Im späten Samstagsspiel der Bundesliga treffen im legendären Revierderby der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund aufeinander. Kann Schalke einen Schritt Richtung Klassenerhalt machen oder nähert sich der BVB wieder den Champions-League-Plätzen? Das Duell könnt Ihr heute in unserem Liveticker verfolgen.

Revierderby: Schalke 04 - BVB heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Doch auch der BVB sollte langsam wieder konstant punkten, um das Ziel Champions-League nicht aus den Augen zu verlieren. Der Vizemeister ist aktuell nämlich nur Sechster. Reichlich Selbstvertrauen konnten die Schwarz-Gelben hingegen am Mittwoch in der Champions League gegen den FC Sevilla tanken. Im Hinspiel setzte sich der BVB mit 3:2 durch.

Vor Beginn:

Für die Königsblauen wird die Situation in der Bundesliga von Woche zu Woche aussichtsloser. Bloß neun Punkte hat der Traditionsklub auf dem Konto. Heute müssen also Punkte her!

Vor Beginn:

Die beiden Klubs aus dem Ruhrgebiet treffen am 22. Spieltag um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena, der Spielstätte des FC Schalke 04, aufeinander. Das erste Derby der Saison entschied Dortmund mit 3:0 klar für sich.

Vor Beginn:

Willkommen zum Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund.

Revierderby: Schalke 04 - BVB heute im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für den Großteil der Bundesligaspiele besitzt Sky. Der Pay-TV-Sender ist es auch, der das Derby heute live auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 HD überträgt. Eine Stunde vorher werden die Zuseher mit Vorberichten auf das Spiel eingestimmt, danach übernimmt Wolf Fuss die Kommentatorenrolle.

Sky zeigt Schalke 04 gegen Dortmund nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream. Ihr könnt diesen mithilfe eines SkyGo-Abos nutzen. Neu-Kunden haben die Option, mit dem SkyTicket den Stream freizuschalten.

Revierderby: Schalke 04 vs. BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schalke 04: Fährmann - Becker, Mustafi, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, S. Serdar - William, Bentaleb, Harit - Hoppe

BVB: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Reus - T. Hazard, Sancho - Haaland

