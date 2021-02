BVB - News und Gerüchte: Neymar kontert Dortmund-Provokation wegen Haaland-Jubel

Neymar hat einen hämischen BVB-Seitenhieb auf Twitter in Richtung der Pariser Mannschaft um den brasilianischen Offensivspieler gekontert. Borussia Dortmund plant offenbar, Roman Bürki als Nummer eins zu ersetzen und hat wohl schon drei Kandidaten im Visier. Am Abend empfangen die Dortmunder den SC Paderborn zum DFB-Pokalachtelfinale. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

Hier gibt es die wichtigsten News und Gerüchte von Borussia Dortmund vom Vortag.

BVB - News: Neymar kontert Dortmunder Seitenhieb wegen Haaland-Jubel

Neymar hat einen BVB-Seitenhieb auf Twitter gekontert. Die Social-Media-Abteilung der Dortmunder hatte einen Tweet des FC Lorient mit den Worten "What goes around ..." geteilt, auf dem die Lorient-Spieler nach ihrem 3:2-Sieg über Paris Saint-Germain in der "meditativen" Jubelpose von Erling Haaland posieren.

Hintergrund: Haaland hatte beim Aufeinandertreffen des BVB mit PSG im Achtelfinale der vergangenen Champions-League-Saison die Pariser im Hinspiel per Doppelpack abgeschossen und seinen ersten Treffer mit jenem "Buddha"-Jubel zelebriert.

Nachdem sich PSG im Rückspiel gegen die Dortmunder durchgesetzt hatte, posierte das Starensemble gemeinsam auf dem Siegerfoto in der Haaland-Pose, die auch die Lorient-Spieler nach dem 3:2 über PSG am vergangenen Wochenende einnahmen.

Der BVB teilte das Foto und revanchierte sich daher rückwirkend für die Spitze. Neymar antwortete auf den Dortmunder Tweet abermals mit einem Bild von sich vom 2:0-Sieg der Pariser über Dortmund im März des vergangenen Jahres, auf dem er damals seinen 1:0-Führungstreffer im Rückspiel feierte. Den Tweet versah er mit den Worten: "Erinnert Ihr euch?"

BVB sucht angeblich Bürki-Ersatz - Gulacsi von RB Leipzig ein Kandidat?

Der BVB soll sich nach Angaben der Bild-Zeitung nach einem neuen Stammtorhüter im kommenden Sommer umsehen und dabei Peter Gulacsi (30) von RB Leipzig, Andre Onana (24) von Ajax und Oddiseas Vlachodimos (26) von Benfica ins Auge gefasst haben.

Dem Bericht zufolge sei Bürki nach seinem jüngsten Patzer bei der 2:4-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach in Dortmund längst nicht mehr unumstritten. Bereits unter Lucien Favre war der Schweizer im Verlauf der Saison in zwei aufeinanderfolgenden Spielen auf die Bank gesetzt worden. An seiner Stelle spielte Marwin Hitz, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Favre verteidigte sein Vorgehen damals mit der Tatsache, dass Bürki krank gewesen sei (Genesung nach Atemwegsinfekt), Hitz es aber "auch gut gemacht" habe. BVB-Trainer Terzic sagte zuletzt zu einem möglichen Zweikampf um den Platz im BVB-Tor, dass er nicht damit anfangen werde, über die Aufstellung zu reden.

Sportdirektor Michael Zorc vermied indes ein klares Bekenntnis zur bisherigen Nummer eins Bürki und sagte lediglich, dass der BVB "zwei gute Torhüter" habe. Aktuell fällt Bürki mit einer Schulterverletzung ohnehin aus, wodurch Terzic zumindest die Entscheidung zwischen den beiden Schlussmännern für das Pokalspiel gegen Paderborn am Dienstag abgenommen wird. Hier geht's zur ausführlichen News.

DFB-Pokal: BVB vs. SC Paderborn - voraussichtliche Aufstellungen

Beim BVB fällt Roman Bürki im Tor aus, Marwin Hitz wird daher abermals seine Chance bekommen, sich zu beweisen. Außerdem muss Terzic auf Axel Witsel (Achillessehnenriss), Thorgan Hazard (Aufbautraining), Thomas Meunier (Kniebeschwerden) und Dan-Axel Zagadou (Aufbautraining) verzichten. Gegen den Zweitligisten Paderborn könnte jedoch die Stunde eines Dauerreservisten schlagen: Dauerbrenner Raphael Guerreiro könnte von Terzic eine Verschnaufpause bekommen und an seiner Stelle Nico Schulz aufbieten.

Borussia Dortmund: Hitz - Morey, Akanji, Hummels, N. Schulz - Delaney - Sancho, Brandt, Reus, Reyna - Haaland

Hitz - Morey, Akanji, Hummels, N. Schulz - Delaney - Sancho, Brandt, Reus, Reyna - Haaland SC Paderborn: Zingerle - Dörfler, Hünemeier, Schonlau, Collins - Schallenberg, Thalhammer - Führich, Srbeny, Antwi-Adjei - Michel

BVB - SC Paderborn: DFB-Pokal heute live im Free-TV und Livestream

Das Pokalachtelfinale des BVB gegen den SC Paderborn wird heute Abend live im Free-TV zu sehen sein. Die ARD sendet ab 20.15 Uhr live aus dem Dortmunder Westfalenstadion. Die Partie der Schwarzgelben ist eine von drei Achtelfinalspielen, die im Free-TV in dieser Woche zu sehen sein werden:

Di., 20.45 Uhr, ARD: Borussia Dortmund - SC Paderborn

Mi., 18.30 Uhr, Sport1: VfL Wolfsburg - Schalke 04

Mi., 20.45 Uhr, ARD: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

Sowohl die ARD als auch auch Sport1, das am Mittwoch das Achtelfinale zwischen Wolfsburg und Schalke überträgt, bieten ihren Zuschauern jeweils auf Sportschau.de und Sport1.de einen kostenlosen Livestream zum Spiel an. Die restlichen fünf Pokalspiele werden vom Pay-TV-Sender Sky übertragen - entweder in der Einzeloption oder in der Konferenz.

