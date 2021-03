Schalke 04, News und Gerüchte - Ex-Coach Andre Breitenreiter: Bushido hat mir auf Schalke geholfen

Ex-Trainer Andre Breitenreiter hat verraten, dass Rapper Bushido ihm auf Schalke geholfen habe. Außerdem: S04-Coach Dimitrios Grammozis kündigt ein Gespräch mit William an. Alle News und Gerüchte rund um Schalke 04 gibt es hier.

Schalke 04 - Ex-Coach Andre Breitenreiter: Bushido hat mir geholfen

Ex-Trainer Andre Breitenreiter hat im Sport1-Interview auf seine Zeit bei Schalke 04 zurückgeblickt. Er war 2015 vom SC Paderborn zu den Königsblauen gewechselt, eine Saison später wurde er durch Markus Weinzierl ersetzt.

"Ich konnte bei meinen Stationen schnell eine Aufbruchstimmung erzeugen. Wir hatten auf Schalke zum Beispiel den besten Saisonstart seit 50 Jahren", sagte der 47-Jährige.

Laut Breitenreiter habe ihn die Zeit auf Schalke jedoch viel Kraft gekostet: "In der Rückrunde hat mich das definitiv Kraft gekostet. Ich halte mich schon für einen stabilen Menschen und halte viel aus, aber die persönliche Stimmungsmache gegen mich habe ich mir sehr zu Herzen genommen und an mich heran gelassen. Wir haben eine richtig gute Saison gespielt, da habe ich das nicht verstanden und empfand es als extrem unfair."

Er habe sich in der Folge mit "anderen Dingen beschäftigt und dadurch den Fokus für das Wesentliche verloren". Die Zeit auf Schalke bezeichnete der Trainer als "großen Lernprozess".

"Wenn ich zum Beispiel von Gelsenkirchen zur Familie nach Hause gefahren bin, habe ich im Auto auf jeder Fahrt immer ganz laut den Song 'Alles wird gut' von Bushido gehört. Ich kenne ihn auswendig. Der Text dieses Liedes spiegelte meine Situation auf Schalke wider. So konnte ich im Auto auch Frust ablassen", verriet er.

Schalke 04: Die kommenden Spiele

Datum Wettbewerb Gegner Heim/Auswärts 03.04.2021 Bundesliga Bayer 04 Leverkusen A 11.04.2021 Bundesliga FC Augsburg H 17.04.2021 Bundesliga SC Freiburg A

Schalke 04: Ralf Rangnicks Berater sagt endgültig ab

Korb von Ralf Rangnick für Schalke 04: Der 62 Jahre alte Fußballlehrer, der auch als möglicher Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw gehandelt wird, steht für den Job als künftiger neuer Macher auf Schalke nicht zur Verfügung.

Nachdem Rangnick am Samstag den Königsblauen mittels einer öffentlichen Erklärung absagte, beendete Berater Kosicke die Hoffnungen der Knappen am Sonntag endgültig: "Wir werden sicher nochmal in Ruhe telefonieren, um das Ganze respektvoll für alle zu beenden", sagte er dem SID.

Aufsichtsratschef Jens Buchta hatte nach Rangnicks Absage am Samstag angekündigt, am Montag mit Kosicke zu telefonieren, um "noch einmal alle Möglichkeiten auszuloten". Auch mehrere Mitglieder der Pro-Rangnick-Gruppe äußerten sich optimistisch, Rangnick doch noch von Schalke überzeugen zu können.

Mehr dazu könnt Ihr hier nachlesen.

Schalke 04: S04-Legende Fischer kann Rangnick-Absage verstehen

Klub-Legende Klaus Fischer hat Verständnis für die Absage von Rangnick gezeigt. "Bei uns im Verein herrscht schon sehr lange Unruhe. Ich kann mir schon vorstellen, dass einer wie Ralf Rangnick dann absagt", sagte Fischer im Interview mit SPOX und Goal.

"Ich denke mal, er weiß auch, dass wir 240 Millionen Euro Schulden haben. Er weiß auch, dass wir im Moment keine Mannschaft haben, die sofort in der Lage ist, wieder aufzusteigen", so Fischer weiter.

Schalke 04: Dimitrios Grammozis will Gespräch mit William suchen

Leihgabe William wurde bei der 0:3-Niederlage der Königsblauen gegen Borussia Mönchengladbach bereits nach 20 Minuten von S04-Trainer Dimitrios Grammozis vom Feld genommen.

"Wir haben gesehen, dass Marcus Thuram viele Bälle bekommen hat und das Eins-gegen-Eins gesucht hat. Und wir haben auch gesehen, dass William auf der Seite ein bisschen Probleme hat", erklärte Grammozis nach der Partie bei Sky die frühe Auswechslung des Brasilianers. Es sei "ein taktischer Wechsel gewesen".

Er "werde morgen in aller Ruhe mit William sprechen", kündigte der Trainer ein Gespräch mit seinem Spieler an, der direkt nach seiner Herausnahme wütend in den Katakomben verschwand.

Schalke 04 "kann Nackenschläge nicht kompensieren"

Nach dem Spiel sprach auch Klaas-Jan Hunterlaar, der nach seiner Verletzung gegen Gladbach in den Kader zurückkehrte, am Sky-Mikrofon.

Klaas-Jan Huntelaar über ...

... das Spiel: "Gladbach hat das Spiel kontrolliert. Wir haben dicht gestanden und versucht, auf Konter zu spielen. Insgesamt hat Gladbach besser gespielt und verdient gewonnen. Ich erwarte ein bisschen mehr von uns selber."

... die Gegentore: "Wir haben uns die Gegentore im Grunde selbst reingemacht. Wir haben Fehler gemacht. Natürlich gibt es in jedem Spiel Fehler, aber wir machen die entscheidenden. Wir hätten alle drei Treffer klären können. Wir kriegen zu viele Tore und schießen selbst zu wenig, deswegen stehen wir da unten."

... die Chance zum Klassenerhalt: "Wir begraben die Hoffnung nicht. Das machen wir erst, wenn wir zehn Punkte hinten sind und es sind nur noch drei Spiele. Ich schaue von Spiel zu Spiel und nicht weiter. Wir wollen ein gutes Gesicht zeigen, für uns selber in jedem Spiel und uns als Mannschaft steigern. Wir wissen, dass wir viele Punkte Rückstand haben und deswegen müssen wir von Spiel zu Spiel schauen und selber besser spielen, damit wir die Chance haben, Spiele zu gewinnen."

... die unveränderte Ergebniskrise unter dem neuen Trainer: "Es gibt viele Gründe, warum es nicht funktioniert. Wir hatten schon vorher eine lange Serie ohne Sieg. Ich erwarte von der Mannschaft, dass sie aggressiver spielt. Dimitrios hat viel Energie und Power und er macht das sehr gut."

Schalke 04: Die Situation im Tabellenkeller