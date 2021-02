BVB, News und Gerüchte: Erneutes Millionen-Minus für Borussia Dortmund

15/16

Youssoufa Moukoko: Zeitgleich mit Dahoud eingewechselt bereicherte er das Offensivspiel direkt. In der 63. scheiterte er am Aluminium, in der 76. traf er zum Anschluss, in der Nachspielzeit verpasste er den Ausgleich. Einziger BVB-Lichtblick. Note: 2.