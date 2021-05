FC Bayern, News und Gerüchte - Javi Martinez schwärmt von Joshua Kimmich: Bester Sechser der Welt

Javi Martinez hat Joshua Kimmich in den höchsten Tönen gelobt. Hasan Salihamidzic zeigt sich nach der Meisterschaft der Bayern weiter hungrig. Hansi Flick ist nach seinen Abschied aus München "für viele Dinge offen". News und Gerüchte zum FC Bayern im Überblick.

FC Bayern, News - Martinez schwärmt von Kimmich: Bester Sechser der Welt

Javi Martinez hat Mitspieler Joshua Kimmich im Gespräch mit dem kicker geadelt. Kimmich sei ihn seinen Augen der beste Sechser der Welt, erklärte Martinez. Auf den Plätzen zwei und drei folgen laut Martinez "vielleicht Casemiro und N'Golo Kante".

In der laufenden Saison absolvierte Kimmich für die Bayern 37 Pflichtspiele. Darin erzielte der defensive Mittelfeldspieler fünf Tore und bereitete 14 weitere Treffer vor. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2023.

Als schönsten Titel seiner Karriere nannte Martinez derweil den Champions-League-Sieg 2013 über Borussia Dortmund. "Ich hatte immer von diesem Pokal geträumt, zudem war es am Ende meiner ersten Saison" erinnerte sich Martinez. "Viele Leute sagten damals, 40 Millionen Euro für einen defensiven Mittelfeldspieler seien sehr viel Geld, auch wenn ich diese Summe für mich selbst immer ausgeblendet habe."

Dass er sein letztes Spiel für die Bayern sehr wahrscheinlich ohne Zuschauer absolvieren wird, stimmt den Spanier "bitter und traurig": "Es wird ein seltsamer Abschied, weil ich so gerne in einem vollen Stadion den Fans auf Wiedersehen sagen würde", so Martinez, dessen nächste Station aktuell noch unklar ist. "Ich bin offen in alle Richtungen und schaue nach der besten Option für mich. Ich weiß es noch nicht, werde diese Entscheidung im Sommer daheim in Ayegui treffen", erklärte er.

FC Bayern, News - Salihamidzic: Titel machen "und hungrig für mehr"

Hasan Salihamidzic hat sich nach der neunten Meisterschaft der Bayern in Serie weiter angriffslustig gezeigt. "Solche Titel sind ganz wichtig für uns, denn sie machen uns hungrig für mehr", sagte Salihamidzic im Gespräch mit Sport1. "Sie pushen uns, noch härter an uns zu arbeiten."

Der Sportvorstand lobte den eigenen Verein im Anschluss an den erneuten Titelgewinn: "Die Mannschaft hat sich für die hervorragenden Leistungen belohnt. Das ist eine großartige Leistung der Trainer, der Mannschaft und des ganzen Klubs", so Salihamidzic, der betonte: "Dafür arbeiten wir. Es ist die Belohnung für alle Mitarbeiter des FC Bayern."

Auch den Bosnier stimmt die Abwesenheit der Fans im Stadion allerdings - genau wie Martinez - etwas wehmütig. "Es ist wirklich schade, dass die Fans nicht im Stadion waren. Denn für sie machen wir das. Hoffen wir, dass die Fans wieder ganz schnell ins Stadion zurückkehren dürfen", so Salihamidzic.

FC Bayern, News: Flick "für viele Dinge offen"

Hansi Flick hat deutlich gemacht, dass sein Wechsel zum DFB noch keine beschlossene Sache ist. Das betonte der 56-Jährige gegenüber dem kicker. Er sei "für viele Dinge offen".

Trotzdem gilt ein Wechsel zur deutschen Nationalmannschaft als die mit Abstand wahrscheinlichste Option. Daraus macht auch Flick keinen Hehl. Die Zusammenarbeit beim DFB in seiner Zeit als Co-Trainer sei "herausragend" gewesen. In dieser Konstellation habe er "eine enorme Wertschätzung, eine enorme Loyalität untereinander" erfahren.

Flick will auch in der kommenden Saison mit einer Mannschaft arbeiten, "die in der Lage ist, Titel zu gewinnen". Allzu lange Zeit lassen möchte sich der Coach mit seiner Entscheidung nicht. Flick selbst hätte laut dem kicker gerne "zeitnah" Klarheit. Offen ist allerdings, wie handlungsfähig die zerstrittene DFB-Führung aktuell ist.

Karl-Heinz Rummenigge hatte am Sonntag im ZDF erklärt, es gebe "grundsätzlich eigentlich auch schon eine Vereinbarung zwischen Bayern München und dem DFB für eine - ich würde mal sagen - smarte Geste des DFB", so Rummenigge. "Wir brauchen nicht mehr groß zu verhandeln. Da gibt es weitestgehend schon Einigkeit, wie man das dann handhabt", sagte der 65-Jährige weiter.

FC Bayern, News: EM für Goretzka in Gefahr

Leon Goretzka läuft nach seiner Verletzung beim 6:0-Erfolg über Borussia Mönchengladbach Gefahr, die anstehende Europameisterschaft zu verpassen. Der Mittelfeldspieler zog sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.

Dabei soll es sich um eine kompliziertere Verletzung handeln. Laut dem kicker steht nun ein "Wettlauf mit der Zeit" an. Weitere Infos zur Verletzung von Goretzka erhaltet Ihr hier.

