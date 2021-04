RB Leipzig gegen Bayern München: Robert Lewandowskis Ausfall ist nicht mehr der größte Brennpunkt

Bayern München reist ohne seinen Top-Torjäger zum Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig. Diskutiert wird vor dem entscheidenden Meisterschaftsduell (Samstag, 18.30 im Liveticker) aber vor allem über ein anderes Thema. Im Mittelpunkt: Uli Hoeneß und Hansi Flick.

Weil es dann vereinzelt doch zu hören und lesen war in den letzten Tagen: Nein, das Duell zwischen RB Leipzig und Bayern München ist und wird nicht der "neue deutsche Klassiker". Auch nicht der neue deutsche Clasico oder auf welche Formulierungen aus der Hölle verirrte Geister sonst noch so kommen können.

Aber natürlich ist der "Kribbelfaktor" nicht nur bei Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann, der diesen recht hübschen Begriff am Freitag geprägt hat, hoch. Wird das Spiel am Samstag doch ein echter Showdown um den Titel. Gewinnt Bayern München, ist "die Saison zwar nicht vorbei, aber wahrscheinlich der Meisterkampf", sagte Nagelsmann, der sich den Potentialis da natürlich hätte sparen können. Sieben Punkte Vorsprung würden die Bayern bei dann noch sieben verbliebenen Bundesligaspielen nicht mehr hergeben.

Fährt Leipzig seinen zweiten Sieg gegen den Rekordmeister im zwölften Duell ein, könnte es tatsächlich noch mal eng werden, auch wegen der Dauerbelastung der Profis in Coronazeiten. Leipzig könnte die Aussicht auf die ersten zwei Titel der Vereinsgeschichte richtig beflügeln. Bei den Münchnern könnte die allgemeine Müdigkeit dann doch noch ein Thema werden.

SPOX und Goal blicken auf die Brennpunkte vor dem Entscheidungsduell um den Bundesligatitel.

Jerome Boateng und der FC Bayern München: Chronologie eines schwierigen Verhältnisses © imago images 1/53 Jerome Boateng und der FC Bayern - vieles deutet im Sommer auf eine Trennung nach zehn Jahren hin, und das obwohl der 32-Jährige aktuell Leistungsträger unter Trainer Hansi Flick ist und dessen Vertrauen genießt. © getty 2/53 Am Mittwoch votierte Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß gegen eine Nationalmannschafts-Rückkehr Boatengs, obwohl gerade der FCB für gewöhnlich seine Spieler nach außen hin immer unterstützt hat. Ein weiteres Kapitel eines schwierigen Verhältnisses. © imago images 3/53 23. November 2016: Der FC Bayern blamiert sich am 5. Spieltag der CL-Gruppenphase in Rostow bis auf die Knochen und verliert mit 2:3. Boateng unterlaufen dabei zwei entscheidende Fehler, nach 60 Minuten muss er verletzt ausgewechselt werden. © imago images 4/53 Dennoch spart Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge anschließend nicht mit Kritik an der schwachen Defensive. "Wenn man gegen so eine Mannschaft drei Gegentore kassiert, dann hat man auch nicht verdient, zu gewinnen", sagt er … © imago images 5/53 … und nimmt sich besonders Abwehrchef Boateng zur Brust: "Er muss wieder ein bisschen mehr zur Ruhe kommen. Seit dem Sommer ist mir das ein bisschen zu viel. Es wäre im Sinne von ihm und des ganzen Klubs, wenn er mal wieder back to earth kommt." © imago images 6/53 Gemeint hat Rummenigge damit besonders Boatengs zahlreiche Ausflüge in die Lifestyle- und Modebranche, die nach der EM zunahmen. Eine Kritik, die der Innenverteidiger so nicht stehen lassen will. © imago images 7/53 "Die Kritik an meiner Leistung ist berechtigt. Ich habe nicht gut gespielt. Das liegt auch daran, dass ich nach meiner Verletzung von der EM und dem späten Einstieg in die Vorbereitung noch nicht wieder bei hundert Prozent bin", sagt Boateng. © imago images 8/53 Er schränkt jedoch ein und kontert Rummenigge: "Der Grund dafür sind aber nicht irgendwelche PR- oder Lifestyle-Termine. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer alles tue, um in Top-Form zu sein." © imago images 9/53 27. November 2016: Auf einem Fanklub-Treffen in Babenhausen nach dem 2:1-Sieg gegen Leverkusen legt Boateng noch einmal gegen Rummenigge nach: "Darüber kann ich nur lachen. […] Das nächste Mal kann er mir das auch ins Gesicht sagen." © imago images 10/53 13. Juni 2018: Kurz vor WM-Start erteilt Rummenigge dem offenbar abwanderungswilligen Defensivspieler in aller Öffentlichkeit eine Freigabe: "Wenn ein Verein kommt und er kundtut, dass er zu diesem Verein wechseln möchte, werden wir uns damit befassen." © imago images 11/53 14. Juni 2018: Auf einer DFB-PK wird Boateng auf die Rummenigge-Aussagen angesprochen und reagiert genervt. Alles abseits der WM interessiere ihn nicht, erklärt Boateng und ergänzt vielsagend: "Ich weiß auch nicht, warum diese Aussagen getätigt wurden." © imago images 12/53 Anschließend erlebt Boateng mit der Nationalmannschaft ein historisches WM-Debakel. Im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea muss er gesperrt zuschauen, trägt dabei Ohrringe und Sonnenbrille. Für sein extravagantes Outfit hagelt es Kritik. © imago images 13/53 18. September 2019: Auf das Vorrunden-Aus folgt ein paar Monate später ein geplatzter Wechsel zu PSG – und anschließend ein Aufsehen erregendes Interview von Boateng in der Süddeutschen Zeitung, in dem er Rummenigge und Hoeneß scharf kritisiert. © imago images 14/53 "Mir ist es wichtig, noch mal klarzustellen, dass ich voll auf den FC Bayern fokussiert bin. Und dass ich es andererseits aber auch nicht schön finde, wenn Sachen über mich behauptet werden und man dann keine Unterstützung vom Verein bekommt." © imago images 15/53 Auch lässt Boateng anklingen, dass Hoeneß und Rummenigge ihm aufgrund seines Lebensstils vorwerfen, nicht fokussiert zu sein. Er werde daher zeitnah das Gespräch mit den beiden Granden der Bayern suchen, erklärt der Innenverteidiger. © imago images 16/53 "Was mich wahnsinnig gestört hat, waren Aussagen nach der WM. Das war fast schon lustig: Da hieß es, ich sei nicht voll fokussiert, weil ich beim Südkorea-Spiel auf der Tribüne Ohrringe und Sonnenbrille trage, wenn die Sonne scheint", sagt Boateng. © imago images 17/53 19. September 2018: Der FCB gewinnt in der Champions League bei Benfica Lissabon mit 2:0. Es ist das wohl beste Spiel von Renato Sanches im Bayern-Trikot, doch hinterher dominiert thematisch besonders der Zwist zwischen Boateng und der Bayern-Führung. © imago images 18/53 Rummenigge bezeichnet Boateng nach dem Spiel als "bunten Vogel" und schiebt die Kritik des Abwehrhünen beiseite: "Ich glaube, die Problematik hat nichts mit dem FC Bayern zu tun, sondern mit dem DFB." © imago images 19/53 "Ich habe grundsätzlich kein Problem damit, wenn ein Spieler mal meint, er müsste was Kritisches in Richtung Uli Hoeneß und mir sagen. [...] Wir haben eine Pressefreiheit, die nicht in Frage gestellt wird", führt Rummenigge aus. © imago images 20/53 28. März 2019: Der FC Bayern befindet sich im Meisterschaftskampf mit dem BVB, hat vor dem direkten Duell am 6. April noch zwei Punkte Rückstand. Franck Ribery postet via Social Media eine Einladung zu einer von Boateng angesetzten Party im P1. © imago images 21/53 Pikant: Die Party zur Feier der zweiten Ausgabe seines Lifestyle-Magazins BOA findet nur ein paar Stunden nach dem Topspiel gegen den BVB statt. Erneut erntet Boateng dafür Kritik, dieses Mal von Trainer Niko Kovac und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. © imago images 22/53 "Ich persönlich hätte diese Party nicht angesetzt", sagt Kovac. "Das würde ich als Spieler nicht machen. Besonders wenn man so ein Spiel hat. Man weiß nicht, wie das Spiel ausgeht. Ich hätte ihm davon abgeraten", sagt Salihamidzic. © imago images 23/53 6. April 2019: Der FC Bayern fegt mit 5:0 über den BVB hinweg und setzt sich an die Tabellenspitze. Boateng schmort wie so oft in der Rückrunde 90 Minuten auf der Bank. Süle und Hummels sind in der Innenverteidigung mittlerweile gesetzt. © imago images 24/53 19. Mai 2019: Der FC Bayern wird am 34. Spieltag Meister. Boateng spielt dabei nur noch eine Nebenrolle, macht nur noch zwei der letzten sieben Saisonspiele. An der Meisterfeier auf dem Rasen nimmt er nicht teil und verschwindet schnell in die Kabine. © imago images 25/53 Auch am Abend bei der traditionellen Meisterfeier am Nockherberg ist Boateng nicht bei der Mannschaft. Laut Bild soll er in Absprache mit dem Klub die Hochzeit seines besten Freundes besucht haben. © imago images 26/53 25. Mai 2019: Der FC Bayern macht in Berlin im Pokalfinale gegen Leipzig (3:0) das Double perfekt. Boateng sitzt erneut 90 Minuten auf der Bank. Gleich nach der Pokal-Übergabe verschwindet er in die Katakomben und feiert erneut nicht mit der Mannschaft. © imago images 27/53 26. Mai 2019: Der scheidende Präsident Uli Hoeneß schaltet sich in die schwelende Boateng-Debatte ein und bezeichnet ihn als "Fremdkörper", dem er "als Freund" empfehle, sich einen neuen Verein zu suchen". © imago images 28/53 30. Mai 2019: Vier Tage nach der Hoeneß-Aussage geht Boateng erneut an die Presse und gibt dieses Mal dem kicker ein ausführliches Interview. Darin kritisiert er die Vereinsführung erneut und auch Trainer Kovac kommt nicht gut bei Boateng weg. © imago images 29/53 "Ich war mit dem Kopf schon weg. Wenn du eine so sichere Zusage bekommst und eine adäquate Summe bezahlt wird, es plötzlich aber Nein heißt, bricht etwas in dir zusammen", sagt Boateng über den von Bayern-Seite verweigerten PSG-Wechsel 2018. © imago images 30/53 Und über Kovac? Bei dem habe er in der Rückrunde "unfairerweise" zu oft auf der Ersatzbank gesessen. "Da konnte ich mich auf den Kopf stellen und gut spielen", sagt er, "ich war trotzdem raus in gewissen Spielen." © imago images 31/53 Zu den Hoeneß-Aussagen sagt Boateng außerdem: "Ich werde hier bestimmt nicht wegrennen. Situationen verändern sich schnell." Damit sollte er rückblickend recht behalten. © imago images 32/53 2. September 2019: Boateng erhält die Erlaubnis, mit Juventus verhandeln zu dürfen. Die Verhandlungen scheitern jedoch und Boateng bleibt beim FC Bayern. © imago images 33/53 Nach dem Kovac-Aus und den Verletzungen von Süle und Hernandez ist Boateng im Laufe der Saison überraschenderweise wieder gesetzt. Vor der Corona-Pause fehlt er in der Rückrunde in der Bundesliga nur einmal aufgrund einer Gelbsperre. © imago images 34/53 1. April 2020: Boateng fährt ohne Erlaubnis des Vereins und entgegen der vom Klub aufgrund der Coronakrise verhängten Verhaltensrichtlinien für Spieler zu seinem erkrankten Sohn nach Berlin. Auf der Rückfahrt setzt er seinen Mercedes in die Leitplanke. © imago images 35/53 2. April 2020: Der FC Bayern verhängt "als Konsequenz für diese Zuwiderhandlung" eine Geldstrafe gegen Boateng, die an Münchner Krankenhäuser gespendet wird. Der 31-Jährige reagiert mit Unverständnis. © imago images 36/53 "Ich möchte den Vater sehen, der in so einem Moment nicht losfährt, um an der Seite seines vierjährigen Sohnes zu sein. Wenn es dafür dann eine Strafe gibt, dann Respekt. Ich finde das traurig", erklärt Boateng. © imago images / Poolfoto UCL 37/53 12. November 2020: Boateng hat zurück zu alter Stärke gefunden, war wichtiger Baustein in der Innenverteidigung beim Triple-Sieg, Stammspieler unter Flick. Vieles spricht für eine Verlängerung seines Vertrags, doch es kommt wohl nicht dazu. © ANDREAS GEBERT/POOL/AFP via Getty Images 38/53 Nachdem Boateng wochenlang klar signalisiert hatte, sich eine Vertragsverlängerung beim FCB über 2021 zu angeblich gleichen Bezügen (12 Mio. pro Jahr) vorstellen zu können, berichtet die Bild-Zeitung im November, dass der FCB ohne Boateng ab 2021 plane. © Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images 39/53 Das ist in erster Linie erstmal keinen Aufschrei wert, allerdings hatte die Bild-Zeitung das berichtet, bevor irgendjemand vom deutschen Rekordmeister Boateng oder seinen Berater in dieser Sache informiert hatte. © CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images 40/53 Dementsprechend "überrascht" zeigt sich die Boateng-Seite bezüglich der Berichterstattung über die angeblich finale Entscheidung der Bayern-Bosse gegen den Innenverteidiger. "Mit mir hat keiner gesprochen", stellt Boateng in der SZ klar. © imago images / Lackovic 41/53 21. November 2020: Kurz nach dem aufsehenerregenden Bild-Bericht nimmt Sportvorstand Salihamidzic Stellung, kündigt Gespräche mit Boateng und dessen Management zu einem "vernünftigen Zeitpunkt" an, um zu einer "fairen Entscheidung" zu kommen. © getty 42/53 25. November 2020: Bayern-Vorstand Kahn betont, dass man "natürlich in Kontakt mit Jerome" stehe. "Wir alle wissen, was er geleistet hat für den FC Bayern und was wir an ihm haben", sagt der ehemalige Welttorhüter bei Sky. © getty 43/53 22. Januar 2021: Boateng ist nach wie vor Stammkraft unter Flick, der ihn regelmäßig lobt und in Richtung Vertragsverlängerung redet: "Es ist klar, dass wir uns zusammensetzen, das Ganze noch mal analysieren. Er ist ein Spieler, der uns immer gut tut." © getty 44/53 24. Januar 2021: Die Bayern gewinnen auf Schalke mit 4:0. Nach der Partie wird Thomas Müller auf die unklare Boateng-Zukunft angesprochen: " Jerome ist schon lange an meiner Seite und es schadet nichts, wenn er noch länger auf mich aufpasst." © getty 45/53 30. Januar 2021: Boateng trifft vor den Augen von Bundestrainer Löw beim 4:1-Sieg über Hoffenheim. Flick äußert sich erneut: "Wir setzen uns in Ruhe und rechtzeitig zusammen, um den Kader für die nächste Saison zu planen. Wir warten jetzt erstmal ab." © getty 46/53 15. Februar 2021: Die Bayern verkünden den Transfer von Dayot Upamecano für den kommenden Sommer, er soll David Alaba ersetzen, dessen ablösefreier Abschied ebenfalls feststeht. Upamecano ist Rechtsfuß wie Boateng, damit potenziell direkter Konkurrent. © getty 47/53 10. März 2021: Nach wie vor soll es nach Sport-Bild-Angaben keine Gespräche zwischen der Boateng-Seite und dem FCB geben. Der 32-Jährige sei darüber "enttäuscht", genau wie über die Tatsache, dass der Klub trotz guter Leistungen nicht mehr mit ihm plane. © getty 48/53 Boateng fühle sich nicht wertgeschätzt, heißt es in dem Bericht weiter, einige Top-5-Klubs aus England und Italien sollen an einer Verpflichtung interessiert sein. Es bahnt sich ein Ende der komplizierten Beziehung zwischen Boateng und den Bayern an. © getty 49/53 31. März 2021: Boateng wird in seinem Gefühl der geringen Wertschätzung seitens des Vereins noch einmal bestätigt. In der Diskussion um eine Rückkehr ins DFB-Team von ihm, Müller und Hummels, votiert Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß gegen den 32-Jährigen. © imago images 50/53 Hoeneß sagt in seiner Rolle als TV-Experte bei RTL: "Ich würde ihn nicht mit zur EM nehmen." Anders bewertet er ein Nationalmannschaftscomeback von Hummels und Müller, die nach Hoeneß' Meinung mitfahren müssten. © getty 51/53 Aussagen, die besonders Flick verwundern. Der betonte, dass er es eigentlich vom FCB gewohnt sei, dass der Klub "seine Spieler immer unterstützt". Damit kritisierte er indirekt Hoeneß' Umgang mit Boateng und widersprach dem Ehrenpräsidenten deutlich. © getty 52/53 Außerdem machte er nochmals deutlich, welchen Stellenwert Boateng bei ihm hat. Boateng sei "einer der Garanten" für den Gewinn des Sextuples gewesen, habe "hart an sich gearbeitet, um wieder auf dieses Niveau zu kommen. Er kann jeder Mannschaft guttun". © imago images 53/53 Flicks Mannschaft wird Boateng im kommenden Jahr aber wohl nicht mehr helfen können. Die klaren Signale der Klubführung um Salihamidzic Richtung Trennung von Boateng sind ein weiterer Konfliktpunkt im Streit zwischen Flick und dem Sportvorstand.

Hansi Flicks Konter gegen Uli Hoeneß

Wie ist Flicks Konter gegen Uli Hoeneß zu bewerten? Es war beileibe nicht das erste Mal, dass Flick als Fürsprecher von Jerome Boateng aufgetreten ist. Doch die Ausführungen des Trainers am Freitag waren deutlich mehr als ein Zeichen der Wertschätzung für einen "der Garanten, dass wir das Triple geholt haben" (Flick). Sondern eben auch einer dieser präzisen und mit feiner Klinge vorgetragenen Konter Flicks gegen die Verantwortlichen des Rekordmeisters. "Das ist seine Meinung. Ich kenne es von Bayern München, dass man seine Spieler immer unterstützt. Ich bin hier groß geworden und habe das immer so empfunden", sagte Flick lächelnd in Richtung Uli Hoeneß - der ja durchaus schon was zu sagen hatte beim Rekordmeister, als Flick "hier groß" wurde.

Es war ein Satz, der einiges an Interpretationsspielraum offen ließ. Versteht Flick den Klub mittlerweile besser als der Erfinder? Vermisst der Trainer den alten FC Bayern? Und vor allem: Was bedeuten seine Ausführungen für den DFB?

Dass Felix Magaths via Bild-Podcast am Freitag vorgetragene Forderung, Joachim Löw nach der peinlichen 1:2-Niederlage gegen Nordmazedonien sofort von seinen Ämtern zu entheben und statt seiner mit Flick in die EM zu gehen, nicht in Erfüllung gehen wird, ist klar; einen komplett nahtlosen Wechsel vom Rekordmeister zum DFB wird Flick weder sich, noch seinem Freund Joachim Löw antun. Doch Flick hat mit seinem Plädoyer für Boateng zum wiederholten Mal seine Unabhängigkeit klar gestellt. Oliver Bierhoff wird am Freitag sicher ganz genau zugehört haben.

RB Leipzig - FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen zum Topspiel © getty 1/31 Sowohl RB Leipzig als auch die Bayern können nicht mit ihrer absoluten Top-Elf in den Meisterkracher am Samstag gehen. Wir zeigen, welche Schlüsselspieler ausfallen und wie Flick und Nagelsmann das in ihrer Startelf kompensieren könnten. © getty 2/31 RB LEIPZIG: Nagelsmann fehlen gegen die Bayern drei etablierte Stammkräfte. Angelino laboriert noch an einem Muskelfaserriss, Nationalspieler Marcel Halstenberg befindet sich in Quarantäne, nachdem er Kontakt zum positiv getetsten Jonas Hofmann hatte. © getty 3/31 Noch etwas schlimmer wiegt aber der Ausfall von Mittelfeld-Motor Kevin Kampl, der sich am 26. Spieltag gegen Bielefeld die fünfte Gelbe Karte einhandelte. "Mich ärgert es", sagte Nagelsmann nach der feststehenden Sperre. © getty 4/31 Und damit nicht genug: Abwehrchef Dayot Upamecano laborierte zuletzt an einer Oberschenkelverletzung, wird aber gegen seinen künftigen Arbeitgeber wohl spielen können. "Er hat die letzten zwei Tage stark trainiert", sagte Nagelsmann. © getty 5/31 TOR - PETER GULACSI © getty 6/31 ABWEHR - LUKAS KLOSTERMANN © getty 7/31 DAYOT UPAMECANO © getty 8/31 WILLI ORBAN © getty 9/31 MITTELFELD - NORDI MUKIELE © getty 10/31 MARCEL SABITZER © getty 11/31 TYLER ADAMS © getty 12/31 AMADOU HAIDARA © getty 13/31 ANGRIFF - DANI OLMO © getty 14/31 CHRISTOPHER NKUNKU © getty 15/31 EMIL FORSBERG © getty 16/31 Taktisch läuft es wie gegen Bielefeld auf ein System mit Forsberg in vorderster Front als falsche Neun hinaus, dahinter Nkunku und Olmo. Denkbar ist aber auch Sörloth, dessen Formkurve zuletzt klar nach oben zeigte. © getty 17/31 FC BAYERN: Ähnlich wie Nagelsmann, der drei Schlüsselspieler ersetzen muss, ergeht es auch Hansi Flick. Der längerfristige Ausfall von Robert Lewandowski (Bänderdehnung im Knie) ist in aller Munde, aber auch defensiv fehlen Flick wichtige Leute. © imago images 18/31 Jerome Boateng (5. Gelbe Karte) und Alphonso Davies (Rotsperre) fallen aus, der Super-GAU bleibt Flick aber wohl erspart. Niklas Süle hat sich von seinen muskulären Problemen erhohlt und wird wohl spielen können. © getty 19/31 "Wir haben ihn zuletzt wieder langsam herangeführt. Und er ist definitiv eine Option, da sind wir sehr zuversichtlich", sagte Flick über Süle. Ansonsten seien alle Nationalspieler gesund wieder zurückgekehrt. © getty 20/31 TOR - MANUEL NEUER © getty 21/31 ABWEHR - BENJAMIN PAVARD: Auf rechts gesetzt. Sollte Süle jedoch noch kurzfristig ausfallen, hätte Flick die Option, ihn in die Innenverteidigung zu ziehen und Sarr auf rechts spielen zu lassen. Ein eher unwahrscheinliches Szenario. © getty 22/31 NIKLAS SÜLE: Ist wohl rechtzeitig fit für das Topspiel. Sollte sich daran etwas kurzfristig ändern, wäre Javi Martinez wohl eine Option. © getty 23/31 LUCAS HERNANDEZ: Der Unbesiegbare. Bei seinen zwölf Startelfeinsätzen verlor der FCB kein einziges Spiel in dieser Saison. Er wird sicher in der Startelf stehen für Davies - auch wenn Flick sich noch offen ließ, wo er ihn einsetzen wird. © getty 24/31 MITTELFELD - JOSHUA KIMMICH © getty 25/31 LEON GORETZKA © getty 26/31 LEROY SANE © getty 27/31 THOMAS MÜLLER © getty 28/31 KINGSLEY COMAN © getty 29/31 ANGRIFF - SERGE GNABRY: Spielte in der Nationalmannschaft bereits als falsche Neun und war an drei von fünf Toren in den drei WM-Quali-Spielen beteiligt. Er ist Flicks wahrscheinlichste Option, um Lewandowski zu ersetzen. Der "Löw-Plan", so gesehen. © getty 30/31 Allerdings ließ Flick auch durchscheinen, dass er noch keine abschließende Wahl getroffen habe: "Choupo-Moting ist ein Spieler, der sich immer wieder anbietet im Training. Ich lasse noch offen, wie wir das auffangen, aber er ist sicher eine Option." © getty 31/31 Am taktischen Grundgerüst, dem 4-2-3-1, wird sich wohl auch angesichts der Ausfälle von Boateng, Davies und Lewandowski nichts ändern. Flick hätte aber auch die Option einer Dreierkette mit Süle, Alaba und Hernandez, um Leipzigs System zu spiegeln.

Wer wird zum X-Faktor bei RB Leipzig?

Dani Olmo: Kein Leipziger wird so oft von seinen Gegenspielern unter Druck gesetzt, kaum ein Bundesligaspieler löst Pressingsituationen gegen sich so gut wie er. Olmo ist Zielspieler und Antreiber, Torvorbereiter (9 Assists in der Bundesligasaison) und Torschütze (3 Saisontore in der Bundesliga) der Leipziger.

Der Mittelfeldspieler, der als Kind von seinem Vater zu einem Foto mit Lionel Messi genötigt wurde, ist nicht nur wichtig für das Spiel der Leipziger, sondern wird auch in Spaniens Nationalmannschaft immer mehr zum Protagonisten. Zwei Tore gelangen ihm in den letzten zwei WM-Qualifikationsspielen Spaniens gegen Georgien und den Kosovo.

"Die zwei Tore werden ihm sehr guttun, ich bin guter Dinge, dass er auch morgen ein Tor schießen kann. Dani hatte immer wieder Probleme, in die Spiele reinzukommen, er hat sich aber immer extrem reingebissen. Er ist ein Führungsspieler, hat ein sehr gutes Herz, sehr guten Siegeswillen, eine gute Technik und einen guten Torabschluss", lobte Nagelsmann am Freitag.

Wer wird zum X-Faktor beim FC Bayern?

Lucas Hernandez: Zwölfmal stand der Weltmeister in dieser Saison in der Bundesliga in der Startelf, nie verlor Bayern dabei das Spiel. "Ich kenne die Statistik", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag schmunzelnd und gab dem Linksfuß eine Einsatzgarantie für das Duell gegen Leipzig. Alles andere wäre angesichts der Personalsituation in der Viererkette - Stamm-Linksverteidiger Alphonso Davies und Innenverteidiger Jerome Boateng sind gesperrt - ehrlicherweise aber auch höchst überraschend.

Der wegen einer Verletzung vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereiste Niklas Süle "wird spielen können" (Flick), voraussichtlich statt Boateng an der Seite von David Alaba in der Innenverteidigung.

Tanguy Nianzou, der wegen diverser Verletzungen bisher praktisch seine gesamte erste Saison beim Rekordmeister verpasste, trat die Reise nach Leipzig mit an; der 18-Jährige könnte bei entsprechendem Spielverlauf sein zweites Bundesligaspiel machen.

RB Leipzig - FC Bayern: Angerberwissen 1

Leipzigs Keeper Peter Gulasci erlebte wettbewerbsübergreifend jede Spielminute von RB Leipzig gegen Bayern München als Spieler auf dem Rasen, Angreifer Yussuf Poulsen wurde bei allen bisherigen insgesamt elf Duellen immerhin eingesetzt.

RB Leipzig - FC Bayern: Angerberwissen 2

RB Leipzig wird der einzige Klub sein, gegen den Robert Lewandowski in dieser Bundesligasaison kein Tor erzielen konnte.

Und wer ersetzt jetzt Lewandowski in Leipzig?

Serge Gnabry. Oder Eric Maxim Choupo-Moting.

RB Leipzig - FC Bayern: Alle Bundesliga-Duelle