RB Leipzig droht das BVB-Schicksal: Der Bayern-Jäger im Kadercheck

RB Leipzig hat sich in diesem Jahr als zweite Kraft hinter dem FC Bayern etabliert. Im Sommer droht den Sachsen aber der Ausverkauf. Ein nicht gänzlich unbekannter Umstand für einen Bayern-Jäger.

Vor dem Spitzenspiel am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) beträgt der Vorsprung des FC Bayern auf RB Leipzig vier Punkte. Die Sachsen haben sich in der laufenden Spielzeit als einziger ernstzunehmender Konkurrent des deutschen Rekordmeisters in der Bundesliga etabliert.

Nagelsmann: "Kribbelfaktor ist hoch"

Doch der sportliche Erfolg, der sich bei RB nicht bloß im positiven Abschneiden auf nationaler Ebene, sondern auch in überzeugenden Champions-League-Auftritten äußert, trägt naturgemäß dazu bei, dass etliche Leistungsträger in den Fokus größerer Klubs geraten. Der Abgang von Star-Innenverteidiger Dayot Upamecano nach München ist bereits beschlossene Sache, aktuell ranken sich Wechselgerüchte um weitere namhafte Akteure der Roten Bullen.

Leipzig droht ein ähnliches Schicksal wie jenes, das einst auch Borussia Dortmund ereilte, als die Schwarz-Gelben sich Anfang der 2010er Jahre zu einer echten Bedrohung für den Dauerdominator aus dem Süden entwickelt hatten und darüber hinaus in der Königsklasse für Furore sorgten.

Wer bleibt Leipzig erhalten, wen zieht es zu einem anderen Klub und wie ist es um die aktuellen Leihspieler bestellt? SPOX und Goal liefern eine Übersicht über den RB-Kader.

RB Leipzig: Diese Spieler stehen 2021/22 im Kader

Josep Martinez

Tor, 22 Jahre, Vertrag bis 2024, 0 Spiele

Ob die etatmäßige Nummer eins Peter Gulacsi auch in der kommenden Saison das Leipzig-Trikot tragen wird, ist noch nicht gänzlich gesichert. Sollte der Ungar nach vielen Jahren bei RB eine neue Herausforderung suchen, stünde mit Martinez ein talentierter Schlussmann in den Startlöchern, der im Sommer 2020 von Las Palmas nach Sachsen wechselte. Wartet aktuell noch auf seinen ersten Einsatz, in der kommenden Saison dürfte er erneut mindestens die Nummer zwei sein.

Philipp Tschauner

Tor, 35 Jahre, Vertrag bis 2022, 0 Spiele

Schlussmann Nummer drei bei RB und mit seiner Rolle zufrieden. Tschauner verlängerte im Januar seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2022. Dann wird der Routinier seine Laufbahn beenden und als Torwarttrainer im RB-Nachwuchs arbeiten.

Nordi Mukiele

Abwehr, 23 Jahre, Vertrag bis 2023, 32 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen

Besonders aufgrund seiner Flexibilität ein ganz wichtiger Akteur für Nagelsmann. Mukiele kam in der aktuellen Saison bereits als Innenverteidiger, Rechtsverteidiger und im rechten Mittelfeld zum Einsatz. In einem Interview mit OneFootball auf seine Lieblingsposition angesprochen, sagte der Franzose: "So lange ich auf dem Platz stehe, bin ich glücklich wie ein kleines Kind beim Auspacken von Geschenken. Da spielt die Position keine Rolle." Obwohl Leipzig laut Sport Bild mit Angeboten für den Allrounder rechnet, deutet derzeit nichts darauf hin, dass Mukiele den Klub im Sommer verlassen wird.

© getty Ein wichtger Baustein für RB Leipzig in der kommenden Saison: Nordi Mukiele

Lukas Klostermann

Abwehr, 24 Jahre, Vertrag bis 2024, 21 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen

Im Normalfall bei RB gesetzt, wurde Klostermann im Oktober von einer Knie-Operation zurückgeworfen, die eine Ausfallzeit bis ins neue Jahr mit sich brachte. Klostermann wurde vor einigen Monaten medial beim FC Bayern gehandelt, im Gespräch mit SPOX und Goal stellte er aber jüngst klar: "Ich habe von den Gerüchten nichts mitbekommen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit meinen Vertrag in Leipzig verlängert und bin überzeugt davon, dass mein Weg in Leipzig noch nicht zu Ende ist. Wir haben in den letzten Jahren eine positive Entwicklung genommen, auch in persönlich konnte mich in Leipzig gut entwickeln. Wir können in Zukunft noch einiges erreichen."

Willi Orban

Abwehr, 28 Jahre, Vertrag bis 2022, 32 Spiele, 5 Tore, 1 Vorlage

Seit knapp sechs Jahren läuft der Ungar für Leipzig auf, avancierte zum gesetzten Innenverteidiger. Da sein Kontrakt im Sommer kommenden Jahres ausläuft, befinden sich Orban und sein Klub aktuell in Vertragsgesprächen. Dass nach Upamecano und vielleicht Konate auch Orban am Saisonende abgegeben wird, ist nicht realistisch.

Josko Gvardiol

Abwehr, 19 Jahre, Vertrag bis 2026, Neuzugang von Dinamo Zagreb

Schon im September des Vorjahres machte RB Nägel mit Köpfen und verpflichtete das kroatische Top-Talent, das laut Sportdirektor Markus Krösche "in seiner gesamten Entwicklung - sportlich wie auch menschlich - bereits sehr reif ist", für rund 16 Millionen Euro. Ob er den Upamecano-Abgang prompt auffängt, steht freilich in den Sternen, mit Blick auf die langfristige Zukunft dürfte Gvadiol jedoch eine verheißungsvolle Verpflichtung sein.

Mohamed Simakan

Abwehr, 21 Jahre, Vertrag bis 2026, Neuzugang von Racing Strasbourg

Gilt gemeinhin als Ersatzmann für den abwandernden Upamecano. Der Franzose, der bis zum Sommer noch in Diensten Racing Strasbourgs ist, soll die Lücke schließen, die sein Landsmann hinterlässt. Simakan etablierte sich in den vergangenen beiden Jahren als Stamm-Verteidiger beim Ligue-1-Klub, seit Mitte des Jahres pausiert er jedoch verletzungsbedingt (Arthroskopie). "Wir sind froh, dass er sich trotz zahlreicher anderer Interessenten für uns entschieden hat", freute sich Krösche im Zuge der Transfer-Bekanntgabe.

Angelino