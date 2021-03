Klaus Fischer adelt Rekordjäger Robert Lewandowski: "Glaube nicht, dass noch mal jemand auf dieses Level kommen wird"

Bayern Münchens Robert Lewandowski hat beim 4:0 gegen den VfB Stuttgart mit seinen Bundesligatoren 269 bis 271 Klaus Fischer als Nummer 2 der ewigen Bundesliga-Torschützenliste überflügelt. Die Vereinslegende von Schalke 04 gönnt Lewandowski im Gespräch mit SPOX und Goal den Erfolg und sieht auch Gerd Müllers Rekorde für die Ewigkeit in Gefahr. Für Ralf Rangnicks Absage, Sportvorstand bei Schalke 04 zu werden, sieht Klaus Fischer klare Gründe.

"Bei uns im Verein herrscht schon sehr lange Unruhe. Ich kann mir schon vorstellen, dass einer wie Ralf Rangnick dann absagt", sagte Schalkes Vereinsikone Klaus Fischer zu SPOX und Goal. Rangnick hatte Stunden vor dem 0:3 des FC Schalke gegen Borussia Mönchengladbach den Schalkern überraschend abgesagt, die Position des Sportvorstands beim Tabellenletzten der Bundesliga zu übernehmen.

"Ich denke mal, er weiß auch, dass wir 240 Millionen Euro Schulden haben", sagte Fischer und ergänzte: "Er weiß auch, dass wir im Moment keine Mannschaft haben, die sofort in der Lage ist, wieder aufzusteigen!" Das sehe man beim Hamburger SV, der seit dem Abstieg 2018 bereits zum dritten Mal versucht in die Bundesliga zurückzukehren.

Gleichzeitig kann sich der Schalker Rekordtorjäger auch vorstellen, dass Rangnick lieber eine andere Stelle antreten möchte: "Oder liebäugelt er mit dem Job als Nationaltrainer? Das kann auch sein", sagte er. Schalke müsse nun "damit klarkommen und eine andere Lösung finden - und das ist schwer genug!"

Klaus Fischer traut Lewandowski alle Rekorde zu

Dass Robert Lewandowski beim 4:0 des FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart mit seinem Dreierpack und seinen Bundesligatoren 269 bis 271 an Klaus Fischer vorbeigezogen und nun die alleinige Nummer 2 in der ewigen Torschützenliste ist, hat Fischer natürlich nicht mehr überrascht. "Das war schon lange klar, dass er mich überholt und das ist natürlich auch kein Problem", sagte Fischer, der sich auch sicher ist, dass Lewandowski in dieser Saison Gerd Müllers Rekord von 40 Saisontoren knacken wird. "Es sind noch acht Spiele, er braucht noch fünf Tore. Da ist davon auszugehen, dass Gerd Müller er eingeholt wird", sagt Fischer.

"Ich vergleiche die Rekorde untereinander nicht, weil jeder zu seiner Zeit gespielt hat und jeder Spieler ist auch anders. Gerd Müller hat Tore gemacht, die kann kein anderer, das kann auch ein Lewandowski nicht. Was ich gemacht habe, konnte Gerd Müller nicht, aber darum geht's ja nicht, es geht um Tore."

Obwohl "wirklich keiner damit gerechnet" habe, "dass es so etwas noch mal gibt", traut Fischer dem Polen auch zu, Gerd Müllers ewigen Torrekord zu brechen. 94 Tore würde Lewandowski dafür noch benötigen. "Wenn er noch drei Jahre bei Bayern und gesund bleibt, kann er durchaus auch den ewigen Rekord von Gerd Müller knacken", sagt Fischer und meint. "Ich glaube nicht, dass in den kommenden Jahren noch mal jemand auf dieses Level kommen wird. Ich wüsste im Moment auch keinen."

Dortmunds Torjäger Erling Haaland hätte allenfalls eine Chance, sollte er irgendwann zu Bayern München wechseln, lange beim Rekordmeister bleiben und sich über die Jahre "im Kopfball und mit dem rechten Fuß" verbessern würde. Gerd Müllers Rekord könne nur ein Spieler erreichen, der bei Bayern München spiele.

Ewige Torjägerliste der Bundesliga