Bundesliga: Wechsel zu Hertha BSC - Khedira kehrt nach Deutschland zurück

Am letzten Tag des Transferfensters besserten einige Bundesligisten nochmals personell nach. Hertha BSC sorgte mit der Verpflichtung von Rio-Weltmeister Sami Khedira für den größten Paukenschlag: Der Transfer wurde am frühen Abend offiziell.

Die Rettung des strauchelnden "Big City Clubs" begann Sami Khedira in eisiger Kälte. Im frostigen Berlin klärte der Rio-Weltmeister am Montagmittag letzte Details - und kehrte mit seiner Unterschrift bei Hertha BSC nach über zehn Jahren als prominentester Transfer der Winterperiode in die Bundesliga zurück.

Die offizielle Bestätigung kam am Sonntagabend, Khedira erhält die Rückennummer 28. Wie lange er unterschrieb, gab die Hertha nicht bekannt, Medienberichten zufolge bleibt er bis Saisonende. "Mit Sami Khedira bekommen wir einen Topspieler, der in den vergangenen Jahren bei europäischen Spitzenclubs unter Vertrag stand und uns mit seiner Erfahrung aus seinen Spielen in der Champions League, Serie A, La Liga und auch mit der Nationalmannschaft bei Welt- und Europameisterschaften sofort weiterhelfen wird", erklärte Arne Friedrich.

"Hertha BSC hat sich sehr um mich bemüht und bietet mir die Möglichkeit auf eine Rückkehr in die Bundesliga. Dafür bin ich dankbar und kann den Moment, erstmals im blau-weißen Trikot auf dem Platz zu stehen, ehrlich gesagt kaum abwarten", betonte Khedira "Ich fühle mich körperlich sehr gut und möchte mit meiner Erfahrung, die ich in den vergangenen Jahren sammeln konnte, der Mannschaft helfen und Hertha BSC zu mehr sportlichem Erfolg führen

Statt als Teamkollege von Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin um die italienische Meisterschaft zu spielen, heißt Khediras sportlicher Alltag bis zum Sommer: Abstiegskampf. Nur 17 Punkte nach 19 Spielen hat Hertha auf dem Konto, als 15. ist der Klub mit Europapokal-Ambitionen punktgleich mit Aufsteiger Arminia Bielefeld auf dem Relegationsrang.

Das zentrale Mittelfeld ist eigentlich nicht Herthas Problemzone, quantitativ sind die Berliner dort sogar überbesetzt. Khedira, so das Kalkül, wird die verunsicherte Mannschaft aber mit Qualitäten ergänzen, an denen es mangelt: Mentalität, Führungsstärke, Stabilität. "Diese Mannschaft ist definitiv unsicher", hatte Trainer Pal Dardai nach dem 1:3 bei Eintracht Frankfurt am Samstag gesagt.

Khedira, der für sein Berlin-Intermezzo angeblich zwei Millionen Euro kassiert, muss seine Stärken sofort einbringen. Bayern München, VfB Stuttgart, RB Leipzig, VfL Wolfsburg - Hertha steht im Februar vor einem Mammutprogramm.

Deadline-Day: Die wichtigsten fixen Wechsel im Überblick © getty 1/18 Trotz der Corona-Pandemie werden einige europäischen Top-Teams auf dem Transfermarkt aktiv. Am letzten Tag des Transferfensters gehen bekanntlich einige hochkarätige Wechsel über die Bühne. Ein Überblick zu den wichtigsten fixen Deals am Deadline Day. © getty 2/18 NEMANJA RADONJIC von Olympique Marseille per Leihe zu Hertha BSC (Saisonende/ Kaufoption über 12 Millionen Euro) © getty 3/18 CENK TOSUN vom FC Everton per Leihe zu Besiktas Istanbul. © getty 4/18 SAMI KHEDIRA von Juventus Turin zu Hertha BSC (ablösefrei) © getty 5/18 CHRIS RICHARDS vom FC Bayern per Leihe zur TSG Hoffenheim (bis Saisonende, ohne Kaufoption). © getty 6/18 ALI AKMAN von Bursaspor zu Eintracht Frankfurt (Vierjahresvertrag, ablösefrei, ab dem Sommer). © getty 7/18 PETAR MUSA von Slavia Prag per Leihe zu Union Berlin (bis zum Saisonende, wohl ohne Kaufoption). © getty 8/18 NEVEN SUBOTIC schließt sich SCR Altach an (vereinslos) © getty 9/18 ANTONIO SANABRIA für 7 Millionen Euro von Betis Sevilla zum FC Turin (Vierjahresvertrag). © getty 10/18 ÖRJAN NYLAND zu Norwich City (bis zum Saisonende, zuvor vereinslos). © getty 11/18 VIKTOR KOVALENKO von Schachtjor Donezk zu Atalanta Bergamo. © getty 12/18 FRANCISCO FERRO (links) von Benfica Lissabon per Leihe zum FC Valencia. © getty 13/18 KEMAL ADEMI von Fenerbahce Istanbul per Leihe zu Fatih Karagümrük. © getty 14/18 LASZLO BENES von Borussia Mönchengladbach per Leihe zum FC Augsburg (bis Saisonende, keine Kaufoption). © getty 15/18 AILTON vom VfB Stuttgart zum FC Midtjylland (Ablöse unbekannt). © getty 16/18 JONAS LÖSSL vom FC Everton zum FC Midtjylland. © getty 17/18 MICHEL VLAP von RSC Anderlecht per Leihe zu Arminia Bielefeld (bis Saisonende, keine Kaufoption) © getty 18/18 KEVIN WIMMER von Stoke City per Leihe zum Karlsruher SC (Saisonende/ohne Kaufoption)

Deadline Day: Bundesliga zahlt kaum noch Ablösesummen

Eine Ablöse zahlt Hertha dem Vernehmen nach nicht - und liegt damit voll im Ligatrend. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sorgten für spürbare Zurückhaltung auf dem Transfermarkt.

"Es ist so, dass die Vereine ganz genau draufschauen, weil sie nicht wissen, wie lange die Pandemie uns noch im Würgegriff hat", sagte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic am Montag bei Sky: "Es ist sehr wenig Geld im Umlauf, das spürt man einfach auch. Es gibt viele Leihgeschäfte, gefühlte Tauschgeschäfte manchmal sogar."

Im Winter der Vorsaison investierten die 18 Klubs fast 200 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) in neue Spieler, allein die Hertha gab unter Jürgen Klinsmann rund 77 Millionen Euro aus.

Vor dem "Deadline Day" am Montag betrug die Summe aller Ausgaben nur rund ein Viertel. Der teuerste Spieler war der Ungar Dominik Szoboszlai, der für rund 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum Schwesterklub RB Leipzig wechselte.