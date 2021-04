BVB: Youssoufa Moukoko droht wohl das Saison-Aus

BVB-Youngster Youssoufa Moukoko droht offenbar das Saison-Aus. Das berichtet die Bild.

"Die Verletzung ist schlimmer als bisher angenommen. Wir müssen den Heilungs-Prozess abwarten", wird U21-Trainer Stefan Kuntz zitiert.

Dem Bericht nach soll Moukoko in den kommenden Tagen noch einmal untersucht werden, es sehe aber "nicht gut aus".

Im Abschlusstraining vor dem ersten Gruppenspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM hatte sich Moukoko verletzt und fiel anschließend für alle drei Spiele aus. Laut der Bild soll er sich schwer am Fuß verletzt haben.

Auch Edin Terzic betonte auf der Pressekonferenz des BVB vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende, dass der 16-Jährige zunächst ausfallen wird.

Moukoko wurde in dieser Saison in die Profimannschaft des BVB hochgezogen und feierte Ende vergangenen Jahres sein Bundesliga-Debüt. In seinen bisherigen 14 Einsätzen in der Liga traf er dreimal.