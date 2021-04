Schalke 04, News und Gerüchte: Mustafi und Bentaleb wohl ohne S04-Zukunft - geht auch Kolasinac?

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga muss sich Schalke 04 von einigen Spielern trennen. Sead Kolasinac und zwei weitere Profis haben wohl keine Zukunft mehr bei den Königsblauen. Außerdem: Es kommen neue Details zur "Fan"-Gewalt nach dem Bielefeld-Spiel ans Licht. Hier gibt es News und Gerüchte rund um S04.

Schalke 04, Gerücht: Schalker Trio wohl ohne Zukunft

Die Mannschaft des FC Schalke 04 muss sich für die 2. Bundesliga neu aufstellen. Um Neuverpflichtungen tätigen zu können, sind Abgänge unabdingbar. Einige Spieler wollen, andere müssen gehen. Mittelfeldspieler Suat Serdar (24) etwa hat bereits Wechselgedanken geäußert. Außerdem keine Zukunft bei Königsblau haben verschiedenen Medienberichten zufolge wohl Shkodran Mustafi (29) und Nabil Bentaleb (26). Auch Sead Kolasinac (27) könnte wieder gehen.

Mustafi , im Januar ablösefrei vom FC Arsenal gekommen, hat nur noch einen Vertrag bis zum Saisonende. Und weil er bislang eher enttäuschende als überzeugende Leistungen zeigte, ist nicht davon auszugehen, dass sich die S04-Bosse um Knäbel um eine Vertragsverlängerung bemühen. Laut italienischen Medienberichten soll Inter Mailand den Weltmeister von 2014 im Blick haben. Die Nerazzurri befinden sich auf der Suche nach einem routinierten Innenverteidiger. Neben Mustafi werden Nikola Maksimovic (29, SSC Neapel) und Aissa Mandi (30, Real Betis) als Kandidaten genannt.

, wegen etlicher disziplinarischer Vergehen längst bei den Schalkern in Ungnade gefallen, könnte zurück nach England gehen. Die spekuliert über ein Interesse des FC Burnley an dem Algerier. Im Januar bekamen die Knappen den Linksfuß nicht los. Kolasinac kehrt nach seiner halbjährigen Leihe voraussichtlich zum FC Arsenal nach London zurück, wo sein Vertrag noch bis 2022 läuft. Die Schalker würden ihr Eigengewächs zwar gerne fest verpflichten, doch das scheint aus finanziellen Gründen nicht machbar. "Es ist ein weiter Weg. Aber ich habe auch schon einen Marathon geschafft", machte Sportvorstand Peter Knäbel im Gespräch mit der WAZ zumindest ein bisschen Hoffnung. Klar ist: Für eine dauerhafte Schalke-Rückkehr müsste Kolasinac auf einen Großteil seines Gehalts verzichten.

FC Schalke 04: Die Chronologie des königsblauen Abstiegs © imago images 1/21 Vor etwas mehr als zwei Jahren duellierte sich Schalke noch mit Manchester City in der Champions League, nun steht der erste Abstieg aus der Bundesliga seit über 30 Jahren fast. Die Stationen des königsblauen Niedergangs. © getty 2/21 20. Februar 2019: Schalke, Bundesliga-Vizemeister, führt fünf Minuten vor Schluss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City mit 2:1, verliert aber trotz Überzahl noch 2:3. © getty 3/21 23. Februar 2019: Nach dem 0:3 in Mainz tritt Sportvorstand Christian Heidel nach massiver Kritik zurück. 160 Millionen Euro hat er in zweieinhalb Jahren für neue Spieler ausgegeben und das Team völlig umgekrempelt. © getty 4/21 14. März 2019: Zwei Tage nach dem 0:7-Debakel im Rückspiel in Manchester wird Vizemeister-Trainer Domenico Tedesco gefeuert - die erste Amtshandlung von Heidels Nachfolger Jochen Schneider. Huub Stevens übernimmt. © getty 5/21 27. April 2019: Der Jahrhunderttrainer führt Königsblau zum 4:2-Triumph in Dortmund, sichert praktisch den Klassenerhalt und verdirbt dem BVB die Meisterschaft. © getty 6/21 1. August 2019: Clemens Tönnies spricht beim Tag des Handwerks in Paderborn von Afrikanern, die aufhören sollen, "wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren". Der Aufschrei ist gewaltig, der Aufsichtsratschef lässt sein Amt drei Monate ruhen. © getty 7/21 28. September 2019: Unter dem neuen Trainer David Wagner gewinnt Schalke 3:1 in Leipzig und liegt als Tabellenvierter nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Bayern. © getty 8/21 15. Dezember 2019: Nach dem 1:0 gegen Frankfurt steht das Wagner-Team sogar einen Zähler vor dem Rekordmeister. © getty 9/21 17. Januar 2020: Nach dem überzeugenden 2:0 gegen Mönchengladbach träumt Königsblau von der Rückkehr in die Champions League - und gewinnt fortan 358 Tage lang kein Bundesligaspiel mehr. © getty 10/21 30. Juni 2020: Tönnies tritt zurück - nach 26 Jahren im Aufsichtsrat. Nach dem Rassismus-Skandal hat der Corona-Ausbruch in seiner Fleischfabrik zusätzlich für Druck gesorgt. Wochen zuvor hat bereits Finanzvorstand Peters seinen Rückzug angekündigt. © getty 11/21 18. September 2020: Trainer Wagner, trotz 16 Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg weiter im Amt, verspielt beim 0:8 in München zum Saisonstart den letzten Kredit. Neun Tage und eine 1:3-Pleite gegen Bremen später muss er gehen, Manuel Baum übernimmt. © getty 12/21 18. Dezember 2020: Nach nur vier Punkten in zehn Ligaspielen wird Baum gefeuert. Stevens hilft wieder aus, doch auch er verliert 0:1 gegen Bielefeld. Schalke feiert Weihnachten als Tabellenletzter. © getty 13/21 27. Dezember 2020: Schneider zaubert den Fußball-Rentner Christian Gross als vierten Trainer der Saison aus dem Hut. Der Schweizer fällt vor allem dadurch auf, dass er Spielernamen nicht kennt. © getty 14/21 9. Januar 2021: Nach 30 Spielen in Serie ohne Sieg verpasst Schalke den Rekord von Tasmania Berlin. Das 4:0 gegen Hoffenheim bleibt aber für drei weitere Monate der einzige Dreier. © getty 15/21 28. Februar 2021: Tabula rasa auf Schalke: Nach dem 1:5 in Stuttgart muss nicht nur Gross gehen, auch Schneider und Lizenzspieler-Koordinator Sascha Riether werden gefeuert. © getty 16/21 Zuvor haben die Winter-Zugänge Klaas-Jan Huntelaar, Sead Kolasinac und Shkodran Mustafi die Ablösung des Trainers gefordert. Der Tabellenletzte hat schon neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. © getty 17/21 2. März 2021: Dimitrios Grammozis wird fünfter Coach der Spielzeit, er soll auch bei einem Abstieg bleiben. © getty 18/21 20. März 2021: Ralf Rangnick, von einer Oppositionsgruppe um Eurofighter Ingo Anderbrügge als Wiederaufbauhelfer in der 2. Liga umworben, sagt trotz eines angeblich "konstruktiven" Gesprächs ab. Aufsichtsratschef Jens Buchta erfährt es "beim Tanken". © getty 19/21 20. März 2021: Schalke verliert am Abend 0:3 gegen Gladbach und hat mittlerweile 13 Punkte Rückstand. © getty 20/21 31. März 2021: Der bisherige Nachwuchschef Peter Knäbel wird zum Sportvorstand befördert, eine Woche später kündigt Marketingvorstand Alexander Jobst nach anonymen Anfeindungen und Bedrohungen seiner Familie seinen Rücktritt im Sommer an. © getty 21/21 20. April: Nach dem 0:1 in Bielefeld ist der vierte Abstieg besiegelt. Wütende Fans empfangen die Spieler nach der Rückkehr an der Veltins-Arena, es kommt zu körperlichen Attacken. Die Spieler flüchten, Schalke verurteilt den Vorfall.

Schalke 04, Gerücht: Dursun zu S04? Darmstadt hofft auf Verbleib

Bei allen Abschiedsgerüchten rund um S04 machen auch Spekulationen über Neuzugänge die Runde. Ein Spieler, der in Verbindung mit den Königsblauen genannt wird, ist Serdar Dursun (29). Beim SV Darmstadt 98 hofft man aber weiter auf einen Verbleib des mit 19 Treffern zweitbesten Zweitliga-Torjägers hinter Simon Terodde (HSV, 20 Treffer).

"Ich habe aber immer die Hoffnung", meinte Darmstadt-Coach Markus Anfang im Gespräch mit dem kicker. Es sei aber schwierig, den im Sommer ablösefreien Angreifer zu halten, gab der 46-Jährige zu: "Wir sind dankbar, dass wir ihn haben. Er kann dankbar sein, dass er bei uns so viele Möglichkeiten bekommt, Tore zu machen."

Schalke 04, Gerücht: Neue Details zur "Fan"-Gewalt

Nach der beschämenden Attacke sogenannter "Fans" auf den Tross des FC Schalke 04 nach dem in Bielefeld besiegelten Abstieg kommen offenbar neue Details ans Licht.

Wie Sport1 meldet, wäre die Attacke sehr leicht zu vermeiden gewesen. Demnach warnte die Polizei Gelsenkirchen die Verantwortlichen von S04 nach Ende der Partie in Bielefeld (0:1) ausdrücklich davor, die Spieler im Mannschaftsbus Richtung Veltins-Arena zu bringen.

Ihr Gegenvorschlag: Die Mannschaft solle kurz vor Gelsenkirchen aus dem Mannschaftsbus aussteigen und in Shuttle-Bussen nach Wohnort aufgeteilt sicher nach Hause gefahren werden.

Dieser sei nach Angaben von Sport1 aber vonseiten der Vereinsführung abgelehnt worden - mit der Begründung, die Spieler hätten sich nach der Niederlage und dem Abstieg den Fans zu stellen.

"Was Spieler und Staff erleben mussten, hat mit dem Leitbild von Schalke nichts zu tun. Einige unserer Spieler mussten im Hotel übernachten. Das ist ein absolutes No-Go", stellte S04-Sportvorstand Peter Knäbel in einer Videobotschaft, die via E-Mail an die Mitglieder der Knappen geschickt wurde, fest.

© imago images Vor der Veltins Arena spielten sich am Dienstagabend Jagdszenen ab.

