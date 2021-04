BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmund beschäftigt sich "intensiv" mit Alexander Nübel

Der BVB ist offenbar an Torhüter Alexander Nübel vom FC Bayern interessiert, der hinter Manuel Neuer kaum zum Zug kommt. Doch auch andere Namen aus der Bundesliga werden offenbar diskutiert. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Weitere News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB - Gerücht: Alexander Nübel als neue Nummer 1 im Gespräch

Borussia Dortmund beschäftigt sich auf der Suche nach einem neuen Stammtorhüter offenbar "intensiv" mit Alexander Nübel vom FC Bayern München. Wie Sport1 berichtet, beobachte der BVB, bei dem es trotz der prominenten Torhüterbesetzung mit Roman Bürki und der aktuellen Nummer eins Marwin Hitz immer wieder Diskussionen über die Qualität der Schlussleute gibt, Nübel schon "seit längerer Zeit".

Nübel, der noch bis 2025 an den Rekordmeister gebunden ist, ist offenkundig unzufrieden mit seinen geringen Einsatzzeiten (3 Spiele) hinter der unumstrittenen Nummer eins Manuel Neuer und könnte den FCB zumindest per Leihe verlassen.

"Ein zweites Jahr kann es so nicht geben oder sollte es so nicht geben, weil das Thema Spielpraxis bei einem jungen Spieler wichtig ist", sagte Nübel-Berater Stefan Backs, dessen Agentur ihren Sitz ausgerechnet in Dortmund hat, im Bayern-Podcast von Sport1. Nübel werde "auf der Bank nicht besser", ergänzte Backs und erklärte: "Da versuchen wir gerade, mit Bayern München eine Lösung zu finden."

Diese könnte offenbar eine Leihe zum BVB sein. Dort hatte es in dieser Spielzeit bereits einen Wechsel im Tor von Bürki zu Hitz gegeben, nachdem der eigentlich gesetzte Bürki sich an der Schulter verletzt und zuvor durch einige Unsicherheiten und Patzer aufgefallen war.

In Folge seiner Beförderung zur Nummer eins hatte Hitz seinen Vertrag in Dortmund bis 2023 verlängert. Ebenso lang läuft der Vertrag von Bürki, an den Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl deutliche Worte nach seiner Degradierung richtete: "Wir haben mit ihm ausführlich gesprochen. Und die Situation ist sicher für ihn als jahrelange Nummer eins auch ungewohnt", sagte Kehl. "Trotzdem sollte er sich weiter aufdrängen, so gut wie möglich anbieten, Gas geben und um seine nächste Chance kämpfen."

Wie ernsthaft der BVB es aber mit seiner angeblichen Torhütersuche für die kommende Saison meint, ist unklar. Zuletzt hatten die Ruhr Nachrichten berichtet, dass die Dortmunder den Markt "allenfalls als Vorsichtsmaßnahme" sondiere und man intern eher von einem offenen Duell zwischen Hitz und Bürki ausgehe.

© getty Alexander Nübel ist unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten beim FC Bayern.

BVB - Gerücht: Lange Liste der Torhüter-Kandidaten

Laut Sport1 ist Nübel dennoch nicht der einzige Name auf der Liste der Dortmunder in der Torwart-Frage. Darauf sollen mit Peter Gulasci von RB Leipzig, Gregor Kobel (VfB Stuttgart) und Koen Casteels (VfL Wolfsburg) auch noch drei weitere Spieler aus der Bundesliga stehen.

Speziell Gulasci könne die Leipziger für eine Ausstiegsklausel in Höhe von zwölf Millionen Euro verlassen, heißt es. Doch ihm liege wohl ein millionenschweres Angebot von Inter Mailand vor.

Darüber hinaus kursieren auch die Namen Odysseas Vlachodimos von Benfica (einst VfB Stuttgart), Andre Onana (Ajax Amsterdam), Mike Maignan (OSC Lille), Thomas Strakosha (Lazio Rom), Bartlomej Dragowski (Fiorentina) und Dean Henderson von Manchester United. Laut Sport1 sollen diese aber keine "ernsthaften Kandidaten" sein.

BVB: Angespannte Personallage vor Spiel gegen Eintracht Frankfurt

Der BVB empfängt am Samstag Eintracht Frankfurt (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) im richtungsweisenden Spiel um Platz vier und die Champions League. Für Trainer Edin Terzic ist dieses "unglaublich wichtig", denn: "Wir können den Abstand am Samstag verkleinern."

Dieser beträgt aktuell vier Punkte auf die Eintracht. Nicht mitwirken kann weiterhin Jadon Sancho, der wohl vor Mitte April nicht von seiner Muskelverletzung zurück sein wird. Allerdings stiegen die zuletzt verletzten Marco Reus, Raphael Guerreiro und Mateu Morey wieder ins Mannschaftstraining ein und sollen laut Terzic im Kader stehen.

Nicht dabei ist derweil auch Jungstar Youssoufa Moukoko, der sich offenbar schwerer im Rahmen der U21-EM verletzt hat als das bislang vermutet wurde. Eingehendere Untersuchungen sollen in Kürze Klarheit schaffen, doch ein vorzeitiges Saison-Aus wird nicht ausgeschlossen.

BVB gegen Eintracht Frankfurt: Die voraussichtliche Aufstellung

Wenn der BVB am Samstag auf die Eintracht trifft, könnte Terzic diese Elf ins Rennen schicken:

BVB: Hitz - Meunier, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Dahoud - Reus, T. Hazard - Haaland

BVB: Die kommenden Partien