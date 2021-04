Schalke 04: So steigt S04 heute ab in die 2. Liga

Der FC Schalke 04 steht vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga. SPOX zeigt Euch, in welchen Fällen dies bereits heute am 30. Spieltag der Bundesliga passieren kann.

Seit der Saison 1991/92 spielt Schalke 04 ununterbrochen in der Bundesliga. Damit könnte es aber bald vorbei sein!

Nach einer miserablen Saison steht Schalke 04 unmittelbar vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga. SPOX zeigt Euch, wie der für den Traditionsklub aus Gelsenkirchen traurige Fall bereits am heutigen Dienstag, 20. April, eintreten kann.

Schalke: So steigt Schalke 04 heute ab - Ausgangslage

Schalke 04 ziert vor dem 30. Spieltag, dessen Partien heute und am morgigen Mittwoch stattfinden, mit nur 13 Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Zum rettenden Ufer, sprich Platz 16 der noch den Gang in die Relegation bedeuten würde, fehlen den "Knappen" bereits 13 Punkte. Bei noch fünf zu spielenden Partien ist der Klassenerhalt theoretisch also noch möglich. Dazu müsste S04 aber noch alle seine fünf Spiele gewinnen und die Konkurrenz im Abstiegskampf allesamt fast nur noch verlieren.

Den FSV Mainz 05 auf Platz 14 (28 Punkte) kann Schalke auch wegen der ganz schwachen Tordifferenz von minus 57 quasi nicht mehr einholen. Arminia Bielefeld (15.) liegt momentan 14 Punkte vor Schalke, Hertha BSC (16.) 13 und der 1. FC Köln (17.) auch schon deren zehn.

Bundesliga: Die Abstiegszone im Überblick

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 11. FC Augsburg 29 29:42 -13 33 12. TSG Hoffenheim 29 41:47 -6 32 13. Werder Bremen 29 33:47 -14 30 14. 1. FSV Mainz 05 28 30:48 -18 28 15. Arminia Bielefeld 29 22:46 -24 27 16. Hertha BSC 28 34:48 -14 26 17. 1. FC Köln 29 27:53 -26 23 18. Schalke 04 29 18:75 -57 13

Schalke: So steigt Schalke 04 heute ab

Der FC Schalke 04 spielt heute im wohl letzten Abstiegsendspiel bei Arminia Bielefeld. Das Spiel wird um 20.30 Uhr in der Schüco-Arena angepfiffen. Der 1. FC Köln spielt erst morgen gegen RB Leipzig, Hertha BSC muss wegen mehrerer positiver Coronafälle im Team pausieren. Aber wichtig für den Fall des heutigen Abstiegs von S04 ist sowieso nur das Spiel in Bielefeld.

Fakt ist, dass Schalke 04 heute in Bielefeld gewinnen muss, um den Abstieg in die 2. Bundesliga noch aufzuschieben. Im Falle einer Niederlage wäre Schalke dann weiter 13 Punkte hinter Hertha BSC, was bei noch vier ausbleibenden Spielen nicht mehr aufzuholen wäre. Bei einer Niederlage ist somit der Gang in die 2. Liga sicher.

Holt Schalke heute in Bielefeld einen Punkt, steht der Abstieg auch so gut wie fest. Grund ist das Torverhältnis. Nach Punkten könnte Schalke dann zwar noch mit Hertha BSC gleichziehen, der Klub aus der Hauptstadt hat aber eine viel bessere Tordifferenz (-14). Im allerbesten Fall wäre das für Schalke noch aufzuholen, wobei berücksichtigt werden muss, dass Hertha BSC noch zwei Spiele weniger absolviert hat.

Gewinnt Schalke dagegen heute, ist der Klassenerhalt rechnerisch weiter machbar, der Rückstand auf Bielefeld beträgt dann "nur" noch elf Punkte, die in den restlichen Spielen aufzuholen wären.

Schalke: So steigt Schalke 04 heute ab - 30. Spieltag im Überblick