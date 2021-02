FC Schalke 04: Ozan Kabak vor Leihe zu Liverpool - Mustafi von Arsenal als Ersatz für S04?

Viel Bewegung am Deadline Day in Gelsenkirchen: SPOX und Goal können Medienberichte von Sky und der Funke Mediengruppe bestätigen, wonach der FC Liverpool an einer Last-Minute-Verpflichtung von Ozan Kabak arbeitet. Dieser könnte zur aktuellen Stunde sogar schon seinen Medizincheck absolvieren. Im Gegenzug könnte ein Weltmeister von 2014 Thema auf Schalke werden.

Die Verhandlungen zwischen den Reds, die nach den langwierigen Ausfällen der Innenverteidiger Virgil van Dijk, Joel Matip und Joe Gomez dringend Ersatz im Abwehrzentrum benötigen, und den Knappen laufen auf Hochtouren.

Der englische Meister favorisiert eine Leihe bis Saisonende mit anschließender Kaufoption. Die Leihgebühr soll sich nach Sky-Angaben zunächst auf 2,8 Millionen Euro belaufen. DIe Kaufklausel soll nach kicker-Angaben 20 Millionen Euro betragen. Wie die Funke Mediengruppe berichtet, sei das Gesamtpaket für Kabak "unmoralisch gut".

Allerdings planen die Liverpooler Verantwortlichen noch zweigleisig: Nach Informationen von SPOX und Goal arbeiten die Reds auch an einer Verpflichtung des Kroaten Duje Caleta-Car von Olympique Marseille.

Sky berichtet außerdem, dass sich Kabak in diesen Stunden mit der medizinischen Abteilung der Königsblauen treffe und es demnach möglich sei, dass der türkische Nationalspieler aktuell seinen Medizincheck für Liverpool absolviere. Dieser müsse aufgrund des Zeitdrucks in Deutschland stattfinden.

Knackpunkt im Liverpooler Werben um Kabak ist jedoch die Tatsache, dass Schalke 04 im Falle eines Kabak-Abgangs bis 18 Uhr einen adäquaten Ersatz in der Innenverteidigung benötigt. Dort war Kabak in dieser Spielzeit bislang noch unter jedem Schalke-Trainer (Manuel Baum, David Wagner, Huub Stevens, Christian Gross) gesetzt und verpasste lediglich vier Bundesligaspiele aufgrund einer Sperre durch das DFB-Sportgericht.

Bereits im Sommer hielten sich Gerüchte über das Interesse des FC Liverpool an Kabak hartnäckig. Auch der AC Milan galt als interessiert.

Mustafi zu Schalke 04? Petit spottet: "König der Patzer"

Bezüglich eines Kabak-Ersatzes auf Schalke bringt Sky Shkodran Mustafi vom FC Arsenal ins Spiel. Diesen habe Schalke bereits am Sonntag per Videokonferenz kontaktiert. Bei den Gunners ist der Weltmeister von 2014 aufs Abstellgleis geraten. Zuletzt wurde gar über eine vorzeitige Auflösung seines bis 2022 laufenden Vertrags berichtet, die jedoch von seinem Vater und Berater Kujtim Mustafi dementiert wurde.

Nichtsdestotrotz stand Mustafi bei Arsenal seit Jahresbeginn nicht mehr im Kader und darf den Verein wohl für lediglich zwei Millionen Euro Ablöse verlassen. Der 28-Jährige war 2016 vom FC Valencia für 40 Millionen Euro nach London gewechselt, konnte dort jedoch nur selten überzeugen. Nicht selten erntete er von Arsenal-Fans Hohn und Spott im Netz, Emmanuel Petit (Ex-Arsenal-Spieler und Weltmeister mit Frankreich 1998) bezeichnete ihn einst als "König der Patzer".