BVB - Zorc befürwortet Moukoko-Nominierung für DFB bei der U21-EM: "Daumen nach oben"

Youssoufa Moukoko (16) von Borussia Dortmund soll eine Option für die U21-Europameisterschaft im Sommer sein. Zwischen Junioren-Bundestrainer Stefan Kuntz und dem BVB gab es bereits Kontakt.

"Es hat Gespräche darüber gegeben mit Stefan Kuntz, zuletzt auch hier in Dortmund. Wir würden das sehr begrüßen und würden uns freuen, wenn er diesen Schritt in Richtung U21 macht", erklärte BVB-Sportdirektor Zorc am Donnerstag auf einer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel der Schwarz-Gelben gegen Hertha BSC (Sa., 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Zorc zeigte sich außerdem optimistisch, dass der 16-Jährige der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn, die mit den Gruppenspielen bereits im März beginnt und mit dem Finale am 6. Juni endet, helfen kann: "Er hat das in seinen Kurzeinsätzen gezeigt, dass er viel Qualität mitbringt. Wir würden die Daumen hoch zeigen."

Sein Bundesligadebüt gab der 16-Jährige am 21. November des vergangenen Jahres beim 5:2-Sieg des BVB über Hertha BSC. Durch seinen Einsatz wurde er zum jüngsten Bundesligaspieler der Geschichte, knapp einen Monat später machte er sich mit einem Treffer zum 1:2 bei Union Berlin zum jüngsten Bundesliga-Torschützen aller Zeiten.

Eine Entscheidung über eine mögliche Nominierung fällt noch in dieser Woche. Bis Sonntag muss Bundestrainer Kuntz sein Team für die Gruppenphase, die am 24. März beginnt, finalisiert haben. Moukoko wurde bislang noch nicht für die U21-Auswahl berufen, der Angreifer absolvierte aber bereits zwei Spiele für die U20-Mannschaft von Trainer Guido Streichsbier (eine Torvorlage).