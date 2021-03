BVB, News und Gerüchte: Watzke sieht keine Wachablösung durch RB Leipzig

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sieht trotz der aktuellen Tabellensituation keine Wachablösung durch RB Leipzig. Ein Nachwuchsspieler wird offenbar zu den Profis hochgezogen. Außerdem soll der BVB an einem spanischen Talent interessiert sein. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB, News: Watzke sieht keine Wachablösung durch RB

14 Punkte trennen den BVB derzeit von RB Leipzig, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht dennoch keinen Grund für die Annahme, dass die Roten Bullen an der Borussia vorbeigezogen ist: "Es ärgert mich natürlich, dass aktuell zwei Mannschaften zwischen Leipzig und uns stehen, sagt Watzke dem kicker. "Wenn es um die Frage nach der zweiten Kraft im deutschen Fußball geht, dann reicht es nicht, allein auf die aktuelle Tabelle zu schauen."

Ein Lob für RB hatte Watzke dennoch parat: "Leipzig hat das ohne Frage super gemacht in den vergangenen Jahren, sie sind ein totaler Herausforderer für uns." Auch will er unter bestimmten Umständen seine Meinung anpassen: "Im Fußball ist nichts festgeschrieben. Sollte Leipzig bis 2025 viermal vor uns landen, in der Liga und in den Pokal-Wettbewerben, dann bin ich gerne bereit über die Frage einer Wachablösung zu reden."

Dies begründet er mit Erfahrungen aus der eigenen Vergangenheit: "2011 sind wir Meister geworden und der FC Bayern nur Dritter. Trotzdem dürfte Uli Hoeneß damals nicht gedacht haben, die Münchner seien nur noch dritte Kraft. Man kann ja die Jahre davor nicht ausblenden." Zudem gehe es nicht nur um das Sportliche, "sondern auch um das Interesse am jeweiligen Klub. Bayern steht in dieser Kategorie immer auf Rang 1, dahinter kommen wir, dann folgt eine große Lücke zu den anderen Klubs der Liga."

Seit RB in der Saison 2016/17 in der Bundesliga spielt, haben die Sachsen zwei Punkte mehr als der BVB gesammelt. In einer der vier Spielzeiten stand RB vor der Borussia, wartet aber noch auf den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Im UEFA-Ranking hat der BVB deutlich die Nase vorne (Platz 12 vs. Platz 21).

BVB, Gerücht: Interesse an spanischem Youngster?

Das spanische Talent Fabio Blanco hat das Interesse zahlreicher Topklubs geweckt, sein Vertrag beim FC Valencia läuft zum Saisonende aus. Wie die Mundo Deportivo berichtet, gehört auch der BVB zu den Interessenten am 17-Jährigen. Auch genannt: Der FC Bayern, Real Madrid, der FC Barcelona, Manchester City, United, der FC Chelsea, Juventus Turin und der AC Milan.

Die besten Chancen werden jedoch zwei kleineren Klubs eingeräumt: Real Sociedad und Olympique Marseille. Das Umfeld von Blanco soll mehr an der Perspektive des Spielers als an den finanziellen Möglichkeiten des Klubs gelegen sein. Auch in Deutschland seien seine Berater jedoch gut vernetzt.

Blanco, der zumeist als Rechtsaußen zum Einsatz kommt, ist derzeit für die U19 der Fledermäuse aktiv. Außerdem ist er Juniorennationalspieler. Letztmals lief er im Februar 2020 für die U16 auf. Sein Spielstil erinnert an den ehemaligen Valencia-Star Ferran Torres, der mittlerweile bei Manchester City für Furore sorgt.

© imago images Abwehrtalent Nnamdi Collins hat seinen Vertrag beim BVB bis 2023 verlängert.

BVB, Gerücht: Nachwuchstalent vor Sprung zu den Profis

Beim BVB wird offenbar ein weiteres Talent zu den Profis aufsteigen. Wie die Bild berichtet, soll Innenverteidiger Nnamdi Collins im Sommer auf Youssoufa Moukoko folgen. Der 17-Jährige wurde erst im Vorjahr frühzeitig von der U17 zur U19 hochgezogen.

Der Plan: Der über 1,90 Meter große Abwehrspieler soll regelmäßig mit den Profis trainieren, gleichzeitig aber auch noch in der U19 auflaufen, um Spielpraxis zu sammeln. In der laufenden Saison, die aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste, kam Collins nur auf vier Partien, letztmals im Oktober 2020.

2016 stieß er aus der Düsseldorfer Jugend zum BVB und steht dort bis 2023 unter Vertrag. Im Vorjahr wurde er mit einem Wechsel zum FC Chelsea und Manchester City in Verbindung gebracht, die auch ein siebenstelliges Handgeld boten. "Wir wollen Nnamdi Schritt für Schritt an den Profibereich heranführen und ihm Zeit geben, sich zu entwickeln", sagte Sportdirektor Michael Zorc im Mai 2020 bei der Vertragsverlängerung.

BVB, News - Sven Mislintat: Mbappe? "Wäre ein Mega-Deal gewesen"

Der ehemalige BVB-Scout Sven Mislintat hat verraten, dass Borussia Dortmund vor einigen Jahren großes Interesse an einer Verpflichtung von Kylian Mbappe hatte. "Es war total schade, dass man bei Kylian keinen Zugang gefunden hat. Kylian Mbappe war zu einem gewissen Zeitpunkt ablösefrei, wo auch viele dran waren", sagte Mislintat im Podcast kicker meets DAZN. Dies "wäre es natürlich ein Mega-Deal gewesen."

