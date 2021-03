Ex-BVB-Scout Sven Mislintat spricht über Dortmunder Interesse an Kylian Mbappe: "Wäre ein Mega-Deal gewesen"

Der ehemalige BVB-Scout Sven Mislintat hat verraten, dass Borussia Dortmund vor einigen Jahren großes Interesse an einer Verpflichtung von Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) hatte.

"Es war total schade, dass man bei Kylian keinen Zugang gefunden hat. Kylian Mbappe war zu einem gewissen Zeitpunkt ablösefrei (2016, Anm. d. Red.), wo auch viele dran waren", sagte Mislintat im Podcast kicker meets DAZN. Er ergänzte: "Da hatten wir aber keine Chance, das zu gewinnen. Wenn du den (Mbappe; d. Red.) damals ablösefrei aus Monaco hättest klauen können, wäre es natürlich ein Mega-Deal gewesen."

Statt ins Ruhrgebiet zu wechseln, blieb Mbappe der AS Monaco treu, gewann sogar in der Saison 2016/17 die Meisterschaft mit der Mannschaft aus dem Fürstentum. 26 Treffer sowie 14 Vorlagen steuerte der damalige Rohdiamant in 44 Pflichtspielen bei, womit er in die Riege der begehrtesten Youngster der Welt aufstieg.

Umso bitterer für den BVB damals: Mbappe erzielte Viertelfinale besagter Saison in Hin- und Rückspiel insgesamt drei Tore gegen die Schwarz-Gelben und besiegelte somit das Dortmunder Aus quasi im Alleingang.

Im Sommer 2017 zog es Mbappe zunächst auf Leihbasis zu Paris Saint-Germain, ein Jahr später zahlte der Hauptstadtklub rund 145 Millionen Euro an Monaco. In mittlerweile fast vier Spielzeiten erzielte Mbappe für PSG wettbewerbsübergreifend 120 Tore in 160 Spielen.