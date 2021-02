RB Leipzig: Mohamed Simakan wird Upamecano-Nachfolger - Vertrag schon unterschrieben?

RB Leipzig hat seinen Nachfolger für Dayot Upamencano, der im Sommer zum FC Bayern München wechseln wird, schon gefunden. Wie RMC Sport berichtet, soll Racing Straßburgs Mohamed Simakan bereits beim Bundesligisten unterschrieben haben.

SPOX und Goal hatten Anfang Februar berichtet, dass sich die Roten Bullen mit Straßburg auf einen Transfer Simakans geeinigt haben.

Bei den Sachsen soll der 20-jährige Franzose, der auch bei Borussia Dortmund oder der AC Milan im Gespräch war, einen langfristigen Vertrag unterzeichnet haben. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann hat damit einige Top-Klubs im Poker ausgestochen.

Die Ablösesumme soll laut Berichten bei 15 bis 18 Millionen Euro liegen. Simakan ist damit der zweite Innenverteidiger, der ab Sommer das Trikot der Bullen tragen wird.

Simakan spielte in der Jugend unter anderem für Olympique Marseille, bevor er mit 17 Jahren zu Straßburg ging. In der aktuellen Saison stand er in den ersten 19 Liga-Duellen für Racing jeweils in der Startelf, bevor er sich einer Arthroskopie unterziehen musste.

Bereits vergangenen September sicherte sich Leipzig die Dienste von Josko Gvardiol. Der 19-jährige kroatische U21-Nationalspieler wechselt im Juli von Dinamo Zagreb zum Bundesligazweiten und kostet 16 Millionen Euro.