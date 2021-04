Bundesliga - Stimmen und Reaktionen: Rangelei mit Szalai? Werder-Trainer Kohfeldt mit merkwürdiger Aussage

Bei Werder Bremen geht nach der sechsten Niederlage in Folge das Abstiegsgespenst um. Nach dem 0:1 gegen Mainz hadern die Bremer mit dem VAR, der den 1:1-Ausgleich verhinderte und Trainer Florian Kohfeldt erklärt eine Auseinandersetzung mit Adam Szalai auf merkwürdige Art und Weise. Beim BVB-Sieg gegen Union beherrscht ein fragwürdiger Elfmeter die Diskussionen.

SPOX hat die wichtigsten Stimmen und Reaktionen von den Pressekonferenzen und von Sky-Interviews zu den Mittwochsspielen des 30. Spieltags zusammengefasst.

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen) über ...

... das Spiel: "Ein Punkt wäre definitiv möglich gewesen. Es war ein Spiel mit verteilten Chancen. Ich fand, dass wir die bessere Spielanlage hatten. Die Leistung, der Einsatz waren gut, aber es war nicht gut genug, um es zu erzwingen. Wir müssen weiter mit dem gleichen Aufwand spielen, dann werden wir auch wieder punkten. Ich bin weiter optimistisch, auch wenn es schwer wird. Wir haben es in der eigenen Hand. Jetzt werden wir wohl vier Finals haben."

... zum umstrittenen VAR-Einsatz und dem vermeintlichen Foul an Zentner: "Der Ball ist frei, er hat die Hand nicht dran. Selbst bei Sicht der Videobilder sehe ich da kein Foul. Der VAR soll so wenig wie möglich eingreifen. Ich mache da jetzt kein Fass auf. Um was ich euch bitten würde: Sucht mal das Tor von Köln gegen uns, als Pavlenka da angegangen wurde. Das war ein glasklares Foul. Es gibt bei der Szene heute keinen Grund den Videokeller anzurufen. Aber ich schimpfe auf keinen. Lasst die Schiedsrichter so weit es geht Chefs auf dem Platz sein, denn das sind sie leider momentan nicht mehr so häufig."

... zu einer Rangelei mit dem Mainzer Adam Szalai, dem Kohfeldt in der Halbzeitpause im Kabinentrakt begegnete und der anschließend dem Bremer Trainer gestikulierend hinterherlief: "Da war nichts. Alles gut. Ich wollte andersrum. Da ist unser Trainer-Büro und da wollte ich hin. Er kannte die Abkürzung nicht."

Frank Baumann (Sportchef Werder Bremen) über ...

... seine Gemütslage nach der sechsten Pleite in Folge: "Ziemlich beschissen. Wir wissen, dass es sehr, sehr schwer wird, wir haben einige Spiele nicht gepunktet und sind jetzt unten mit dabei. Aber ich bin überzeugt, dass wir in der Liga bleiben."

... den VAR-Einsatz beim vermeintlichen 1:1 durch Josh Sargent, der nach Ansicht der Schiedsrichter Mainz-Keeper Zentner an der Hand berührt hat: "Das ist keine klare Fehlentscheidung. Dann habe ich den Sinn des Videoschiedsrichters nicht verstanden und kann das absolut nicht nachvollziehen."

Robin Zentner (Torhüter Mainz 05) zum angeblichen Foul an ihm vor dem zurückgenommenen 1:1 der Bremer: "Ich glaube, was man im Bild nicht sieht, ist, dass er gegen meine rechte Hand tritt, bevor er den Ball trifft. So habe ich es im Spiel gespürt und dem Schiri direkt gesagt. Dann hat er es sich nochmal angeguckt."

Bo Svensson (Trainer Mainz 05): "Es war ein intensives Spiel, in dem wir in der ersten Halbzeit ehrlich nicht gut waren. Wir haben trotzdem immer Gefahr ausgestrahlt. Spielerisch war Bremen die stärkere Mannschaft, aber wir haben mehr Torchancen gehabt. Insgesamt bin ich mit dem Sieg natürlich sehr zufrieden."

Marwin Hitz (Torhüter Borussia Dortmund): "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und hatten viele Möglichkeiten, aber haben das zweite Tor nicht gemacht. Wir wussten, dass es ein sehr schweres Spiel wird. Wir sind schwer reingekommen, haben uns dann aber sehr viele Möglichkeiten herausgespielt. Es war ein sehr, sehr verdienter Sieg."

Andreas Luthe (Torhüter Union Berlin) zu seinem Foul an Marco Reus, das zum umstrittenen Elfmeter zum 1:0 führte: "Das ist zu wenig aus meiner Sicht. Marco hebt schon extrem früh ab und will den Elfmeter. Wenn man sich das anschaut, kann man sich auch dagegen entscheiden. Es gab keinen klaren Kontakt, mit dem ich ihn zu Fall bringe."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben die ersten Minuten verschlafen, uns aber gut zurückgekämpft. Weil wir unsere Chancen nicht so gut verwertet haben, wurde es am Ende noch mal eng. Dann fliegen dir bei Standards die Bälle durch den Strafraum. Mit dem Ausgang sind wir deshalb sehr zufrieden."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Der Sieg des BVB ist verdient, sie hatten mehr Möglichkeiten. Aber wir hatten auch unsere Momente. Wenn wir darin etwas effizienter gewesen wären, wäre ich gespannt gewesen, wie es weitergeht."

BVB-Noten gegen Union Berlin: Haalands Suche nach dem Gefühl - Jubilar ist überfordert © getty 1/16 Der BVB gewinnt gegen Union Berlin mit 2:0. Dabei bestätigte ein Youngster seinen Aufwärtstrend und auch Kapitän Reus überzeugte. Haaland muss derweil das Gefühl suchen und ein Jubilar ist überfordert. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/16 MARWIN HITZ: Bei Ingvartsens frühem Lattenkracher im Glück. Im zweiten Durchgang mit einer Riesenaktion bei Kruses Freistoßkracher, den Hitz noch an den Pfosten lenkt. Note: 2,5. © getty 3/16 LUKASZ PISZCZEK: Erst der zweite Startelf-Einsatz für den Routinier. Machte seine Sache auf der rechten Abwehrseite gegen Endo aber ordentlich. Großes Manko: Verlor zu viele Bälle (14), allein zwölf im ersten Durchgang. Note: 4,0. © getty 4/16 MANUEL AKANJI: Gutes Spiel des Schweizers, über den fast der komplette Spielaufbau der Dortmunder lief. Wieder mal mit den meisten Pässen (78) und Ballkontakten (92). Note: 2,5. © getty 5/16 MATS HUMMELS: Solider Auftritt des Abwehrchefs. Hummels hatte Union-Stürmer Musa gut im Griff. Versuchte oft, mit Diagonalpässen das kompakte Berliner Mittelfeld zu überlupfen. Note: 3,5. © imago images 6/16 RAPHAEL GUERREIRO: Beste Passquote, die aber lange nicht zum Gesamteindruck passte. Die erste Hälfte lief am Portugiesen vorbei. Im zweiten Durchgang mit mehr Drive. Tolle Vorarbeit für Reyna (64.) und dann mit dem erlösenden Treffer zum 2:0. Note: 3,0. © getty 7/16 EMRE CAN (bis 59.): Nach nur 12 Sekunden (!) mit einem Patzer, der das BVB-Spiel aufs falsche Gleis hätte heben können. Danach viele weitere schlampige Pässe. Cans 50. Spiel im BVB-Dress war kein rauschendes Jubiläum und endete zurecht früh. Note: 4,5. © getty 8/16 GIOVANNI REYNA (bis 76.): Weiter klar im Aufwärtstrend. Traute sich Distanzschüsse zu und legte wunderbar für Haaland auf (36.). Hatte nach der Pause gleich zwei Mal das 2:0 auf dem Fuß (50., 64.). Note: 2,5. © getty 9/16 JUDE BELLINGHAM (bis 90.): Zu eigensinnig, als er von Haaland in einen vielversprechenden Konter eingebunden wurde, aber selbst den Abschluss suchte. Ansonsten gewohnt engagiert und mit riesigem Laufpensum (11,5 km). Note: 3,0. © imago images 10/16 THORGAN HAZARD (bis 59.): Enorm viel unterwegs, viele gute Ansätze - aber doch ohne Ertrag. Der letzte Pass kam oft zu ungenau, sonst hätte er einen Assist aus dem Spiel mitgenommen. Note: 3,5. © getty 11/16 ERLING HAALAND: Beim Elfmeter und einer weiteren Großchance (36.) fand er in Union-Keeper Luthe seinen Meister. Auch nach der Pause versuchte er es erfolglos mit Gewalt. Vielleicht sollte er sein Repertoire mal um den Faktor Gefühl erweitern. Note: 4,0. © getty 12/16 MARCO REUS: Holte den Elfmeter raus und setzte bei Haalands Fehlschuss konsequent zum beruhigenden 1:0 nach (27.). Dazu guter Vorbereiter, wie etwa bei Reynas Großchance (50.). Note: 2,5. © getty 13/16 JADON SANCHO (ab 59.): Nach neun Spielen Zwangspause das lang ersehnte Comeback des Tempodribblers. Im 100. Bundesliga-Spiel mit der entscheidenden Balleroberung vor dem zweiten BVB-Treffer. Note: 3,0. © imago images 14/16 MAHMOUD DAHOUD (ab 59.): Kam nach gut einer Stunde für den überforderten Can. Brachte mehr Ruhe und Sicherheit in die Schaltzentrale. Note: 3,5. © getty 15/16 JULIAN BRANDT (ab 76.): In der Schlussviertelstunde für den erschöpften Reyna auf dem Feld. Großartige Ballannahme und Verarbeitung beim Konter und dem Assist zum 2:0. Ein Lichtblick in Brandts ansonsten trister BVB-Saison. Ohne Bewertung. © getty 16/16 REINIER (ab 90.): Kurzeinsatz in der Nachspielzeit, um die Uhr noch etwas runter laufen zu lassen. Ohne Einfluss aufs Spiel. Ohne Bewertung.

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben auch in den ersten 45 Minuten ein gutes Spiel gezeigt. Das Ergebnis war zu dem Zeitpunkt eine Farce. Wir brauchten ein Tick mehr Überzeugung vor dem Tor. Die Jungs haben die ganze Zeit daran geglaubt und nach dem 1:2 ging es richtig los. Wir haben über 90 Minuten ein gutes Spiel gezeigt. Einzig die beiden Gegentore stören heute."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir wollten heute gewinnen und unsere Erfolgsserie ausbauen, aber wir haben heute verdient verloren. Die Jungs waren in der englischen Woche am Limit. Leider konnten wir heute tabellarisch keinen Boden gutmachen. Wir müssen an unserer Leistung arbeiten, damit wir in den nächsten Spielen besser punkten."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt. Wir haben leider hinten nicht so sauber verteidigt. Sie haben ihre Chancen genutzt, wir nicht. Wir haben das Spiel aufgrund der Effizienz nicht für uns entscheiden können."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Ich freue mich riesig über den Sieg nach den zwei Niederlagen. Unser Spiel nach vorne lässt sich momentan sehr gut ansehen. Wir hatten heute einen überragenden Torhüter in unseren Reihen, deswegen bin ich heute sehr zufrieden mit dem Ergebnis. In der jetzigen Phase der Saison geht es nicht darum, einen Schönheitspreis zu gewinnen, sondern Punkte zu holen."

