BVB, News und Gerüchte - Michael Zorc mit klarer Zielsetzung: "Bundesliga ist wichtiger als alles andere"

Bei Borussia Dortmund hat laut Sportdirektor Michael Zorc die Qualifikation für die Champions League die oberste Priorität. Real Madrids Verteidiger Sergio Ramos hat von Stürmer Erling Haaland geschwärmt und Patrick Owomoyela warnt vor dem Umgang mit Wunderkind Youssoufa Moukoko. Alle News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

Hier geht's zu den Meldungen zu Dortmund vom Vortag.

BVB - Zorc: "Bundesliga ist wichtiger als alles andere"

Sportdirektor Michael Zorc hat verdeutlicht, dass die Qualifikation für die Champions League bei Borussia Dortmund den höchsten Stellenwert hat. "Die Bundesliga ist wichtiger als alles andere! Wir müssen alles geben, um noch unter die ersten vier Mannschaften zu kommen", sagte der 58-Jährige im Gespräch mit der Bild-Zeitung.

Demnach sei den BVB-Verantwortlichen der gesicherte Platz in der Königsklasse wichtiger als der Gewinn des DFB-Pokals. Dort trifft Dortmund im Halbfinale Anfang Mai auf Holstein Kiel. Zudem steht die Borussia nach dem 2:2 gegen Sevilla am vergangenen Dienstag im CL-Viertelfinale.

Grund für die klare Zielsetzung bei den Schwarzgelben ist die finanzielle Abhängigkeit, die an die Qualifikation für die Champions League gekoppelt ist. Ein Platz unter den besten Vier würde dem BVB Mehreinnahmen von rund 30 Millionen Euro in die Kassen spülen. Geld, was angesichts der Verluste durch die Corona-Pandemie benötigt wird, um auch in der kommenden Saison wieder eine große Rolle spielen zu können.

Spieler wie Jadon Sancho und Erling Haaland, um die sich bereits seit mehreren Monaten hartnäckige Gerüchte halten, könnten somit leichter gehalten werden. Wie die WAZ im Februar berichtete, soll es im Falle einer verpassten CL-Teilnahme auch eine Verkaufsliste mit weiteren namhaften Profis geben.

Dabei handele es sich um Axel Witsel, Manuel Akanji, Mahmoud Dahoud, Giovanni Reyna, Jude Bellingham und Raphael Guerreiro. Das Regionalblatt betonte allerdings, dass diese Liste nur im absoluten "Notfall" abgearbeitet werden solle.

Vor dem 25. Spieltag rangiert der BVB auf Platz sechs mit vier Punkten Rückstand auf Eintracht Frankfurt (4. Platz). Am Samstagabend treffen die Schwarzgelben auf den abstiegsbedrohten Hertha BSC.

© getty Jadon Sancho und Erling Haaland könnten den BVB im Sommer verlassen, sollte Dortmund die Qualifikation für die Champions League verpassen.

BVB: Sergio Ramos schwärmt von Haaland

Real Madrids Kapitän Sergio Ramos hat in den höchsten Tönen von Erling Haaland geschwärmt. "Es wäre nie schlecht, Real mit einem Neuner wie Haaland zu verstärken, der etwas hat, was wir nicht haben: Geschwindigkeit, Hunger und Größe", sagte der Innenverteidiger im Interview mit Internet-Star Ibai Llanos auf die Frage, ob eher Haaland oder Kylian Mbappe verpflichtet werden sollte.

"Mir würde es natürlich gefallen, wenn beide kämen, aber wer momentan einfacher zu haben ist, ist Haaland", erklärte Ramos weiter und schob nach: "Bei Mbappe sind die finanziellen Umstände komplizierter."

Der norwegische Torjäger stand Medienberichten zufolge schon vor dem Wechsel nach Dortmund auf der Liste der Königlichen. Zudem betonte der 20-Jährige immer wieder, dass er unbedingt Champions League spielen möchte.

Pressestimmen zur Champions League: BVB feiert "Gigant" Haaland - Juve von CR7 "betrogen" © getty 1/18 Der BVB hat sich mit einem 2:2 im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla ins Viertelfinale der Champions League gezittert. Die spanische Presse feiert im Anschluss den "Giganten aus der Kälte", Erling Haaland. Wir zeigen die besten Pressestimmen. © getty 2/18 MARCA (Spanien): "Ein heldenhaftes Sevilla knallt frontal mit Haaland zusammen. Sevilla gibt niemals auf, aber Haaland ist nicht zu bremsen. Sevilla macht das Spiel und Haaland die Tore. Wahnsinn, was mit dem VAR in Dortmund abging." © getty 3/18 AS: "Das Haaland-Gesetz. Haaland macht alles klar mit seinen Toren im Hin- und Rückspiel. Er erlegt ein Sevilla voller Charakter und Courage. Haaland, schon wieder dieser Haaland: Eine Bestie läuft frei herum. Er ist der Gigant, der aus der Kälte kam." © getty 4/18 SPORT: "Haaland frisst Sevilla auf. Von jetzt an wird Sevilla von einem Menschenfresser träumen. Wieder zwei Tore vom Monster. Was diesmal mit dem VAR passierte, hat man auch selten gesehen." © getty 5/18 EL MUNDO DEPORTIVO: "Erling Haaland beerdigt Sevillas Traum. Der nordische Gigant versenkte den zweiten Elfmeter, nachdem der erste wiederholt werden musste. Trotz des Weiterkommens enttäuschte Borussia Dortmund auf der ganzen Linie …" © getty 6/18 "… Sie übergaben den Ball und die Spielkontrolle an die Rot-Weißen aus Sevilla. Die Borussia steht im Viertelfinale, ist aber in so einer Form keines der acht besten Teams in Europa." © getty 7/18 ESTADIO DEPORTIVO: "Haaland und tschüss. Sevilla scheidet in allen Ehren aus. Die Schiedsrichterleistung war ein Witz. Mitten in der Drangphase fiel das 1:0 durch den norwegischen Riesen, das war schmerzvoll und ungerecht …" © getty 8/18 "… Wenn man die gesamten 180 Minuten zusammenrechnet, war Haaland zu viel des Guten für Sevilla." © getty 9/18 SUN (England): "Erling Haaland bricht weitere Torrekorde, während Dortmund ein stürmisches Comeback von Sevilla abwehrt und sich ins Viertelfinale der Champions League stiehlt." © getty 10/18 CORRIERE DELLO SPORT (Italien): "Tornado Haaland. Der gigantische, nicht zu bremsende Norweger demütigt die Spanier. Nach zwei Toren beim 3:2-Hinspiel zwingt der Pirat auch beim Heimspiel den Gegnern sein Gesetz auf." © getty 11/18 GAZZETTA DELLO SPORT: "Phänomen Haaland. Wir können nur Norwegen wegen eines Juwels beneiden, das Fußballgeschichte schreiben könnte. Wenn er so weitermacht, kann er einen Rekord nach dem anderen stellen." © getty 12/18 TUTTOSPORT: "Borussia im Haaland-Rausch. Der Norweger beflügelt seine Mannschaft und zerrt sie zum Sieg. Die Muskeln und das Talent des Norwegers beeinflussen das ganze Spiel." © getty 13/18 JUVENTUS TURIN - FC PORTO (3:2 n.V.) - GAZZETTA DELLO SPORT (Italien): "Ein weiteres Desaster in der Champions League. Juve tappt im Dunkeln. Ronaldo enttäuscht ..." © getty 14/18 "… Trotz einer Investition von 348 Mio. Euro für CR7 ist Juve in drei Jahren nie über das Viertelfinale hinausgekommen. Und in der nächsten Saison wird er schon 37 Jahre alt sein. Gegen Porto kommt der schlechteste Ronaldo aller Zeiten zum Einsatz." © getty 15/18 CORRIERE DELLA SERA: "Das ist eine Niederlage für den gesamten Verein. Das war kein international wettbewerbsfähiges Juve. Sie waren zu schlecht gegen eine normale Mannschaft. Ronaldo ist verschwunden." © getty 16/18 CORRIERE DELLO SPORT: "Juve von Ronaldo verraten. Der Albtraum wird wieder wahr. Der Schmerz ist unerträglich. Juve erlebt wieder eine Riesenpleite und muss im Duell gegen einen schwächeren Rivalen ausscheiden. Die CL ist für die Turiner verhext." © getty 17/18 TUTTOSPORT: "Juve, nein so nicht! Die Turiner spielen ungenau, energielos und unkonzentriert. Juve zerschmilzt wieder einmal bei einem europäischen Wettbewerb." © getty 18/18 LA STAMPA: "Ronaldo scheint nur noch ein weit entfernter Verwandter des Champions-League-Königs CR7 zu sein. Eine Ära ist zu Ende gegangen."

BVB - Owomoyela: Moukoko kann Haaland nicht ersetzen

Laut dem ehemaligen Profi Patrick Owomoyela sollte Borussia Dortmund alles daran setzen, Erling Haaland im Sommer zu halten. "Selbst wenn du eine große Summe für ihn bekommst, muss du wieder einen vergleichbaren Spieler finden. Das wirst du nicht. Im Moment sehe ich keinen Spieler, der diese Naturgewalt Haaland ersetzen könnte. Man muss jetzt sportliche Argumente sammeln", sagte der Ex-Dortmunder im SPORT1-Podcast "Lieber Fußball".

Der 41-Jährige sei "beeindruckt" von den Fähigkeiten des Stürmers: "Das ist Kategorie Weltfußballer oder weltbester Stürmer. Ich hoffe, dass wir das noch lange in der Bundesliga sehen, bei Borussia Dortmund natürlich."

Bei einem Abgang des Norwegers ist sich Owomoyela sicher, dass der BVB keinen adäquaten Nachfolger in den eigenen Reihen finden wird. Allen voran sei der 16-jährige Youssoufa Moukoko noch lange nicht so weit, um Haaland zu ersetzen.

"Es wäre überhaupt nicht clever, zu sagen, wir setzen ab Sommer auf Moukoko. Das wäre zu viel des Guten. Er hat wahnsinniges Potenzial, aber er hat auch noch einen wahnsinnigen Weg zu gehen. Da kommen noch Tiefs und Schwankungen, da sind auch andere Themen, die in dem Alter noch Energie kosten", sagte Owomoyela.

Moukoko, der derzeit als größtes Sturmtalent im deutschen Fußball gilt, war kurz nach seinem Debüt im Dezember mit 16 Jahren und 28 Tagen zum jüngsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte avanciert.

Zudem gab es bereits Kontakt zu Junioren-Bundestrainer Stefan Kuntz im Hinblick auf eine Nominierung für die U21-Europameisterschaft im kommenden Sommer.

"Es hat Gespräche darüber gegeben mit Stefan Kuntz, zuletzt auch hier in Dortmund. Wir würden das sehr begrüßen und würden uns freuen, wenn er diesen Schritt in Richtung U21 macht", sagte Sportdirektor Michael Zorc auf einer Pressekonferenz und ergänzte: "Wir würden die Daumen hoch zeigen."

© getty Owomoyela holte mit Dortmund das Double.

BVB: Die kommenden Spiele im Überblick