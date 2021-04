BVB - Hamann attackiert Haaland-Seite: Borussia Dortmund ist ihnen "völlig egal"

Dietmar Hamann hat erneut scharfe Kritik an Erling Haalands Berater Mino Raiola und Vater Alf-Inge Haaland geübt. Der BVB sei der Haaland-Seite "völlig egal", erklärte der frühere Nationalspieler und jetzige Sky-Experte.

"Der BVB hat dem Spieler viel Vertrauen entgegengebracht, als er ihn für 20 Millionen Euro aus einer kleineren Liga in Österreich geholt und mit einem dicken Vertrag ausgestattet hat. Wenn ich dann sehe, wie der moralische Kompass seines Beraters und Vaters ausgerichtet sind, muss ich das nicht gut finden", sagte Hamann der Sport Bild.

Er habe bedingt Verständnis dafür, dass sich Raiola um Gespräche für die Zukunft seines Klienten bemüht, erklärte der 47-Jährige weiter. "Die aber mit dem Vater zwei Tage vor so einem wichtigen Spiel zu führen - dafür habe ich gar kein Verständnis. Das heißt für mich, dass ihnen Borussia Dortmund völlig egal ist. Der BVB hat deutlich mehr Respekt verdient", so Hamann.

Raiola und Haalands Vater waren kurz vor dem für die Champions-League-Qualifikation wahrscheinlich vorentscheidenden Bundesligaspiel des BVB gegen Eintracht Frankfurt (1:2) zu Gesprächen nach Barcelona und Madrid gereist.

"Vielleicht waren Raiola und Alfie Haaland gar nicht so unglücklich über die Niederlage, weil sie den Spieler ohne Champions-League-Qualifikation eher vom BVB wegbekommen", mutmaßte Hamann.

Haalands Vertrag beim BVB läuft noch bis 2024. Erst 2022 darf der 20-jährige Norweger den Klub dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen. "Michael Zorc hat uns gegenüber klargemacht, dass der BVB Erling in diesem Sommer nicht verkaufen will", hatte Raiola am Montag bestätigt.

Dortmund soll bei einem Transfer im Sommer 2021 laut den Ruhr Nachrichten erst ab einer Summe von 150 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Als Favorit auf eine Verpflichtung Haalands gilt Real Madrid.