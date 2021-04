BVB: Haaland-Berater Mino Raiola und Vater Alf-Inge wohl zu Gesprächen in Barcelona

Erling Haaland steht längst im Fokus der Top-Klubs in Europa. Macht der FC Barcelona nun den ersten Schritt im Poker um den BVB-Angreifer?

Berater Mino Raiola und Vater Alf-Inge von Borussia Dortmunds Stürmerjuwel Erling Haaland befinden sich wohl zu Gesprächen mit dem FC Barcelona in Spanien. Das berichtet Sport.

Die spanische Sportzeitung veröffentlichte ein Video, dass die beiden auf dem Flughafen in Barcelona zeigt. Demnach sollen sie vom Fahrer des Barca-Präsidenten Joan Laporta in Empfang genommen worden sein.

Der 20-jährige Norweger hat sich mit starken Leistungen für den BVB längst in den Fokus der europäischen Topklubs gespielt. Berater Raiola sprach zuletzt bei The Athletic davon, dass sein Klient "zu jedem Klub gehen kann" und die Entscheidung für Dortmund im Januar 2020 "vielleicht zu vorsichtig war".

Haaland steht beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel gibt es erst ab 2022. Die Katalanen wurden neben Real Madrid und Manchester City zuletzt immer wieder mit dem Stürmer in Verbindung gebracht, der in der laufenden Spielzeit bereits bei 33 Treffern in 31 Spielen steht.

Laut Marca genieße er die höchste Priorität in den Transferplänen der Katalanen unter dem neuen Präsidenten Laporta.