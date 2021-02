Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): TV, Live-Stream, Liveticker und Co. – so wird das Revierderby heute übertragen

Es ist wieder soweit: Das Revierderby in der Bundesliga steht an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell am 22. Spieltag zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund heute live im TV und Live-Stream sehen könnt.

Bühne frei für das 98. Revierderby in der Bundesliga: Schalke 04 empfängt Borussia Dortmund zum Samstagabspiel des 22. Spieltages. Königsblau hofft noch auf eine Wende im Abstiegskampf, der BVB kämpft um die Champions League. Anpfiff der Partie ist heute um 18.30 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie live im TV und Live-Stream - und, wo Ihr S04 vs. BVB im Liveticker verfolgen könnt.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV - alles zur Übertragung im Fernsehen

Wenn die beiden Ruhrpott-Giganten gegeneinander antreten, ist nicht nur das komplette Ruhrgebiet im Derbyfieber, sondern die ganze Republik. Und viele fragen sich, wer Dortmund gegen Schalke live im TV überträgt. In diesem Artikel gibt es die Antwort.

Sky zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Pay-TV

Sky ist am Samstag Eure erste und einzige Anlaufstelle. Nur der Bezahlsender zeigt die Bundesliga am Samstagnachmittag live und in voller Länge im TV - allerdings ausschließlich im Pay-TV. Wollt Ihr das Revierderby live verfolgen? Dann schaltet den Pay-TV-Sender ein. Sky zeigt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV.

Nur bei Sky verpasst Ihr keine Sekunde des Revierderbys. Dabei habt Ihr die Wahl: Entweder Ihr schaut S04 vs. BVB live im Einzelspiel.

Das Revierderby Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV bei Sky im Einzelspiel! Alle Infos zur Bundesliga-Übertragung:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Start der Übertragung: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, wenn Ihr das Revierderby am Samstag live bei Sky verfolgen wollt. Alle Infos zu aktuellen Preisen, Angeboten und Laufzeiten erhaltet Ihr auf der Website des Bezahlsenders .

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im Live-Stream

Natürlich gibt es neben der TV-Übertragung auch noch die Möglichkeit, das Spiel im Live-Stream zu sehen. Dabei gibt es gleich mehrere Möglichkeiten. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr alles dazu.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im Live-Stream auf Sky Go

Eine Möglichkeit ist die hauseigene Streamingplattform von Sky - die Sky Go heißt. Dort startet die Übertragung ebenfalls um 17.30 Uhr und es wird auch dort die gleiche ausführliche Vorberichterstattung geben.

Sky Go ist für alle Abonnenten von Sky verfügbar und wird nicht auf dem PC oder Laptop angeboten, sondern auch auf zahlreichen anderen internetfähigen Geräten. Alle Informationen dazu findet Ihr bei Sky direkt.

BVB vs. S04 mit Sky Ticket im Live-Stream sehen

Mit Sky Ticket bietet der Pay-TV-Sender einen weiteren Live-Stream an. Dieser richtet sich an alle, die noch kein Kunde bei Sky sind und sich trotzdem kurzfristig das LIVE-Programm anschauen wollen.

Hier kann ein einmaliger Tageszugang zum Sport-Streaming-Angebot von Sky für 14,99 Euro erworben werden. Es besteht keine Abo-Pflicht und der Zugang endet automatisch nach 24 Stunden.

Zeigt / überträgt DAZN Dortmund gegen Schalke im Live-Stream?

Die Antwort ist "nein". DAZN besitzt keine Rechte an LIVE-Übertragungen aus der Bundesliga in der aktuellen Rechteperiode. Beim Streamingdienst aus Ismaning aus der Nähe von München sind jedoch Bewegtbilder aus allen Partien der 1. und 2. Bundesliga zu sehen.

Das Zauberwort lautet Highlights. DAZN zeigt alle Höhepunkte aus allen Spielen der beiden besten deutschen Ligen immer jeweils 40 Minuten nach Abpfiff.

© getty Jadon Sancho (l.) für den BVB im Revierderby gegen Schalke 04.

DAZN zeigt / überträgt die Highlights von BVB vs. Schalke 04 - die Höhepunkte des Revierderbys

Ihr habt keine Chance, dass Spiel live im TV oder Live-Stream zu verfolgen? Dann müsst Ihr Euch aber umso mehr um die Highlights der Partie kümmern. Der einfachste Weg, nach Abpfiff an die Höhepunkte der Partie zu kommen, ist DAZN. Der Streamingsender hat ab 40 Minuten nach Abpfiff der Partie, also ab circa 21 Uhr, einen ausführlichen Highlightclip auf der Plattform.

Wer es also nicht geschafft hat, die Stars von Schalke und Borussia Dortmund live im TV und LIVE-STREAM zu sehen, kann das einfach dort nachholen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat. Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 11,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten.

Im Free-TV laufen die ersten Highlight-Bilder im Rahmen des ZDF Sportstudio, das um 23 Uhr beginnt.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und Live-Stream: Die Übertragung im Überblick

Schalke 04 vs. Borussia Dortmund heute live ... im TV Sky Bundesliga 1 im Live-Stream Sky Go / Sky Ticket im Liveticker SPOX

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im Liveticker

Ihr habt keine Möglichkeit, das Duell heute live im TV und Live-Stream zu sehen? Kein Problem, der Liveticker von SPOX zum Revierderby schafft Abhilfe. Hier bekommt Ihr ab rund einer Stunde vor Beginn der Partie die wichtigsten Informationen zum Duell. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr hier keine wichtige Szene, keine Torchance, kein Tor - Ihr seid immer live dabei beim Spiel aus der Veltins Arena.

Das komplette Liveticker-Angebot von SPOX ist für Euch völlig kostenlos.