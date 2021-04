FC Bayern München - Eric Maxim Choupo-Moting exklusiv: "Wir brauchen Robert Lewandowski"

Eric Maxim Choupo-Moting könnte durch den Ausfall von Robert Lewandowski beim FC Bayern in den Fokus rücken. Vor dem Topspiel am Samstag gegen RB Leipzig (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) hat der 32-Jährige den Stellenwert des Polen unterstrichen.

"Lewy ist derzeit der beste Stürmer der Welt. Es ist schade, dass er verletzt ist - für den ganzen Verein. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich zurückkehrt, denn wir brauchen ihn", sagte Choupo-Moting im Gespräch mit SPOX und Goal. Lewandowski hatte sich auf der Länderspielreise mit der polnischen Nationalmannschaft eine Bänderdehnung im Knie zugezogen.

Wer den Stürmer, der möglicherweise schon in zwei Wochen wieder zur Verfügung stehen könnte, ersetzen wird, ist noch unklar: "Wir haben viele Optionen. Ich werde im Training alles geben und versuchen, mich für einen Einsatz zu empfehlen. Ob ich am Ende spiele oder nicht spiele, ist egal. Hauptsache wir sind als Mannschaft erfolgreich", sagte Choupo-Moting über seine eigenen Ambitionen. Bislang kam der im Sommer als Backup verpflichtete Kameruner auf 24 Pflichtspieleinsätze, in denen er fünf Tore erzielte.

Gegen RB Leipzig könnte am 27. Spieltag der Bundesliga eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft fallen. Mit einem Sieg würden die Bayern sieben Punkte zwischen sich und den ersten Verfolger aus Leipzig legen. "Mit diesem Spiel beginnt für uns die heiße Phase der Saison. Erster gegen Zweiter - das wird eine große und wichtige Herausforderung", sagte Choupo-Moting vor dem Spiel.

Im Hinspiel habe er FC Bayern gesehen, wie schwierig es Leipzig ihnen machen könne, "aber wir konzentrieren uns auf uns". In der Hinrunde hatten sich die Bayern zuhause mit einem 3:3 (die Highlights im Video) zufriedengeben müssen.

FC Bayern München - Eric Maxim Choupo-Moting: Leistungsdaten in der Saison 2020/21

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Minuten Bundesliga 16 1 - 420 Champions League 5 2 - 206 FIFA Klub-WM 2 - - 45 DFB-Pokal 1 2 1 77

FC Bayern München - Choupo-Moting: Nichtnominierung ein "Missverständnis"

Im Gegensatz zu Lewandowski war Choupo-Moting zuletzt nicht mit der Nationalmannschaft unterwegs. Im Vorfeld hatte es bezüglich der Nichtnominierung reichlich Wirbel gegeben. "Ich kann von meiner Seite aus nur sagen, dass ich gerne zur Nationalmannschaft gereist wäre und ich mich auch absolut korrekt verhalten habe - ebenso der FC Bayern. In meinen Augen war es wohl ein Missverständnis", sagte Choupo-Moting.

Nach Angaben seines Vaters hatte weder Choupo-Moting selbst noch der FC Bayern eine Einladung erhalten. Angeblich hatte der Verband die Nominierung an eine falsche E-Mail-Adresse geschickt. "Für mich ist das Thema jetzt abgehakt und ich hoffe, dass ich für die kommenden Länderspiele nominiert werde", sagte Choupo-Moting.

RB Leipzig - FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, T. Adams, A. Haidara - Dani Olmo, Nkunku - Forsberg

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - L. Sane, T. Müller, Coman - Gnabry

Bundesliga: Obere Tabellenhälfte vor dem 27. Spieltag