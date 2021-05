Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga: Diese Entscheidungen stehen an diesem Wochenende an

In der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga stehen die letzten zwei Spieltage an. Wir verraten Euch, welche Entscheidungen bereits an diesem Wochenende fallen können.

Die Saison 2020/2021 geht auf die Zielgeraden. Das gilt auch für die Bundesliga, die 2. Bundesliga und die 3. Liga. Ob Champions League, Aufstieg oder Abstieg - an diesem Wochenende kann bereits einiges entschieden werden.

Bundesliga: Diese Entscheidungen stehen an diesem Wochenende an

Die Meisterschaft ist bereits längst entschieden, der Kampf um die Champions League jedoch noch in vollem Gange.

Bundesliga: Diese Entscheidungen stehen an diesem Wochenende rund um die Champions League an

Drei Teams kämpfen um die verbliebenen zwei Plätze, die zur Qualifikation an der Königsklasse berechtigen: Der VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Für die drittplatzierten Wolfsburger ist die Sache klar: Mindestens vier Punkte aus den letzten zwei Saisonspielen und die Wölfe werden mindestens Vierter und damit für die Qualifikation zur Champions League berechtigt sein.

Spannender wird es dahinter: Den BVB und die Eintracht trennen in der Tabelle nur ein Punkt, die Borussia war erst am vergangenen Spieltag an der SGE vorbeigezogen. Gewinnt Dortmund seine letzten zwei Saisonspiele, kann Frankfurt nicht mehr vorbeiziehen, der BVB wäre also mindestens Vierter.

Die Eintracht steht somit unter Druck: Bei einer Niederlage an diesem Wochenende könnte die SGE die Champions League bereits verspielt haben - vorausgesetzt Dortmund gewinnt zeitgleich und Wolfsburg spielt mindestens Unentschieden. In diesem Fall wären der VfL und der BVB beide sicher für die Qualifikation zur Champions League berechtigt, es müsste nur noch entschieden werden, welches der beiden Teams sich als Dritter direkt qualifiziert.

Bundesliga: Die Tabellenplätze drei bis fünf

Platz Mannschaft S U N T GT TD Pkt. 3. VfL Wolfsburg 17 9 6 57 32 25 60 4. Borussia Dortmund 18 4 10 69 44 25 58 5. Eintracht Frankfurt 15 12 5 63 48 15 57

Bundesliga: Diese Entscheidungen stehen an diesem Wochenende rund um die Europa League und die Conference League an

Wolfsburg, Dortmund und Frankfurt sind bereits sicher mindestens für die Europa League qualifiziert. Hinter dem Trio geht es aber spannend zu.

Mit 51 Punkten ist Bayer Leverkusen so gut wie sicher für die Europa League qualifiziert. Die Werkself kann den Wettbewerb nur noch verpassen, wenn Borussia Mönchengladbach oder Union Berlin die beiden letzten Saisonspiele gewinnen und Leverkusen gleichzeitig beide Spiele verliert oder nur ein Unentschieden holt und Gladbach oder Union im Torverhältnis sehr stark aufholen.

Mit einem Sieg an diesem Wochenende würde sich Leverkusen also sicher für die Europa League qualifizieren. In diesem Fall würden sich die Gladbacher und die Berliner gemeinsam mit dem SC Freiburg um die Conference League duellieren. Für diese qualifiziert sich durch den Pokalsieg des BVB der Bundesliga-Siebte.

Gladbach und Union sind nach 32 Spielen punktgleich, selbst mit zwei Siegen könnte die Borussia den neu geschaffenen europäischen Wettbewerb also noch verpassen. Eine Entscheidung, die bereits an diesem Spieltag fallen kann, ist folgende: Bei einer Niederlage könnte Freiburg sich aus dem Conference-League-Rennen verabschieden - sofern Gladbach oder Union parallel gewinnen.

Bundesliga: Die Tabellenplätze sechs bis neun

Platz Mannschaft S U N T GT TD Pkt. 6. Bayer Leverkusen 14 9 9 51 35 16 51 7. Borussia Mönchengladbach 12 10 10 59 52 7 46 8. Union Berlin 11 13 8 47 41 6 46 9. SC Freiburg 12 8 12 49 47 2 44

Bundesliga: Diese Entscheidungen stehen an diesem Wochenende rund um den Abstieg an

Der Abstiegskampf in Deutschlands höchster Spielklasse bietet zwei Spieltage vor Schluss noch jede Menge Spannung. Schalke 04 ist bereits sicher abgestiegen, aber fünf weitere Teams könnten theoretisch auch noch direkt absteigen.

Diese fünf Teams sind der 1. FC Köln, Arminia Bielefeld, Werder Bremen, der FC Augsburg und Hertha BSC. Vor allem die ersten drei Teams müssen stark um den Verbleib in der Bundesliga bangen.

Mit einer Niederlage an diesem Wochenende kann der 1. FC Köln bereits sicher absteigen - sofern Bielefeld und Bremen parallel gewinnen. Auch ein Unentschieden könnte für den Effzeh an diesem Spieltag schon den direkten Abstieg bedeuten, in diesem Fall müssten Bielefeld und Bremen gewinnen und Augsburg zumindest Unentschieden spielen.

Hertha BSC könnte mit einem weiteren Sieg den Klassenerhalt feiern. Auch der FCA könnte mit einem Sieg die Klasse halten, wenn Bremen und Bielefeld beide nicht gewinnen.

Bundesliga: Die Tabellenplätze 13 bis 17