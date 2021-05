FC Bayern: Saison für Goretzka wohl gelaufen - droht auch das EM-Aus?

Leon Goretzka (26) wird in dieser Saison für den FC Bayern München wohl kein Spiel mehr machen. Das berichtet der kicker. Auch die Teilnahme an der anstehenden Europameisterschaft soll in Gefahr sein.

Goretzka war beim 6:0-Sieg des deutschen Rekordmeisters gegen Borussia Mönchengladbach nach 60 Minuten eingewechselt worden, musste das Feld aber nach zehn Minuten wieder verlassen.

Dem Bericht zufolge habe sich der 26-Jährige bei seinem Kurzeinsatz einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Es soll sich um keine einfache Verletzung handeln, was nicht nur das Ende der laufenden Vereinssaison bedeuten könnte.

Angeblich droht Goretzka auch die Europameisterschaft zu verpassen. Es drohe ein "Wettlauf mit der Zeit", heißt es im kicker. Goretzkas Fokus liege nun ausschließlich darauf, rechtzeitig für die EM fit zu werden. Der Mittelfeldspieler spielt in den Planungen von Joachim Löw eine zentrale Rolle.

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 15. Juni gegen Frankreich. Die Auswahl des DFB bezieht am 25. Mai ihr Trainingslager in Seefeld/Tirol. Vor der EM stehen noch die Länderspiele gegen Dänemark (2. Juni) in Innsbruck und fünf Tage später gegen Lettland in Düsseldorf auf dem Programm. Den Kader für sein letztes Turnier wird Löw voraussichtlich am 19. Mai bekannt geben.