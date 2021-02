FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 lehnte offenbar Last-Minute-Transfer für Amine Harit ab

Schalke 04 hat am letzten Tag vor der Schließung des Transferfensters offenbar ein Angebot für Amine Harit abgelehnt. Salif Sane wird den Königsblauen noch länger fehlen. Huub Stevens spricht über seinen Abschied aus dem Aufsichtsrat. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um S04.

Schalke 04: S04 lehnte offenbar Angebot für Harit ab

Schalke 04 zählte zu den aktivsten Klubs am Deadline Day. Die Knappen gaben Ozan Kabak per Leihe mit Kaufoption an den FC Liverpool ab und verpflichteten gleichzeitig Shkodran Mustafi als Kabaks direkten Nachfolger vom FC Arsenal.

Das Schlusslicht der Bundesliga hätte aber noch ein weiterer Spieler verlassen können: Der FC Villarreal wollte Amine Harit offenbar am letzten Tag vor der Schließung des Transferfenster verpflichten. Das berichtet fussballtransfers.com.

Laut dem Portal lehnte der Bundesligist das Angebot jedoch ab, kurzfristig hätten die Königsblauen keinen Ersatz für den Marokkaner finden können. Der Vertrag des Offensivspieler auf Schalke läuft noch bis 2024. Aktuell ist er mit fünf Vorlagen und einem Tor der Topscorer der Königsblauen.

Schalke 04: Salif Sane fällt weiter aus

Seit sechs Bundesliga-Spielen ist Salif Sane bereits zum Zusehen verdammt. Den Innenverteidiger plagen Knieprobleme, er wird in der Hintermannschaft der Königsblauen schmerzlich vermisst.

Ein baldiges Ende der Verletzungsmisere scheint jedoch nicht in Sicht zu sein. "Bei Salif Sane haben wir uns dazu entschieden, dass er ein Aufbautraining macht. Wir wollen nicht mehr Gefahr laufen, zu große Kompromisse einzugehen und dann enttäuscht zu sein", erklärte Trainer Christian Gross.

Das bedeutet, dass Sane den Schalkern noch länger fehlen wird. "Das wird jetzt ein gezielter Aufbau, um wieder 100 Prozent fit zu sein. Das war im Dezember nicht der Fall", sagte Gross weiter. "Jetzt arbeitet er im Medicos und in drei bis vier Wochen werden wir einen viel fitteren Salif haben."

Schalke 04: Huub Stevens spricht über Abschied aus dem Aufsichtsrat

Huub Stvens wird sich im Sommer nach drei Jahren im Schalker Aufsichtsrat nicht für eine weitere Amtszeit bewerben, das gab der Niederländer am Montag bekannt. Dennoch wolle er S04 nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite stehen.

"Schalke kann mich immer anrufen, egal wann. Ich werde bereitstehen, um mit einem Rat zu helfen. Ich will nur eben den ganzen Stress nicht mehr", sagte Stevens gegenüber Sport1. Er könne sich vorstellen, "Spieler zu beobachten, Scouting-Aufgaben zu übernehmen oder einfach nur ein Urteil zu einem Spieler abzugeben."

Als Grund für seinen Rückzug führte der ehemalige Trainer an, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wolle. Die letzten Jahre hätten "auf Dauer ganz schön geschlaucht." Wer ihn dafür kritisiere, habe daher "nichts verstanden", so Stevens.

FC Schalke 04: Die nächsten fünf Spiele