BVB: Erling Haaland reagiert auf mögliches Interesse von Real Madrid

Angreifer Erling Haaland von Borussia Dortmund hat auf ein potenzielles Interesse von Real Madrid gelassen reagiert.

"Es ist immer schön, wenn jemand dich will", antwortete er bei Viaplay Fotball auf die Frage, wie es sich anfühle, wenn alle Real-Fans ihn gerne bei den Königlichen sehen würden.

Der Norweger traf beim 3:2-Hinspielsieg im Achtelfinale der Champions League in Sevilla doppelt für den BVB und steht im Alter von 20 Jahren nun bei 18 Treffern in 13 Spielen dieses Wettbewerbs.

Motivation zog der Youngster auch aus Kylian Mbappes Dreierpack für PSG beim FC Barcelona einen Tag zuvor. "Als ich gestern gesehen habe, dass Mbappe einen Hattrick erzielt hat, kam die Motivation von ganz allein. Also Danke an ihn", erklärte er und betonte, sich nicht in einem Wettkampf mit dem Franzosen zu sehen.

Haaland wird seit geraumer Zeit als Wunschkandidat von Real gehandelt . Die Dortmunder betonten allerdings stets, den Stürmer noch nicht abgeben zu wollen.