIVETICKER) einiges auf dem Spiel. Nicht nur können die Sachsen die Vizemeisterschaft und sichere Champions-League-Teilnahme klarmachen, auch in Sachen TV-Gelder ist das Spiel entscheidend. © getty 2/21 Sollte RB Vizemeister werden und Dortmund die Saison auf Platz fünf oder schlechter abschließen, würden die Sachsen den BVB in der Fünfjahreswertung von Platz zwei verdrängen. Das macht am Ende einen Unterschied von ca. 1,3 Millionen Euro aus. © imago images / MIS 3/21 Das nehmen wir zum Anlass, um auf die Summen zu blicken, die die 18 Bundesligisten in dieser Saison aus den nationalen Erlösen der DFL erhalten. Insgesamt beträgt das Volumen 1,2 Milliarden Euro für die Klubs der Bundesliga und 2. Liga. © getty 4/21 Platz 18: ARMINIA BIELEFELD - 29,8 Millionen Euro © imago images / Matthias Koch 5/21 Platz 17: UNION BERLIN - 33,37 Millionen Euro © getty 6/21 Platz 16: VFB STUTTGART - 39,09 Millionen Euro © imago images / Uwe Kraft 7/21 Platz 15: 1. FC KÖLN - 40,34 Millionen Euro © imago images / Bernd Feil 8/21 Platz 14: FC AUGSBURG - 42,87 Millionen Euro © imago images / Poolfoto 9/21 Platz 13: 1. FSV MAINZ - 46,20 Millionen Euro © imago images / Poolfoto 10/21 Platz 12: WERDER BREMEN - 49,87 Millionen Euro © imago images / Poolfoto 11/21 Platz 11: SC FREIBURG - 51,50 Millionen Euro © imago images / Poolfoto 12/21 Platz 10: VFL WOLFSBURG - 55,18 Millionen Euro © imago images / Mike Egerton 13/21 Platz 9: FC SCHALKE 04 - 56,17 Millionen Euro © imago images / Nordphoto 14/21 Platz 8: HERTHA BSC - 59,29 Millionen Euro © imago images / John Walton 15/21 Platz 7: EINTRACHT FRANKFURT - 60,45 Millionen Euro © imago images / Tim Goode 16/21 Platz 6: TSG 1899 HOFFENHEIM - 63,14 Millionen Euro © imago images / Ulrich Hufnagel 17/21 Platz 5: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - 64,54 Millionen Euro © imago images / Roger Petzsche 18/21 Platz 4: RB LEIPZIG - 65,96 Millionen Euro © imago images / Mike Egerton 19/21 Platz 3: BAYER LEVERKUSEN - 67,47 Millionen Euro © imago images / Mike Egerton 20/21 Platz 2: BORUSSIA DORTMUND - 69,37 Millionen Euro © imago images / Yannis Halas 21/21 Platz 1: FC BAYERN MÜNCHEN - 70,65 Millionen Euro

BVB gegen RB Leipzig heute ive im TV und im Livestream

Das Topspiel zwischen dem BVB und RB Leipzig am heutigen Samstagnachmittag (Anstoß 15.30 Uhr) wird ausschließlich beim Pay-TV-sender Sky zu sehen sein. Abonnenten haben neben der herkömmlichen TV-Übertragung via Receiver außerdem die Möglichkeit, einen Livestream via Sky Go zu beziehen.

Highlights der Partie gibt es jedoch bereits rund 40 Minuten nach Schlusspfiff bei DAZN. Wer auch dort kein Abonnement besitzt, muss sich bis 18 Uhr gedulden, wenn die Sportschau in der ARD beginnt.

BVB vs. RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schlechte Nachrichten für den BVB, sind gute Nachrichten für RB Leipzig: Erling Haaland wird zumindest die Generalprobe des Pokalfinals in der Liga wohl aufgrund eines Pferdekusses verpassen. Zudem fehlt der zuletzt bärenstarke schwarzgelbe Mittelfeldmotor Jude Bellingham aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre. Julian Nagelsmann kann hingegen bei Leipzig nahezu aus dem Vollen schöpfen, kein Stammspieler fehlt verletzt oder gesperrt.