RB Leipzig - News und Gerüchte: Sörloth darf RB offenbar schon wieder verlassen

Stürmer Alexander Sörloth (25) darf RB Leipzig offenbar nach nur einer Saison bei einem passenden Angebot schon wieder verlassen. Für die Sachsen geht es am Samstag in der Generalprobe zum Pokalfinale gegen den BVB nicht nur um Prestige und Respekt, sondern auch um viel Geld. Die News und Gerüchte zu RB Leipzig im Überblick.

RB Leipzig - News: Sörloth darf wohl im Sommer gehen

Alexander Sörloth darf RB Leipzig offenbar nach nur einer Saison im Sommer bei einem passenden Angebot schon wieder verlassen. Wie der kicker berichtet, würden intern Zweifel an einem nahenden Durchbruch des Stürmers bestehen, der bislang die in ihn gesetzten Erwartungen als Ersatz für die abgewanderten Timo Werner und Patrik Schick kaum erfüllen konnte.

Demnach würden Sörloth (Vertrag bis 2025) keine Steine in den Weg gelegt werden, würde ein Verein im Sommer in etwa die Summe bieten, die die Sachsen im September des vergangenen Jahres für die Dienste des Norwegers an Crystal Palace überwiesen haben.

20 Millionen Euro bezahlten die Leipziger vor rund einem Jahr für den 25-Jährien, der anschließend in der Zeit nach seinem Wechsel lange mit einer Torflaute zu kämpfen hatte. 13 Spieltage musste Sörloth auf sein erstes Bundesligator warten, aktuell steht er bei fünf Saisontoren und einem Treffer in der Champions League.

© getty Steht aktuell bei nur sechs Saisontoren für RB Leipzig: Alexander Sörloth

RB Leipzig gegen BVB: Es geht um eine Millionensumme

Für RB Leipzig geht es am Samstag bei der Generalprobe zum DFB-Pokalfinale gegen den BVB (13. Mai) nicht nur ums Prestige oder darum, sich vor dem Endspiel Respekt zu verschaffen. Sollten die Leipziger Vizemeister werden und Borussia Dortmund es nicht mehr schaffen, sich für die Champions League zu qualifizieren (Platz 4 oder besser), würden die Sachen im für die TV-Gelder-Verteilung maßgeblichen Ranking am BVB vorbeiziehen und somit 1,3 Millionen Euro mehr kassieren.

Bundesliga: RB reicht ein Sieg zur Vizemeisterschaft

RB Leipzig benötigt bei sieben Punkten Vorsprung auf den auf Platz drei liegenden VfL Wolfsburg noch einen Sieg, um die zweite Vizemeisterschaft der jungen Vereinsgeschichte unter Dach und Fach zu bringen. Die Meisterschaft ist hingegen angesichts des Sieben-Punkte-Rückstands auf den FC Bayern München nur noch theoretisch erreichbar.