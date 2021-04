FC Schalke 04, News und Gerüchte: BVB-Stadionsprecher rechnet nicht mit direktem S04-Wiederaufstieg

Der FC Schalke 04 treibt seine Planungen für die 2. Liga weiter voran und wähnt sich offenbar bei mehreren Spielertransfers in einer guten Position. Ex-Kapitän Benedikt Höwedes hat einen entscheidenden Faktor für die Rückkehr in die Erfolgsspur ausgemacht. BVB-Stadionsprecher Dickel glaubt nicht an einen Schalker Aufstieg. News und Gerüchte zu den Königsblauen gibt es hier.

Schalke 04, News: Dickel glaubt nicht an S04-Aufstieg

BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel rechnet nicht mit einem direkten Wiederaufstieg der Schalker: "Ich glaube nicht, dass sie schnell wieder hochkommen werden", sagte er in einem virtuellen Live-Talk der WAZ. Schalkes Abstieg sei eine "Summe von vielen Fehlern".

Trotz der Rivalität stellte Dickel klar, dass er sich über den Absturz der Königsblauen nicht wirklich freuen kann und die Derbys vermissen wird: "Das ist ein Drama. Es schmerzt, weil es immer besondere Wochen waren. Mir gefällt es nicht, dass Schalke absteigt."

Erstmals seit 1988 muss Schalke im Sommer den Gang in die 2. Liga antreten, nach 30 Spieltagen haben die Knappen erst 13 Punkte auf dem Konto. Lediglich zwei Partien wurden gewonnen. Weiter geht es für die Knappen am 8. Mai mit der Begegnung bei der TSG Hoffenheim, ehe im Nachholspiel das Kellerduell gegen Hertha BSC ansteht (12. Mai).

FC Schalke 04 und der letzte Bundesliga-Abstieg 1988: Das war damals los © IMAGO / Rust 1/18 Es ist offiziell: Der FC Schalke 04 ist zum vierten Mal in die 2. Liga abgestiegen. Zuletzt war dies 1988 der Fall - also vor 33 Jahren. Was war damals eigentlich so los? Ein Rückblick. © IMAGO / Mary Evans 2/18 Ironie des Schicksals: Im Jahr des Schalker Abstiegs stand das Lied "Don’t Worry, Be Happy" von Bobby McFerrin Jr. in den deutschen Single-Charts am längsten an Nummer eins. © IMAGO / Rust 3/18 Neben Schalke stieg übrigens der FC Homburg 08 ab. Waldhof Mannheim rettete sich in der Relegation im Entscheidungsspiel gegen Darmstadt 98 mit einem 5:4 im Elfmeterschießen. © IMAGO / Laci Perenyi 4/18 Nach drei Vize-Meisterschaften in den fünf vorherigen Jahren holte Werder Bremen die Meisterschaft in der Bundesliga - mit nur 22 Gegentoren. Bereits drei Spieltage vor Saisonschluss stand Werder als Meister fest. © IMAGO / Kicker/Eissner 5/18 Torschützenkönig in der Schalker Abstiegssaison wurde Jürgen Klinsmann vom VfB Stuttgart mit 19 Toren. © IMAGO / Rust 6/18 Für Schalke und Homburg ging es wie gesagt runter. Die Stuttgarter Kickers und der FC St. Pauli schafften den Sprung in die Bundesliga. © IMAGO / Horstmüller 7/18 Am 18. Mai holt sich Bayer Leverkusen im UEFA-Cup seinen bis heute einzigen internationalen Titel - und wie! Nach einem 0:3 im Hinspiel bei Espanyol Barcelona gewann man in Leverkusen mit 3:0 und anschließend mit 3:2 im Elfmeterschießen. © IMAGO / Sportfoto Rudel 8/18 Im Finale in München gewinnt die niederländische Nationalmannschaft mit 2:0 gegen die UdSSR und sichert sich somit den Titel bei der achten Europameisterschaft. © IMAGO / Pressefoto Baumann 9/18 1988 war das Jahr von Steffi Graf. Der Tennisspielerin gelang Historisches: Graf siegte bei allen vier Grand-Slam-Turnieren des Jahres und holte auch Gold bei Olympia. Der "Golden Slam" war perfekt. Dabei war sie keine 20 Jahre alt. © IMAGO / Sven Simon 10/18 Mitte Dezember siegte das deutsche Davis-Cup-Team im Tennis um Boris Becker und Charly Steeb erstmals im Finale gegen Schweden mit 4:1. Im gesamten Turnierverlauf verlor die deutsche Mannschaft nur ein Einzelmatch. © IMAGO / Camera 4 11/18 Kati Witt aus der damaligen DDR holt den Titel bei der 78. Eiskunstlauf-WM in Budapest - sie gewann zum insgesamt vierten Mal. Auch bei Olympia 1988 siegte Witt und holte Gold. Ihr Kür zum Bolero aus "Carmen" - bis heute unvergessen! © IMAGO / Colorsport 12/18 Ayrton Senna gewann die 39. Saison der Formel-1-Weltmeisterschaft. Für den Brasilianer, der 1994 tragisch ums Leben kommen sollte, war es der erste von insgesamt drei Fahrer-Titeln. © IMAGO / WEREK 13/18 Am 4. August lief Carl Lewis aus den USA bei den Olympischen Spielen in Seoul die 100 Meter der Herren in 9,92 Sekunden und stellte einen neuen Weltrekord auf. Auch im Weitsprung holte er damals Gold. © IMAGO / Pressefoto Baumann 14/18 Bei der fünften Biathlon-WM der Frauen gewann Petra Schaaf mit der Goldmedaille im Sprint die erste Medaille für Deutschland im Frauen-Biathlon überhaupt. © IMAGO / bonn-sequenz 15/18 Und abseits des Sports? Am 16. August kam es zum Gladbecker Geiseldrama, das die Republik rund 54 Stunden in Atem hielt. Beim Bankraub mit anschließender Geiselnahme kamen drei Menschen ums Leben. © getty 16/18 Am 28. August kam es zum Flugtagunglück von Ramstein. Auf einer US-Air-Base kollidierten während einer militärischen Flugschau drei Flugzeuge vor mehr als 300.000 Zuschauern und stürzten in die Menge. 70 Menschen starben, rund 1000 wurden verletzt. © IMAGO / ZUMA Wire 17/18 Am 8. November wurde George H. W. Bush zum 41. Präsidenten der USA gewählt. Er folgte auf Ronald Reagan und blieb vier Jahre im Amt. 2001 wurde dann auch sein Sohn George W. Bush Präsident der USA. © imago images 18/18 Die meisten Kinozuschauer lockte Michael Douglas mit "Eine verhängnisvolle Affäre" ins Kino. Ebenfalls in den Top 10: Ödipussi, Rambo III, Der Prinz aus Zamunda und Crocodile Dundee II. These: Schalke steigt immer dann ab, wenn im Kino nichts los ist.

Schalke 04, Gerücht: Mehrere Neuzugänge vor Unterschrift?

Die Kaderplanungen von Schalke 04 für die Mission Wiederaufstieg laufen bereits auf Hochtouren. Wie die Bild berichtet, befinden sich die Verantwortlichen mit mehreren Wunschspielern in ernstzunehmenden Gesprächen.

Dazu zähle auch Hannovers Timo Hübers von Hannover 96. Der Abwehrspieler soll mehrere Angebote zur Vertragsverlängerung abgelehnt haben, Schalke dürfe sich Chancen auf eine Verpflichtung ausrechnen. Mit Sportvorstand Peter Knäbel soll sich der Spieler bereits konkret über das Gehalt ausgetauscht haben. Weitere Interessenten: der 1. FC Köln, der HSV und Union Berlin.

Wie Sky bringt die Bild auch Paderborns Kapitän Sebastian Schonlau mit S04 in Verbindung. Eine ablösefreie Verpflichtung des 26-Jährigen stehe kurz bevor, zeitnah soll es zu einem Treffen mit Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis kommen. Die Zeichen stünden aus Schalke-Sicht gut. Ein weiterer hoch gehandelter Defensivspieler ist Victor Palsson von Darmstadt 98. Für den Isländer sollen die Lilien bis zu 800.000 Euro aufgerufen haben. Sollte der Transfer scheitern, gilt Charles Pickel vom französischen Zweitligisten Grenoble als Alternative.

Als Königstransfer wird weiterhin der Wechsel von Palssons Teamkollege Seat Dursun angestrebt. Der Darmstädter Stürmer, der in der aktuellen Spielzeit bereits an 27 Treffern beteiligt war, könne sich trotz Bundesligaambitionen einen Wechsel nach Schalke vorstellen. Es habe bereits ein Treffen mit Knäbel gegeben.

© getty Serdar Dursun steht offenbar ganz oben auf der Liste von Schalke 04.

Schalke, News - Höwedes: "Band muss geschlossen werden"

Ex-Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes sieht den Schulterschluss mit den Fans als Grundlage für Erfolge bei S04: "Ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist und ein wichtiger Baustein sein kann, um gemeinsam auch wieder zusammen zu wachsen und eine neue Geschichte zu schreiben - und zwar ganz unabhängig, wer kommt", sagte der Weltmeister im Interview bei Sky.

Wichtig sei es, die Bereitschaft zu sehen, "dass sich wirklich jeder für diesen Verein zerreißt, um den Verein schnellstmöglich wieder in die erste Liga zu holen. Wir haben nach den Ausschreitungen der Fans gesehen, dass das ein elementarer Baustein ist, der zu Schalke 04 gehört." Für viele stelle der Verein einen "Lebensinhalt" dar, "dementsprechend muss da ganz schnell wieder das Band geschlossen werden."

Bei den handelnden Personen müsse nun Konstanz an den Tag gelegt werden, "damit nicht wieder neue Unruhe reinkommt. Es wäre schön und wünschenswert, wenn der Verein eine Mannschaft zusammenstellt, die für Schalke 04 steht, die für diese Werte steht, die die Blau-Weißen verkörpern wollen."

Helfen könnten in diesem Zusammenhang auch die Leihspieler Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar, sagte Höwedes: "Vor allem junge Spieler, die hochkommen, und auch neue Spieler brauchen Kollegen, an denen sie sich orientieren können. Seo und Hunter sind prädestiniert dafür, beide sind totale Teamplayer, gute Charaktere und sie gehen auch voran. Dementsprechend sei es "ein extrem wichtiger Schritt, die beiden Personen auch zu halten". Höwedes bezeichnete Huntelaar als "Top-Typ in der Kabine", der "immer vorangeht und auch junge Spieler mit anleitet. Und zweitens ist er ein brutaler Killer im Sechzehner."

© getty Höwedes hofft auf einen Schulterschluss zwischen Verein und Fans.

Schalke 04: Die restlichen Spiele der Saison