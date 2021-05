Werder Bremen kann am heutigen letzten Spieltag der Bundesliga aus der deutschen Oberklasse absteigen. In welchen Szenarien das passiert, sagen wir Euch hier.

Neben Werder kämpfen noch zwei Mannschaften gegen den Abstieg aus der Bundesliga: der 1. FC Köln und Arminia Bielefeld.

Bundesliga, Abstieg: So steigt Werder Bremen heute ab

Werder Bremen liegt nach 33 der 34 Bundesliga-Spieltage auf Tabellenplatz 16 und würde Stand jetzt in die Relegation gegen das drittbeste Team der 2. Liga müssen. Allerdings laufen die Bremer Gefahr, heute direkt aus der Bundesliga abzusteigen, sie könnten jedoch auch die Klasse halten.

Bundesliga, Abstieg: Werder Bremen steigt heute direkt ab, wenn ...

... der Verein gegen Borussia Mönchengladbach nicht gewinnt und der 1. FC Köln gegen Schalke 04 gewinnt.

... der Verein gegen Borussia Mönchengladbach mit mindestens neun Toren Unterschied verliert und der 1. FC Köln gegen Schalke 04 Unentschieden spielt.

Bundesliga, Abstieg: Werder Bremen geht heute in die Relegation, wenn ...

... der 1. FC Köln gegen Schalke 04 verliert und Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart gewinnt.

... es gegen Borussia Mönchengladbach gewinnt und Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart gewinnt.

... es gegen Borussia Mönchengladbach mit weniger als neun Toren Unterschied verliert und der 1. FC Köln gegen Schalke 04 nicht gewinnt.

Bundesliga, Abstieg: Werder Bremen bleibt heute in der Liga, wenn ...

... es gegen Borussia Mönchengladbach gewinnt und Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart nicht gewinnt.

... es gegen Borussia Mönchengladbach mindestens ein Unentschieden holt und Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart verliert.

... es gegen Borussia Mönchengladbach mindestens ein Unentschieden holt, Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart verliert und der 1. FC Köln nicht gegen Schalke 04 gewinnt.

Bundesliga, Abstieg: Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream

Das Entscheidungsspiel des SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach könnt Ihr heute live auf Sky sehen. Dabei könnt Ihr zwischen der Option Einzelspiel und Konferenz wählen. Ab 13.30 Uhr startet der Pay-TV-Sender seine Vorberichterstattung.

Dabei bietet Sky neben der TV-Übertragung auch einen Livestream via Sky Go (Bestandskunden) und Sky-Ticket (Nicht-Kunden) an.

© getty Frank Baumann will mit Werder Bremen die Klasse halten.

Bundesliga, Abstieg: Der 34. Spieltag in der Übersicht

Termin Heim Auswärts 22.05., 15.30 Uhr VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 22.05., 15.30 Uhr Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 22.05., 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt SC Freiburg 22.05., 15.30 Uhr Union Berlin RB Leipzig 22.05., 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Mainz 05 22.05., 15.30 Uhr 1. FC Köln FC Schalke 04 22.05., 15.30 Uhr FC Bayern FC Augsburg 22.05., 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Hertha BSC 22.05., 15.30 Uhr Borussia Dortmund Bayer Leverkusen

Werder Bremen, Bundesliga: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag